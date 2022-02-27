Как мы изменяемся в условиях войны?

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 февраля 2022, 10:37 Рамиль Гарифуллин - доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ

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Необходимо признать, что Интернет и СМИ сейчас заполнены эмоциональным брюзжанием и паникой, вызванные войной России и Украины. Насколько это брюзжание продуктивно покажет только время. Ведь паника всегда являлась характерной реакцией массы и обывателей, но, согласно законам психологии, через некоторое время настанет адаптация и нам придётся жить в новых политических и экономических условиях.



Многие сейчас динамично изменяются. Изменяют своим взглядам и даже мировоззрению. У некоторых изменяются только прагматичные мотивы, которые подменяются другими. Например, обратил внимание на то, как изменяются некоторые ранее прикормленные известные личности, звездуны и звездульки. Различные элиты, в том числе, политические элиты, по-видимому, задумываются о своей возможной удобной трансформации для дальнейшего выживания в новых политических условиях. Это особое мастерство вновь иметь власть, капиталы и влияние, которые могут возникнуть в новых внутренних политических условиях и трансформациях. Эти условия и трансформации могут оказаться радикальными. Наблюдайте за этими изменениями элит. Это особый тест на понимание того, что действительно грядёт.



Обратите внимание на то, как некоторые стали безумно злорадствовать из под "своего одеяла", находящегося рядом с телеэкраном. Эдакие любители ужаса вне одеяла!



Некоторые избрали пассивно-наблюдательную позицию за политической и экономической ситуацией и изменяться пока не планируют.



От непродуктивного эмоционального брюзжания нас может спасти только поиск позитивного, которое может возникнуть в новых политических и экономических условиях. Апокалипсические настроения ведут к тупику. Необходимо логически и на основании объективной информации убеждаться, но не внушаться. Тем более, не внушаться негативом. На основании объективного анализа и логики можно вырваться из этой опасной психологической ловушки.

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