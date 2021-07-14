Хороший инвестор — сидящий инвестор

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14 июля 2021, 13:46

Фото: cоцсети

Попытку упечь в тюрьму несговорчивых партнеров предпринимают в Октябрьском районном суде Краснодара, где в марте этого года был задержан при получении 2,3 млн рублей председатель суда Геннадий Байрак. В какую сторону теперь качнутся чаши правосудия по делам бывшего учредителя ООО «ФИК Бизнес Проект» Юрия Чуйкова, бывшего главбуха предприятия Ирины Алейниковой и конкурсного управляющего Геннадия Карпенко?

В Октябрьском районном суде Краснодара продолжается судебный процесс по уголовному делу, связанному с якобы фиктивной задолженностью компании «ФИК Бизнес Проект» перед обанкротившейся фирмой «Блэк Си Форвардинг» из Новороссийска. Обвинение настаивает на отсутствии поставок металлических труб со стороны новороссийской фирмы, в результате чего образовалась задолженность в размере более семнадцати миллионов рублей. Дело в отношении бывшего учредителя ООО «ФИК Бизнес Проект» — Юрия Чуйкова — выделено в отдельное производство, а в данный момент на скамье подсудимых — бывший главбух Ирина Алейникова, которая якобы совершила бухгалтерскую проводку по спорной сделке, и конкурсный управляющий Геннадий Карпенко, который, по мнению обвинения, обеспечил с помощью электронных торгов приобретение дебиторской задолженности обанкротившейся «Блэк Си Форвардинг» компанией «Финансинвестпро», которая якобы является подставной.

Инструмент давления

Об этой истории наша газета писала в материале «Как обнулить компаньона». Мы указывали, что в данном уголовном деле, по нашему мнению, есть все признаки того, что оно могло быть инициировано бывшим партнером Юрия Чуйкова, владельцем застройки района «Немецкой деревни», компаний «АТЭК», «Краснодаргоргаз», Газтрансбанка и других активов, который имеет влияние на своих подчиненных — нынешних руководителей ООО «ФИК Бизнес Проект» и мог направить их в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

В письме на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина Юрий Чуйков пишет о том, что указанный предприниматель регулярно привлекает к своим бизнес-проектам людей, которые способны инвестировать в эти проекты личные денежные средства. Однако, когда у владельца группы компаний наступает время рассчитываться по собственным долгам перед инвесторами, у этих инвесторов зачастую возникают неблагоприятные последствия, которые заканчиваются возбуждением уголовных дел по надуманным основаниям. Происходит это тогда, когда инвесторы настаивают на выплате причитающихся им денег.

Так, помимо преследования самого Чуйкова, примерами устранения неугодных бизнесменов Чуйков считает уголовные дела в отношении предпринимателей Абассова, Насибова, Нуянзина, Максимова и Ишоева, чье коллективное обращение на имя председателя СК РФ также имеется в распоряжении редакции.

«Фактически целю проведения следственных действий по уголовному делу является незаконный отъем моего имущества и моих компаний, а именно: ООО «ГазСервис» примерной стоимостью 30 млн рублей, ООО «Бизнес Проект» примерной стоимостью 60 млн рублей, АО «ГазТрансбанк» примерной стоимостью 150 млн рублей, что подтверждается необоснованными ходатайствами следователя об аресте имущества и долей в компаниях по уголовному делу, где фактически отсутствует причиненный имущественный вред», — пишет Чуйков.

Предприниматель предполагает, что подконтрольность организаций дает возможность владельцу группы компаний манипулировать фактами по сделкам, совершенным во время руководства организацией инвестором, удерживать и не предоставлять документы, когда это ему выгодно. Кроме того, по мнению предпринимателя, речь может идти о предоставлении в распоряжение следствия сфальсифицированных документов и «нужных» показаний работников данных организаций и иных подконтрольных лиц.

