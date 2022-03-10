Чей-то уговор, чей-то приговор

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10 марта 2022, 11:13 Сергей ИВАНОВ

Бывший главный бухгалтер ООО «ФИК „Бизнес Проект”» и конкурсный управляющий получили условные сроки по делу о якобы фиктивной поставке труб предприятию в 2016 году. В отдельном производстве расследуется дело против бывшего директора компании — Юрия Чуйкова, который, по мнению следствия, намеренно создал задолженность своего же предприятия перед поставщиком — ООО «Блэк Си Форвардинг» из Новороссийска. На судебном процессе прозвучали противоречивые свидетельские показания и убедительные доводы защиты, но, к сожалению, рассмотрение дела завершилось не в пользу обвиняемых Ирины Алейниковой и Геннадия Карпенко. Кому выгоден уголовный прессинг людей, которые, по мнению защиты, не имеют никакого отношения к сделке? Тем более действительность сделки подтверждается рядом доказательств?

В Октябрьском районном суде Краснодара у судьи Гончарова завершился судебный процесс по уголовному делу о спорной задолженности компании — ООО «ФИК „Бизнес Проект”» — перед обанкротившейся фирмой из Новороссийска — ООО «Блэк Си Форвардинг». Государственное обвинение настаивало на том, что поставок металлических труб со стороны новороссийской фирмы не было, в итоге образовалась задолженность в размере более семнадцати миллионов рублей. Дело в отношении бывшего учредителя ООО «ФИК „Бизнес Проект”» Юрия Чуйкова выделено в отдельное производство, а приговор вынесен в отношении двух граждан: бывшего главбуха Ирины Алейниковой, которая якобы совершила бухгалтерскую проводку по спорной сделке, и конкурсного управляющего Геннадия Карпенко, который, по мнению обвинения, обеспечил подставной компании с помощью электронных торгов приобретение дебиторской задолженности обанкротившегося ООО «Блэк Си Форвардинг».

Платить не буду — сядешь.

Об этой истории наша газета писала в материалах «Как обнулить компаньона» и «Хороший инвестор — сидящий инвестор». Мы предполагали, что данное уголовное дело по всем признакам могло быть «полезно» бывшему партнеру Юрия Чуйкова, владельцу застройки района «Немецкой деревни», компаний «АТЭК», «Краснодаргоргаз» и Газтрансбанк и других активов, который имеет влияние на своих подчиненных — нынешних руководителей ООО «ФИК „Бизнес Проект”» и мог направить их в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. В письмах на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, которые направил Юрий Чуйков и которые оказались в распоряжении редакции, говорится о том, что данный предприниматель регулярно вовлекает в свои деловые проекты людей, способных вкладывать деньги. Однако, когда наступает время рассчитываться перед инвесторами, возникают неблагоприятные последствия для инвесторов, в том числе и уголовные дела, возбужденные по надуманным основаниям. Чуйков считает, что зачастую это происходит тогда, когда инвесторы настаивают на выплате им причитающихся денег.

Примерами устранения неугодных бизнесменов, по мнению Чуйкова, являются уголовные преследования предпринимателей Абассова, Насибова, Нуянзина, Максимова и Ишоева. А целью проведения следственных действий в отношении самого Чуйкова, а также судебного процесса в отношении бывшего главного бухгалтера ООО «ФИК „Бизнес Проект”» и конкурсного управляющего, вероятно, является экспроприация имущества и компаний Чуйкова, а именно: ООО «ГазСервис» примерной стоимостью 30 млн рублей; ООО «Бизнес Проект» примерной стоимостью 60 млн рублей, АО «ГазТрансбанк» примерной стоимостью 150 млн рублей, что подтверждается арестом доли банка по уголовному делу, где фактически отсутствует причиненный имущественный вред.

Чуйков предполагает, что подконтрольность организаций дает возможность его оппоненту манипулировать фактами по сделкам, совершённым во время руководства организацией инвестором, а также предоставлять в распоряжение следствия сомнительные документы и «нужные» показания работников подконтрольных организаций.

Дело одно — показания разные.

Наши журналисты присутствовали на судебных заседаниях по делу главного бухгалтера и конкурсного управляющего и слышали, как допрошенные свидетели обвинения путались в показаниях, давали показания, отличные от тех, которые были озвучены ими во время следствия. Сложилось впечатление, что решение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании долга с ООО «ФИК „Бизнес Проект”», ранние показания и объяснения основных свидетелей, первичная документация по сделке и налоговая отчетность подтверждают, что поставка металлических труб в ООО «ФИК „Бизнес Проект”» была. Однако основным орудием стороны обвинения были абсурдные тезисы самого обвинительного заключения, игнорирование доказательств защиты и измененные показания свидетелей.

В ходе судебных прений защитники подсудимых высказались о правовых перекосах обвинения. Так, защитник экс-бухгалтера Алейниковой указал, что в действиях его подзащитной отсутствуют признаки состава вмененного преступления, то есть пособничества директору в совершении преступления. Обвинение утверждало, что главный бухгалтер ООО «ФИК „Бизнес Проект”» предоставила директору предприятия средства совершения преступления, а именно данные бухгалтерского учета, в котором подсудимая отразила операции по поступлению труб от ООО «Блэк Си Форвардинг», их движение на склад газификации и списание труб на строительство котельной. Между тем Чуйков был единственным участником общества и являлся его директором, что означает, что на дату совершения вменяемого преступления у него были полномочия по управлению компанией и главный бухгалтер не могла ему предоставить эти полномочия.

