Деньги пахнут! Поэтому их и отмывают

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 марта 2022, 14:42 Михаил Смиренский,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Недавнее заявление властей Великобритании, очевидно израсходовавших все мыслимые антироссийские санкции о том, что, дескать, они готовы перейти к «Санкциям неприкосновенного запаса» - т.е. начать замораживать счета сбежавших в Лондон российских олигархов и национализировать их дворцы, вызвало радостный ажиотаж пожалуй лишь среди наших дворовых бабулек. Во-всяком случае, в московских аэропортах суетливых верениц беженцев «оттуда» со скатками жениных соболиных шуб, сундуками с наличкой и картинами Рубенса подмышкой встречающие не наблюдали. Думаю, и не увидят. Почему?

Не ходите, дяди, в Англию гулять…

Причина в том, что и в Англии умеют лихо брать взятки, а если они будут многомиллионными, то будут принимать не «просто так», а уважительно и по тем схемам, которые наши вчерашние серые министерские клерки или экс-комсомольские вожаки, а ныне миллиардеры, подданным её Величества сами и предложат. А то, что предложат, можете не сомневаться. Хотя, конечно, поволноваться и уныло поторговаться с почти 700-ми тысячами саблезубых сотрудников Лондонского Сити, им придется. Ничего, договорятся. Ну а если не договорятся, это их проблемы.

Гораздо спокойнее чувствуют себя те, кто дальновидно побрезговал тащить за рубеж все, что удалось выжать в 90-х из российского чуда природы под названием «приватизация». Их бабки сегодня весьма плодотворно работают и в России.

Среди этих «Ротшильдов» далеко не все – банкиры или нефтяники. Очень многие сколотили свои огромные состояния откровенным чудовищным криминалом со взрывами, стрельбой, насилием и т.д. Кто-нибудь слышал о том, что какой-нибудь т.н. вор в законе из отмытых и отжатых на катранах миллионов хоть рубль пожертвовал на детский садик или хоспис? И не услышите, не ройтесь в интернетовских отвалах или милицейских сводках. Правда, легендарный питерский «Робин Гуд» - «вор в законе» Юрий Алексеев по кличке «Горбатый», известен тем, что грабя барыг, которые во время блокады у умирающих от страшного голода людей скупали за стакан пшена подлинники Фаберже и бриллианты из царских коллекций, жертвовал почти все деньги на восстановление коллекций разрушенных и разграбленных в российских провинциях музеев. За что и сидел 7 раз.

Все, как у Пушкина в «Борисе Годунове»:

- «Так точно дьяк, в приказах поседелый,

Спокойно зрит на правых и виновных,

Добру и злу внимая равнодушно,

Не ведая ни жалости, ни гнева!»

Для современных миллионеров из числа блогеров и тиктокеров, не читавших Пушкина, сообщим, что «Борис Годунов» это не тупой рэп, это – трагедия.

От могильных погостов – к кокаиновым миллионам.

Ну а как у них самих, за бугром, куда рвались и до сих пор рвутся сотни российских высокооплаченных мешочников? Давайте познавать…

Один из самых кровожадных и в тоже время самых богатых людей планеты – колумбийский наркобарон Пабло Эскобар до сих пор на своей родине почитаем так же фанатично и искренне, как, например, в России Владимир Ленин – ортодоксами из КПРФ. Странно, но этих людей исторически объединяет кровь тысяч и тысяч, в том числе и мирных сограждан в маниакальной борьбе за абсолютную власть и… конечно – огромные награбленные деньги!

Пабло Эскобар родился в городке Рионегро 1 декабря 1949 г. в семье среднего достатка и был младшим ребенком в семье. Рос тихим и задумчивым мальчиком. Братья позже вспоминали о нем как о человеке, который «всегда думал».

Юный колумбиец особо не скрывал – какие мысли одолевали его в те дни: он часто вслух говорил о том, что «обязательно станет миллионером!» Цель, которую для себя определил будущий Эль-зар-де-ла Кокаин («Кокаиновый царь») была хоть и трудной, но именно в Колумбии тех времен быстро достигаемой: ведь с 1948 г. по 1958 г. в стране полыхала междоусобная гражданская война под лозунгом «пленных не брать!». А любая война, как известно, и порождает, и списывает многие кровавые преступления.

Эскобар бросил школу и начал свой первый самостоятельный криминальный бизнес: стал воровать на кладбище мраморные надгробия с могил, которые затем заново шлифовал и уже в чистом виде перепродавал семьям погибших в боях партизан. Спрос был велик…

В промежутках между операциями шустрый мальчишка начал угонять и стоявшие на улицах без должного контроля автомобили, которые тоже успешно загонял самим повстанцам, многие из которых уже имели серьезные позиции и в зародившемся тогда в Колумбии кокаиновом бизнесе. На пацана обратили внимание, ему стали доверять и даже допускать к некоторым операциям по отгрузке листьев коки, с чем Пабло охотно и успешно справлялся. Наблюдательный пацан именно тогда сообразил, что за наркотиками – огромное финансовое будущее и такая же необъятная власть! Вскоре он сколотил и свою первую банду, в которую вошли не менее известные впоследствии Интерполу Хорхе Луис Очоа, Гонсало Родригес Гача и Карлос Лехдер. Очень быстро подельники смогли «переориентировать» крестьян окрестных деревень с выращивания безвкусного батата на разведение плантаций коки. Сомневающихся и капризных попросту убивали. Вскоре селяне сами поняли, что за новым «сельхозпродуктом» - огромные деньги. Так создавалась империя Эскобара.