Задержание не повлияло

Наши журналисты присутствуют на судебных заседаниях по делу Алейниковой и Карпенко и воочию наблюдают то, как допрошенные в суде свидетели обвинения путаются в показаниях или дают показания, отличные от тех, которые были озвучены ими во время следствия. Впечатление складывается следующее: решение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании долга с ООО «ФИК Бизнес Проект», подтвержденное апелляционной, а также кассационной инстанциями, ранние показания и объяснения основных свидетелей, первичная документация по сделке и налоговая отчетность подтверждают, что поставка металлических труб в «ФИК Бизнес Проект» действительно была и задолженность перед «Блэк Си Форвардинг», ставшая предметом уголовного преследования, реально образовалась в 2016 году. Однако основным орудием стороны обвинения были и остаются абсурдные тезисы самого обвинительного заключения, игнорирование доказательств защиты и измененные показания свидетелей. Отметим, что после задержания за получение предположительной взятки в 2,3 млн рублей бывшего председателя Октябрьского районного суда Краснодара Байрака обвиняемые надеялись на то, что связь между судьями и тем, кого они считают заказчиком уголовного преследования, будет разорвана. Характер этой связи они сами оценивают как коррупционный. Однако, пока решение судьей Гончаровым не вынесено, говорить о прекращении стороннего давления не приходится.

Нестыковка на нестыковке

Заметим, что уголовное преследование пошатнуло здоровье одного из обвиняемых, которому в настоящее время требуется операция на сердце.

Напомним: заявитель уголовного дела Юрий Минин ранее давал следствию иные показания, чем на судебном заседании, прокурор ходатайствовал об оглашении прежних показаний, после чего Минин вновь изменил свою позицию и ответил, что на самом деле было так, как он давал показания следователю. Любопытно, что в показаниях следователю он слово в слово процитировал закон о банкротстве, а в суде на вопрос, почему не ввели процедуру банкротства в отношении ООО «ФИК Бизнес Проект», ответил совершенно иное: дескать, были выявлены факты фиктивной поставки труб.

Говоря о том, кто именно подал заявление в правоохранительные органы, он сообщил, что документы готовила юридическая команда, но не смог назвать ни одной фамилии. Заявление подавал сам, при этом точно не помнил, был он в тот момент с юристом или с учредителем Гадисовой.

Выступая в суде, Минин полностью подтвердил, что когда писал заявление в правоохранительные органы об отсутствии поставки труб, то имел в виду их поставку на строительную площадку, а не вообще отсутствие поставки в ООО «ФИК Бизнес Проект». Он несколько раз отметил, что предметом обращения в правоохранительные органы было отсутствие труб именно на строительной площадке, при этом пояснив, что следователь неправильно его понял, и так как Чуйков обладал правом подписи и являлся учредителем, то мог купить трубы, а потом реализовать их куда угодно, не обязательно на строительную площадку.

Учредитель Эльнара Магомедова (Гадисова) между тем рассказала, что компанию с активами более шестидесяти миллионов рублей купила за двести тысяч рублей, не вникая в документы и тем более в наличие какого-либо долга, а также сообщила, что о наличии задолженности узнала от директора Минина, более того, подтвердила, что заявление готовил Минин, а она только его подписала.

Свидетель Галина Душейко, работавшая бухгалтером в ООО «ФИК «Бизнес Проект» и компании «Газсервис» с 2015 по 2018 год, в чьи обязанности входил расчет зарплат, кадровая работа и отчетность, договорилась до того, что прокурор, видимо подловив ее на противоречиях, ходатайствовал об оглашении протокола и ее допроса. Утверждая в суде, что о компании «Блэк Си Форвардинг» она никогда не слышала, свидетель позднее признала, что проводила сделку по закупке труб с этой компанией. Кроме того, в протоколе допроса она с уверенностью утверждала, что компания не нуждалась в подобных поставках. При этом у нас нет оснований полагать, что для таких выводов у нее есть соответствующие познания и полномочия.

Свидетель также подтвердила, что в действительности спорная труба, из-за которой появилось данное уголовное дело, была списана в производство, и также заявила о наличии склада по номенклатуре, хотя в показаниях директора Минина данный склад отсутствовал вообще. Только после того, как в суд были представлены скриншоты из программы «1С», подтверждающие проводки на данный склад, свидетели стали припоминать о его наличии.

Удивительным по цинизму нам показался допрос бывшего генерального директора ООО «Блэк Си Форвардинг» Давида Илояна, того самого контрагента, которого, по версии следствия, использовал Чуйков и компания, чтобы якобы создать в компании «ФИК Бизнес Проект» искусственную задолженность. В суде свидетель утверждал, что его компания занималась исключительно транспортно-экспедиторскими услугами, поставки труб и других материалов не осуществляла, что «ФИК Бизнес Проект» ему как контрагент не знаком. То есть его показания в суде оказались максимально удобными для стороны обвинения.

Однако согласно протоколу устного объяснения Илояна, данного 17 октября 2019 года оперуполномоченному Фоменко, компания «Блэк Си Форвардинг» в счет образовавшейся дебиторской задолженности взяла обязательства по продаже металлических труб своего должника из Самарской области. Давид Илоян сообщил, что лично рассказал всем знакомым, что продает трубы, и в какой-то момент ему сообщили: ООО «ФИК Бизнес Проект» интересуется покупкой. После этого был заключен договор поставки. Покупатель обязался самостоятельно забрать товар в Самарской области, а рассчитываться обещал постепенно, однако платежей от компании «ФИК Бизнес Проект» не поступало. Илоян также пояснил, что указанные трубы он принимал на баланс ООО «Блэк Си Форвардинг», что должно быть подтверждено документально. Со всеми указанными организациями имеются документально подтвержденные финансово-хозяйственные взаимоотношения. Кроме того, Давид Илоян заявил, что продавал трубы не только ООО «ФИК Бизнес Проект», но и еще одной организации. Что же так сильно повлияло на бизнесмена, когда он так резко открестился от своих слов? И как верить словам данного свидетеля, если в уголовном деле есть налоговая декларация вместе с накладными и книгой покупок и продаж, которую Илоян сдавал еще в 2016 году и которая полностью опровергает его показания о том, что документы якобы могли быть изготовлены в 2017 году, когда его компания была на стадии банкротства. На вопрос защитников о том, как такое могло быть, что документы, которые, с его слов, были изготовлены в 2017 году, в налоговую были им сданы в 2016 году, дать ответ он не смог.

Новая метла...

В июне, после длительного перерыва по случаю болезни подсудимого, в дело включился новый прокурор, который по многим признакам недостаточно тщательно ознакомился с материалами дела. Поведение государственного обвинителя во время допроса подсудимой Алейниковой указывает на отсутствие желания досконально и объективно разобраться в деле. После отказа обвиняемой отвечать на вопросы представителя потерпевшего Христоса Чахипова из-за, на ее взгляд, негативного к ней отношения прокурор решил расценить это как отказ от дачи показаний гособвинителю и ходатайствовал об оглашении протоколов показаний Алейниковой, а также очных ставок с ее участием. В итоге вместо живых и назревших вопросов, позволяющих выяснить важные детали, участникам заседания пришлось целый час «наслаждаться» чтением протоколов. По мнению юристов, это позволит стороне обвинения «скопипастить» показания обвиняемой и не вносить туда никаких изменений, а также даст возможность прокурору хотя бы ознакомиться с делом.

Обвинение бывшего главного бухгалтера Алейниковой абсурдно тем, что ей вменяется предоставление средства для совершения преступления в виде отражения сделки в бухгалтерском учете. Однако для того, чтобы доказать ее вину, обвинению необходимо доказать ее осведомленность об отсутствии поставки труб в адрес ООО «ФИК Бизнес Проект». Между тем, по информации адвоката, в должностные обязанности главного бухгалтера входит работа с документацией, которая оформлена должным образом и передана ей руководством, а не проверка фактического поступления товара. Более того, в материалах дела есть копии первичной документации по сделке, в том числе договора поставки, подписанные руководителями обеих фирм, — эти документы были переданы Алейниковой руководителем для отражения в бухгалтерии предприятия, а также выписки из налоговой, которые подтверждают, что сделка была проведена.

Интересно, как обвинение докажет, что Алейникова знала или должна была знать об отсутствии поставок труб, если это не входило в ее должностные обязанности, тем более она не являлась материально ответственным лицом?

Защита ходатайствовала о приобщении к материалам дела нотариально заверенных скриншотов электронной переписки, датированной 2016 годом, Алейниковой с главным бухгалтером ООО «Блэк СИ Форвардинг», из которой следует, что обе компании сдали декларации по НДС, в которых отражена данная поставка, а значит, документы и декларации по сделке прошли налоговую проверку.