Более того, у Чуйкова, которого обвинение считает исполнителем преступления, не могло быть целью причинить вред ООО «ФИК „Бизнес Проект”», потому что на момент спорной сделки он являлся единственным участником и руководителем общества. По логике обвинения директор желал причинить вред своему же имуществу, поставив принадлежащую ему фирму в положение должника. Однако такие действия никакими мотивами вызваны быть не могут.

Важно отметить, что в суде не был подтвержден доказательствами или установлен мотив главного бухгалтера совершать так называемое пособничество. Защитник отметил, что этот мотив отсутствовал в обвинительном заключении и не появился в ходе судебного следствия. Иными словами, в деле отсутствовала субъективная сторона вменяемого преступления, нет ответа на вопросы, зачем, ради какого результата подсудимая якобы совершала вмененное ей пособничество, какую цель она преследовала и для чего она это делала.

Дело — труба?

И если ставить под сомнение сам факт поставки труб, из-за которого и поднялся весь сыр-бор, то стоит напомнить свидетельские показания бывшего генерального директора ООО «Блэк Си Форвардинг» Давида Илояна, того самого контрагента, которого, по версии следствия, использовал Чуйков и компания, чтобы якобы создать в ООО «ФИК „Бизнес Проект”» искусственную задолженность. В суде Илоян отрицал какие-либо поставки труб и говорил, что с контрагентом не знаком, однако в протоколе устного объяснения Илояна, данного два года назад, говорится о том, что компания «Блэк Си Форвардинг» в счет образовавшейся дебиторской задолженности взяла обязательства по продаже металлических труб своего должника из Самарской области. Илоян заявил, что продавал трубы не только ООО «ФИК „Бизнес Проект”», но и еще одной организации. Что же так сильно повлияло на бизнесмена, когда он так резко открестился от своих слов? Ведь в уголовном деле даже есть налоговая декларация вместе с накладными и книгой покупок и продаж, которую Илоян лично принимал и сдавал еще в 2016 году и которая полностью опровергает его показания о том, что документы якобы могли быть изготовлены в 2017 году, когда его компания была в стадии банкротства.

По утверждениям защитника, представляющего интересы конкурсного управляющего, исследованные в ходе судебного следствия налоговые декларации ООО «ФИК „Бизнес Проект”», оборотно-сальдовые ведомости общества, книга покупок и продаж, документы, связанные с получением обществом кредитных средств в 2017 году, документы, оформляемые при переходе общества от одного участника к другому, свидетельствуют со стороны ООО «ФИК „Бизнес Проект”» о том, что сделка общества с контрагентом «Блэк Си Форвардинг» существовала реально. При этом никто из допрошенных генеральных директоров, бухгалтеров и сотрудников ООО «ФИК „Бизнес Проект”» не отрицал факт существования договора о поставке.

Допрошенные в ходе судебного следствия юристы пояснили, что в ходе рассмотрения арбитражного дела о взыскании задолженности с апреля 2017 года никто из представителей ООО «Бизнес Проект» не заявлял о том, что сделки с «Блэк Си Форвардинг» не существовало. Общество в суде признавало наличие такой сделки — оспаривался лишь период взыскания неустойки.

Технологии современные — взгляды средневековые.

Заметим, что обвинение в отношении конкурсного управляющего строилось на том, что он, дескать, совершил действия, которые позволили ему и его соучастникам приобрести выставленную на электронной площадке задолженность ООО «ФИК „Бизнес Проект”» на подставное юридическое лицо и сделать всё таким образом, чтобы иные лица не имели возможности приобрести данный лот. Между тем защита Карпенко приобщила к материалам дела электронную переписку обвиняемого с одиннадцатью потенциальными покупателями, которые запрашивали у него сведения и получали от него всю необходимую информацию. То есть Карпенко предоставил всем равную возможность участия в этих торгах. Эти доказательства свидетельствует о том, что любой из обратившихся мог в любой момент приобрести эту задолженность, а следовательно, данная переписка нивелирует все домыслы обвинения по поводу наличия у Карпенко умысла. Более того, суду был представлен ответ администрации электронной конкурсной площадки на адвокатский запрос. В ответе было сказано, что принцип работы ресурса технически не позволяет обеспечить победу конкретному лицу и его работа основана на соблюдении российского законодательства в области закупок. И этот факт делает бессмысленным умозаключения следствия о некоем умысле приобретения задолженности на подставное юридическое лицо.

По мнению адвокатов осужденных Алейниковой и Карпенко, уголовное дело в отношении Ю. В. Чуйкова является способом разрешения корпоративного спора, в котором уголовное преследование используется в угоду чьим-то коммерческим целям, и это привело к ситуации необоснованного привлечения к уголовной ответственности случайных граждан — Карпенко и Алейниковой.

Мы будем следить за развитием событий.

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