Любой бизнес, особенно – кокаиновый, требует постоянного рынка сбыта. В самой Колумбии организовать таковой было невозможно из-за повальной нищеты народа. Зато рядом шумели богатейшие Соединенные Штаты Америки, где к середине 70-х уже случилась «наркотическая революция» и практически вся молодежь страны плотно сидела на «безобидном сахаре» - кокаине.

Эскобар и его подельники, уже почувствовавшие вкус лихих денег, осознавали, что никто их на этот богатейший кусок территории просто так не пустит, значит… Его нужно завоевать!

Для начала Эскобар убивает своего земляка Фабио Рестрелло, который на тот момент считался «Доном №1» среди колумбийских наркодельцов. Оставшиеся без босса его бойцы беспрекословно поцеловали «на верность» руку уже самому Эскобару, который плотно обосновался в г. Медельине, откуда затем и взялось название «медельинский картель». Вскоре Эскобар решает избавиться и от своих верных подельников, резонно рассудив, что он и сам сможет неплохо распоряжаться выручкой нового картеля: первыми пали братья Очоа, а затем по списку – и все остальные. Так Пабло Эскобар в 1975 г. в возрасте 26 лет становится полновластным хозяином новой криминальной мега-империи «медельинский картель» и главным «Боссом всех боссов» по производству наркотиков в Латинской Америке. Одновременно с этим его фамилию навечно занесли и в списки американского ФБР: подготовка к славной охоте на нового босса уже началась.

Копейка рубль бережет!

Сам Эскобар, по воспоминаниям соратников, был человеком скупым до скаредности, что, впрочем, не распространялось на личные пристрастия его самого и его семьи. Не ограничиваясь Колумбией, он начинает организовывать бизнес и в соседних Боливии и Перу. (При этом ни он сам, ни его «братва» ни разу не пробовали никаких наркотиков).

Из Боливии Эскобар стал перевозить на родину «грязный» кокаин, который покупал там у крестьян по смехотворным ценам за 30… 35 долларов США за партию. Сырье прятали в колесах грузовиков или самолета, который в целях контроля Эскобар частенько пилотировал лично. Уже в Колумбии груз проходил очистку, превращался в чистый кокаин и уже за огромные деньги через Панаму далее гнался в США. На этих нехитрых операциях Пабло Эскобар очень быстро заработал миллионы долларов! Это и сегодня неплохие деньги, а уж тогда в нищей Колумбии они были целым состоянием! Эскобар становится популярным среди местных политиков и полицейских чинов, которых к тому времени успел попросту купить! Все это помогло Эскобару уже к 80-м годам довести оборот своего бизнеса до 60 млн долларов в сутки! А там где большие деньги, обязательно появляются и большие амбиции: Эскобар решает шагнуть в большую политику. В 1982 г. он становится членом парламента Колумбии, где в качестве законодателя вовсе не собирался лоббировать решение проблем нищих земляков, но лишь – продавливать законы, выгодные ему самому и членам его Медельинского картеля. Знакомая ситуация, не правда ли?

Впрочем, будучи человеком умным и расчетливым, Эскобар понимал, что помимо криминальной власти и огромных денег, ему была необходима и любовь простых людей, чего добиться сидя в унылых кабинетах парламента было просто невозможно: нужна красивая и массовая пиар-акция!

Так в начале 80-х годов в Медельине на огромном пустыре Эскобар на деньги картеля начинает строительство целого жилого микрорайона, чем очаровал местные власти как щедротами и взятками, так и возможностью под шумок хорошенько порыться в собственном городском бюджете. Вскоре были выстроены добротные жилые дома со всеми коммуникациями, школы, детские сады, больницы и аптеки. Тысячи вчерашних обитателей трущоб стали бесплатными обитателями бесплатных квартир, причем освобожденными и от каких-либо коммунальных выплат: все брал на себя картель! Стоит ли говорить, что сам Эскобар сразу стал в Колумбии воплощением чуть ли не живого Бога! Ему были прощены как и тысячи уже убиенных в кокаиновых разборках земляков, так и тысячи тех, кого эта участь ждала впереди. Как утверждала тогдашняя полицейская статистика, на совести Эскобара в общей сложности была кровь почти 5000 человек.

