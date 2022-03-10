Почему Альфа-банк спонсирует украинских карателей

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 марта 2022, 13:24 Михаил Делягин

Несколько дней назад российские соцсети буквально взорвала история о том, что "Альфа-банк" открыто спонсирует украинскую армию за счёт бонусной программы. Чего греха таить - попал под обаяние шоковой новости и я. Однако быстро выяснилось, что речь идёт об украинской "дочке" "Альфа-банка", контроль за которой он утратил буквально накануне этого события.



Нацбанк Украины осуществил весьма элегантную операцию, которую неплохо освоить и нам: российские члены Совета директоров были заменены на украинских - понятной политической ориентации. В результате изъятия собственности пока ещё не произошло, но управляют ею уже не её владельцы.

Казалось бы, с них и взятки гладки.



Однако на фоне той же ВР позиция "Альфы" не выглядит столь однозначно. Напомню, что в знак неприятия нашей борьбы с фашизмом ВР просто отказалась от своих российских активов, зафиксировав убытки для начала в 25 млрд. долл. (так как не понятно, когда, кому и за сколько их удастся продать) и де-факто почти перестав быть нефтяной компанией (так как российские активы составляли чуть меньше половины её запасов).

На фоне столь решительного шага можно было бы ждать от владельцев "Альфы" отказа от захваченной украинской "дочки" (у которой даже сменят название), - хотя бы в знак неприятия фашизма. Но такая мысль, похоже, никому даже не приходит в голову: насколько можно судить, структура собственности остаётся, - и, если фашистские власти не будут возражать, российские владельцы получат дивиденды, в том числе и с операций, по сути дела, на крови.

Невольно вспоминается обращение Ходорковского к олигархам, среди которых он назвал и владельцев "Альфы". Возможно, это не было просто дешёвой провокацией и желанием дискредитировать их в глазах политического руководства России; возможно, он действительно считает их своими.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции