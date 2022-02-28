Дневник чайника: о короле Джо и дзюдоисте Воване

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 февраля 2022, 13:12 Елена Головань, корреспондент

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Позавчера опубликовали мои размышления о ситуации на Украине. Читают… Вдохновлённая успехом, подумала: а не замахнуться ли мне на геополитику? Ну а поскольку я, как уже было заявлено, в политике чайник, то и порассуждать попыталась упрощённо. Начиталась и насмотрелась новостей про западные санкции… что-то мне это очень напоминает… Мы ведь, взрослые, по сути, ничем не отличаемся от детей, только что деньги зарабатываем. В общем, решила я похулиганить, сравнив сложившуюся в мире ситуацию с детсадовской историей…

Итак, подготовительная группа в детском саду. Как и в любом обществе, здесь свои порядки – лидеры, шуты, жертвы… Один из главных персонажей – мальчик Женя, который велит всем называть себя Джонни или просто Джо. Ему года три назад крёстный подарил ковбойку, сказав, что он теперь круче всех. Женёк поверил в это свято и навсегда. Мальчишка-то он вроде неплохой, только жрёт очень много и периодически пускает газы. Ах да, и спотыкается обо все пороги – поскольку высоко задирает голову, под ноги ему смотреть недосуг. В общем, этакий местный детсадовский король.

Джонни парень скандальный. Страшно любит драки, но самому драться не с руки – очень уж он любит своё тщательно вскармливаемое гамбургерами и картошкой фри тело. Поэтому в основном наслаждается драками других, для чего периодически кого-нибудь стравливает. Есть у него любимчик, Вовчик по кличке Зелёный – он вечно чем-то болеет, поэтому мама обильно смазывает его зелёнкой. Джонни поначалу даже не обратил внимания на тщедушного Вовку, если бы тот не начал изо всех сил хвалить нашего ковбоя. За всё, даже за испорченный в игровой воздух – принюхивался и спрашивал, почему это пахнет розами, заискивающе глядя на Джо. А вообще Зелёный забавный – мастерски может передразнить кого угодно, шутовство у него в крови.

Вовчика все называют шутом гороховым. Но стараются, чтобы об этом не услышал Джо. Поэтому усиленно смеются шуткам Зелёного, особенно несмешным и плоским, которых в голове, как известно, больше помещается. При этом, конечно, не забывают нахваливать его «покровителя». Разозлишь ведь – мало не покажется.

Есть тут и ещё один персонаж. Тёзка Зелёного, Вован. Мальчик он тихий, неконфликтный, но связываться с ним боятся – его чуть ли не с пелёнок родители отдали на секцию дзюдо. Из увлечений – любит ходить на охоту и рыбалку. Обычно Вован спокойно играет, никому не мешая. Но есть у него один страшный недостаток – в отличие от всех остальных, он не восхищается Джонни, как бы тот, бедный, ни старался вертеться перед ним в своей в ковбойке.

В общем, затаил обиду наш Джо на Вована. Только как ему это выскажешь? Может и в лоб дать в ответ на претензии, а с синяками «королю» ходить не положено по статусу. Натравить на него ребят, которые посильнее? Не будут связываться. Вон, в прошлом и позапрошлом году двое пытались. Напали внезапно. Вован спокойно, без истерики, кулаком свалил сначала одного, надавал поджопников другому. И даже добивать поверженных не стал – великодушный.

В общем, решил наш Джонни натравить на Вована своего Зелёного подхалима. Ну, вроде как, если что, кто его, шута горохового, воспримет всерьёз? Как там у Филатова? «Ведь у нас спокон веков нет суда на дураков». Зелёный под козырёк – исполняю. И так вывернется, и так шуточку завернёт – все смеются, а «жертву» ничего не трогает. Сидит себе, лепит модели танков и пушек. И всегда вокруг него кто-то любознательный крутится – а чего ж там у Вована-то выйдет?

А Джонни страшно недоволен. Уже и порыкивать на Зелёного начал – мол, чего это ты никак не выведешь из себя Вована, я у тебя все свои игрушки поотбираю. А игрушек-то уже и нет – раздал все пацанам во дворе, чтобы не били, когда в песочнице играет. И придумал тогда наш Зелёный хитроумный план – решил зацепить тех самых, любознательных, что вечно возле Вована крутились. Удалось. Только ненадолго – юный дзюдоист не спеша встал, да и зарядил Зелёному по самое небалуйся. Тот кубарем – и за шкаф в игровой – это место детсадовские бункером промеж собой называли. Засел там, визжит от страха.

Джонни не просто заволновался – авторитет пошатнулся, это-ж его придется назад завоёвывать? Волнуются и его «приближённые» - если Женёк осерчает, то мало никому не покажется, придирками со свету сживёт. Стали придумывать месть.

- А давайте проберёмся на кухню и в кашу плюнем?

- Дурак что ли? Тебе самому придётся потом эту кашу есть. Или голодным оставаться.

- Ну, тогда горшки из туалета выкинем…

- Тоже не пойдёт – куда Джонни будет переработанные гамбургеры «складировать»…

- Придумал! Давайте я Зелёному свою рогатку старую отдам. Вот он в глаз Вовану из неё и зарядит!

- Ага, дай дураку рогатку, так он не Вовану, а самому себе в глаз пульнёт…

А сами – кто тушкой, кто чучелком поближе к Джонни жмутся – и всё нашему ковбою в глаза заглядывают: «Мол, классно я придумал? Классно же?!»… Джо снисходительно улыбается предприимчивой свите, а сам всё в сторону Вована поглядывает – это ж надо, тихий, спокойный, а то-то вытворил. И что-то на душе у нашего Джо становится всё более неспокойно и муторно.

Ничего не напоминает?

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