К концу 80-х Медельинский картель «экспортировал» на рынке США уже 15 тонн чистейшего кокаина ежедневно! Это было несложно, т.к. были задействованы полторы сотни эскобаровских самолетов, более 30 надводных судов, грузовики, даже гужевые повозки и, конечно, - армия купленных таможенников и пограничников, в том числе – и знаменитые якобы своей неподкупностью американские «рейнджеры».

К концу 80-х картель Эскобара обогащал своего главу более чем на 400 млн долларов нала в неделю, лишь на резинки для перехватывания пачек с деньгами его бухгалтеры регулярно тратили до 3 тысяч долларов. Сколько сотен тысяч из этого подпольного нала сжирали крысы, мыши или обычная плесень не знали даже бухгалтеры, что было объяснимо: ведь их «Босс всех боссов» уже тогда был отмечен журналом «Forbes» в сотне ведущих мировых миллиардеров! До мышей ли тут…

При этом Эскобар более всего боялся быть арестованным именно американскими агентами, которые уже вовсю разыскивали его и его семью по всей Латинской Америке, но вчерашние бедняки, волею Эскобара познавшие хоть какие-то человеческие радости, прятали своего кумира не хуже, чем большевика-Ленина в Разливе.

И в Колумбии, и в Перу, и в Боливии у босса Медельинского картеля как в горах, так и в джунглях было множество комфортабельных «схронов» с бассейнами, апартаментами, барами, о которых многие знали, но молчали. Правда, однажды, Эскобар с семьей, застигнутый внезапной облавой агентов, был вынужден в спешке бежать в горный район близ Медельины, где какое-то время семья и охранники ютились в сырой необорудованной пещере. Когда стало особенно холодно и дочь Эскобара закапризничала, он вытряхнул на пол содержимое из двух мешков с наличкой и сжег для обогрева таким образом почти два миллиона долларов. Чего не сделаешь для ребенка, особенно если под рукой такое удобное топливо! Это только ведь рукописи не горят.

Лучше могила в Колумбии, чем камера в США.

Эту фразу Пабло Эскобар, прекрасно знавший о том, что властям и США он давно назначен «главным злодеем» Америки, по сути превратил в свой жизненный принцип.

Он не доверял и колумбийскому правительству, особенно когда пришедший к власти новый проамериканский кандидат в президенты страны Луис Карлос Галан объявил в Колумбии местному картелю (а стало быть самому Эскобару) непримиримую войну. Впрочем, сам Галан не дожил даже до конца своего предвыборного выступления: был прилюдно расстрелян боевиками картеля 18 августа 1898 г. Это конечно даже по меркам купленной и перекупленной Колумбии было явным перебором со стороны Эскобара.

Сменивший его Сесар Гавирия при поддержке США решил продолжить линию убитого предшественника по борьбе и с наркотиками, и с самим Эскобаром. Тот пытается пойти «на сделку» с правительством и соглашается добровольно сесть в тюрьму аж на пять лет, но лишь в ту, которую выстроит для себя сам! Власти соглашаются, понимая, что они сами до Эскобара никогда не доберутся. Так в Медельине появилась «пятизвездочная» темница под названием «Клуб Медельина» со всеми благами – от бассейнов, полей для гольфа и футбола до ресторана и массажной со штатом вышколенного персонала, куда Пабло Эскобар и отправился «на исправление».

Однако под давлением США Сесар Гавирия принимает решение о выдаче беспокойного «клиента» ФБР, о чем, естественно, Эскобар через давнюю агентуру в колумбийской администрации сразу узнает и бежит из своей комфортабельной темницы. В бегах он находился полтора года, на поиски беглеца были брошены тысячи агентов, за его голову объявили огромную награду, но земляки, которых он когда-то переселил из фавел в человеческие дома, отлично знавшие о всех перемещениях своего благодетеля, молчали.

Но 2 декабря 1993 г. в результате чьего-то предательства агенты колумбийской спецполиции все же нагрянули в его очередной схрон. Завязалась перестрелка, в которой «Босс всех боссов», миллиардер и убийца Пабло Эскобар был застрелен. Империя рухнула.

P.S. Где деньги, Зин?

Начался поиск и дележ его богатств, которые оценивались в десятки миллиардов долларов, но тут-то чиновников и ждал сильный облом: так как Эскобар не верил банкам и хранил свои богатства налом в личных тайниках, удалось «наскрести» всего что-то около 100 млн долларов, да еще по мелочам: что-то в слитках, что-то в россыпях брюликов, ну коллекция дорогих авто и самолетов, ну дома с антиквариатом и пожалуй все!

По официальным экспертным оценкам остальные ценности общей суммой от полутора до пяти-шести миллиардов налом до сих пор где-то надежно хранятся в джунглях Колумбии, Боливии, Перу или Эквадора. Я это к тому, что если власти Лондона все же решат отнять опять у наших олигархов все «нажитое непосильным трудом», им логичнее всего двинуться именно в Латинскую Америку: глядишь, кому-то и повезет наткнуться в джунглях на сундук эскобаровских денег. Во всяком случае, на старость хватит.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции