Долина Хунза – мифическое место в Пакистане, где некогда проживали аксакалы

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 февраля 2022, 15:26 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Пакистанская долина Хунза издавна обрастала разного рода легендами. Именно здесь, в этом далёком месте, на границе с КНР, когда-то проживало великое множество долгожителей; мудрейших аксакалов. Сейчас их уже не осталось, зато остались воспоминания и мифы. Но интересно ещё и то, что в этой долине жизнь сильно отличается от современной. Создаётся впечатление, что время здесь просто остановилось и совсем не движется вперёд.



На самом деле жизнь в этих местах не менялась веками. Если заглянуть в эти земли сто или двести лет назад, можно с трудом найти какие-то различия. Особенно в Верхней Хунзе преобладает большое количество людей, не отрекающихся от старых традиций. Они живут в традиционных домах из камня в одной общей комнате. Спят все вместе на матрасах, которые кладут в центр спальни, являющейся также и гостиной и кухней и всем, чем можно. В центре каждого дома – печь, которая топится сухими дровами и ветками. Над ней есть отверстие, куда уходит дым. С помощью печи готовят еду и обогревают дома.



Кухня в Хунзе отличается от той, что присутствует в других регионах страны. Большую часть пищи здесь готовят самостоятельно. Мясо местные жители практически не едят. В их рационе содержится большое количество блюд с обилием фруктов. Можно спокойно назвать местных жителей фруктоедами. Исследователи считают, что именно фруктоедство во многом способствовало долголетию. Также играло свою роль и отказ от мяса. Вегетарианцы полностью солидарны с подобным суждением. Определённое влияние оказывал и полусредневековый уклад жизни. В большинстве домов Хунзы, конечно же, есть газовые плиты, на которых люди готовят еду. Но есть и такие жилища, где пищу изготовляют по старинке – либо в печи, либо же на дровяной плите.



Единственная возможность выживания жителей Хунзы – это натуральное хозяйство. Даже если люди состоят на госслужбе, после своей работы они возвращаются домой и отправляются на поле. Только тяжёлый физический труд спасает местных от голода и нищеты. Также отметим, что в Хунзе не так много пастбищ. Большая часть коз пасётся исключительно в горах. Пасут животных зачастую пожилые люди, и это придаёт им немало физической силы. Возможно, это тоже играет свою роль в медленном старении. Как уже упоминалось выше, большинство местных жителей доживает до глубокой старости, и в преклонном возрасте они вовсе не больные и не немощные.



Хунза – это гористая местность. А значит, спорт здесь является частью жизни для местных обитателей. И речь идёт не о профессиональном спорте, а о простом передвижении. Чтобы попасть в школу, нужно перейти через горный подвесной мост. Это тоже требует определённых усилий. В любом случае люди здесь намного здоровее тех, кто живёт в городах или в крупных регионах. Возможно, эта полуизоляция даже в чём-то пошла на пользу. И хоть сейчас тех самых мифических долгожителей уже не осталось, местные всё равно не умирают больными и не становятся инвалидами в старости.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции