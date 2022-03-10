Молдова согласовала с США свой нейтралитет​

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10 марта 2022, 12:32 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В Молдове уже несколько дней местные опасаются, что российско-украинский конфликт может затронуть и их.

Лидер Социал-демократический партии республики Виктор Шелин уже сообщил, что из страны выехала часть людей, имеющих румынское гражданство. Но при этом, политик отметил, что РМ поддерживает нейтралитет и не собирается от него отказываться. Никто не станет выступать против России или Украины. Нейтралитет Молдовы поддерживается и в Вашингтоне. Недавно госсекретарь Энтони Блинкен приветствовал решение правительства Майи Санду. Шелин отметил, что Блинкен не только поддержал нейтральную позицию, но и предложил президенту РМ урегулировать приднестровский конфликт путём наделения Приднестровья особым статусом.

Глава социал-демократов поразмышлял и по поводу интеграции Молдовы с Румынией. «ЕС на сегодня против того, чтобы РМ интегрировалась с соседней страной, - заявил Шелин. - Евросоюз также не готов принять Молдову в свою организацию». Республика не вступит в НАТО, сохранит нейтралитет, будет поддерживать связи с Россией и не присоединится к санкциям. Шелин полагает, что если бы правительство Санду решилось на санкционную политику, это вызвало бы серьёзный раскол в обществе. А такой раскол недалёк и до гражданского противостояния. Ведь сторонников связи с Россией в стране много, как в общем-то и тех, кто выступает за евроинтеграцию. А ещё не стоит забывать, что экономика Молдовы как раз зависит от РФ, что тоже играет определённую роль.

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