В ходе заседаний представитель потерпевшего постоянно твердил о том, что спорный договор поставки был подписан не в день составления, а несколькими месяцами позднее, что якобы подтверждает злой умысел подсудимой. Однако на заседании 7 июля 2021 года сторона защиты приобщила к материалам дела технико-криминалистическую экспертизу оригинала договора по поставке труб, которая проводилась в рамках другого уголовного разбирательства. Сама эксперт в ходе допроса подтвердила, что исследованный ею документ был подписан и скреплен печатью в день его составления — в апреле 2016 года. Это прямо опровергает доводы обвинения.

Не менее абсурдно обстоит дело и со вторым подсудимым — конкурсным управляющим Карпенко. По мнению обвинения, он совершил действия, которые позволили ему и его соучастникам приобрести выставленную на электронной площадке задолженность ООО «ФИК Бизнес Проект» на подставное юридическое лицо и сделать все таким образом, чтобы иные лица не имели возможности приобрести данный лот. При этом в уголовном деле полностью отсутствует упоминание об электронных торгах и сведения, каким образом обвиняемый Карпенко смог обеспечить победу одному из участников торгов.

Между тем защита Карпенко приобщила к материалам дела электронную переписку обвиняемого с одиннадцатью потенциальными покупателями, которые запрашивали у него сведения и получали от него всю необходимую информацию. То есть Карпенко предоставил всем равную возможность участия в этих торгах.

Эти доказательства свидетельствуют о том, что любой из обратившихся мог в любой момент приобрести данную задолженность, поэтому данная переписка нивелирует все домыслы обвинения по поводу наличия у Карпенко умысла. Более того, суду был предоставлен ответ на адвокатский запрос от администрации электронной площадки, на которой была реализована дебиторская задолженность, в котором сказано, что принцип работы ресурса технически не позволяет обеспечить победу конкретному лицу и его работа основана на соблюдении российского законодательства в области закупок. Причина, по которой следствием мог быть намеренно сокрыт данный факт, кажется нам очевидной и понятной: любой ценой «вытолкать» это дело в суд, а отсутствие в России оправдательных приговоров сделает свое дело.

Жизнь и свобода на кону

Пока судебный процесс над Алейниковой и Карпенко приближается к финалу, высшему руководству следственных органов и прокуратуры стоило бы обратить на ситуацию с преследованием неугодных бизнесменов особенное внимание. Не получится ли так, что запущенный ранее маховик после отставки высоких покровителей «заказчика» по инерции совершит привычную для него ошибку, ценой которой станет жизнь и свобода законопослушных граждан?

Наша редакция направила запрос председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой предоставить копии ответов, которые, по данным Следственного комитета, были направлены «прессуемым» заявителям, но которые заявителям почему-то не поступали.

Ситуация с возбуждением уголовных дел в отношении бизнесменов и судебные процессы над ними требуют тщательной процессуальной проверки. Данный материал является официальным обращением в правоохранительные органы с просьбой внимательно изучить настоящее уголовное дело, дать правовую оценку опубликованной информации и принять необходимое процессуальное решение.

В Октябрьском районном суде Краснодара продолжается судебный процесс по уголовному делу, связанному с якобы фиктивной задолженностью компании «ФИК Бизнес Проект» перед обанкротившейся фирмой «Блэк Си Форвардинг» из Новороссийска. Обвинение настаивает на отсутствии поставок металлических труб со стороны новороссийской фирмы, в результате чего образовалась задолженность в размере более семнадцати миллионов рублей.

Об этой истории наша газета писала в материале «Как обнулить компаньона». Мы указывали, что в данном уголовном деле, по нашему мнению, есть все признаки того, что оно могло быть инициировано бывшим партнером Юрия Чуйкова, владельцем застройки района «Немецкой деревни», компаний «АТЭК», «Краснодаргоргаз», Газтрансбанка и других активов, который имеет влияние на своих подчиненных — нынешних руководителей ООО «ФИК Бизнес Проект» и мог направить их в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

Пока судебный процесс над Алейниковой и Карпенко приближается к финалу, высшему руководству следственных органов и прокуратуры стоило бы обратить на ситуацию с преследованием неугодных бизнесменов особенное внимание. Не получится ли так, что запущенный ранее маховик после отставки высоких покровителей «заказчика» по инерции совершит привычную для него ошибку, ценой которой станет жизнь и свобода законопослушных граждан?

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