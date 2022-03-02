Иван Алтунин: точные расчеты по возможным концентрациям СО2 в атмосфере были сделаны в СССР ещё 40 лет назад

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 марта 2022, 12:36

Фото: pixabay.com

С конца 70-х годов - начала 80-х годов в Главной геофизической обсерватории им А.И. Воейкова, в Санкт-Петербурге (тогда он назывался Ленинград), под руководством профессора Е.П. Борисенкова - вашим покорным слугой был выполнен цикл работ по моделированию глобального круговорота углерода в рамках моделей различной степени сложности в системе атмосфера-океан-биосфера. При этом были выполнены работы как по получению оценок возможных содержаний углекислого газа в атмосфере в будущем, так и по описанию его динамики в прошлом в масштабах времени десятки - сотни тысяч лет.

По представленным результатам расчетов, выполненных в 1983 году видно, что расчетные значения практически совпадают с экспериментальными данными. При этом надо понимать, что в содержание концентрации углекислого газа в 2020 году внесли определенный вклад и лесные пожары в Австралии, при которых огнем было уничтожено 63 000 кв. км леса. При учете этой поправки расчетное и экспериментальное значения концентраций будут точно совпадать.

Таким образом, прогноз содержания углекислого газа в атмосфере на ближайшие пятьдесят лет, сделанный нами почти сорок лет назад, на сегодня имеет практически 100-процентную оправдываемость. Нет сомнений, что в и в 2030 году расчетные данные также будут практически равны экспериментальным данным.

Среднее значение максимальной концентрации (по всем используемым моделям) возможного содержания углекислого газа в атмосфере в соответствии с этими расчетами не превысит уровень 1860 г. в 2,3 раза, что в абсолютном выражении составит около 685 ррm. Эти оценки были значительно ниже других подобных оценок, полученных другими авторами. При этом возможная максимальная концентрация содержания СО2 в атмосфере наступит не ранее 2200 года.

Особо хотелось бы обратить внимание читателей вашего еженедельника на то, что на момент публикации наших работ по моделированию углеродного цикла с оценками будущих содержаний СО2 в атмосфере на сотни лет вперед с указанием максимума возможного содержания углекислого газа в атмосфере и указанием года наступления максимума это была первая работа в СССР и пятая в мире. И только в наших работах прогноз одного из нестационарных параметров атмосферы, сделанный сорок лет назад, имеет на сегодня 100-процентную оправдываемость. Анализ сегодняшнего состояния проблемы СО2, проблемы изменений климата в целом позволяет уверенно говорить о том, что значимость наших работ, выполненных 30-40 лет тому назад, не только не снизилась, а наоборот, значительно возросла.

Читать материал полностью: «Увеличение концентрации СО2 в два раза может привести к удвоению хозяйственной полезной площади России»

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