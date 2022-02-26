Из личных наблюдений: На фоне пандемии в РФ сильно упало качество всей продукции

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 февраля 2022, 21:49 Александр Крохмаль, Журналист

Ещё в 2021 году писались статьи о серьёзном падении качества продукции в России. Одна статья стала довольно известной сразу же после её публикации. Её заголовок громогласно заявлял: «Россияне признали, что едят полную дрянь вместо качественных продуктов». Довольно серьёзное утверждение, не так ли? Согласно опросам, проведённым летом прошлого года, больше трети граждан нашей страны заметили ухудшение качества продуктов питания. 39% опрашиваемых заявили об этом в опросе Роскачества. 57%, при этом, посчитали, что качество осталось тем же, а 4% отметили улучшение. В основном всё списывали на деликатесы и на мясную продукцию. Но изменилась ли ситуация сейчас? И что же стало причиной?

Конечно же, одна из главных причин – это коронавирусная пандемия. Обычно так и говорят всегда. Зарплата не выплачивается два месяца – пандемия виновата, молоко протухшее попалось – снова пандемия. На коронавирус конечно же легко спихнуть все трудности. То же самое и с нашей системой здравоохранения. Вице-президент организации «Опоры России» Павел Сигал ещё тогда, в 2021 году, упомянул о неофициальных компаниях, которые подстраиваются под известные бренды, копируют упаковку и при этом, совсем не беспокоятся о вкусовых свойствах и питательности продукции. Правда есть и другое объяснение случившегося – банальная апатия и нежелание доводить до идеала. «Авось, небось, да как-нибудь». Плюс ко всему, играют свою роль тотальная депрессия, вызванная мировыми катаклизмами, а также отсутствие должных выплат вовремя или же их снижение. Выплаты несомненно влияют на мотивацию, а мотивация – на качество.

Из личных наблюдений отмечу, что качество российской продукции отчего-то падает почти повсеместно. Но как это остановить, и почему всё так плохо? В последнее время у нас по загадочным причинам нечасто проверяют состав пищевой продукции. В еде стали куда чаще попадаться всевозможные несъедобные предметы. Приведу пример. Однажды я купил себе свежих булок с вишней, причём в известном супермаркете. Но в булках оказалось не менее двух или даже трёх костей. Почему пекари не проверили всё досконально? И почему допустили подобное? Но купив примерно такие же булки в другом магазине, я столкнулся с той же ситуацией. И снова там были косточки, которые никто не удосужился изъять. Куда смотрели сами пекари? Неужто им поскорее хотелось уйти домой?

Позднее мне стали попадаться твёрдые обломки костей в котлетах из курицы и даже куски целлофана. Потом как-то раз во время завтрака я вытащил из очередной булки хлеба кусок пластмассы, причём конец его был заострённым. Никто не знает, что случилось бы со мной, если бы я это проглотил. Когда я обратился к своим знакомым, они сообщили, что нередко сталкиваются с подобным явлением в последние 2 года. Качество пищевой продукции действительно падает. Создаётся впечатление, что понятие «наспех» стало культовым для всех производителей. А ведь с едой вообще не должно быть никаких инсинуаций. Вспомните фильм Эрнста Маришки «Марш для императора». В венской булочке для Франца Иосифа нашли два письма, и через сутки, эта булочная была закрыта. На дворе между тем, стоял 1909 год.

Потом я узнал, что подобное происходит и с одеждой. Почему-то одежда стала чаще рваться, изнашиваться. В советское время рубашки, куртки, штаны и носки шились настолько качественно, что носились десятилетиями. А теперь не пройдёт и двух месяцев, прежде чем что-нибудь не порвётся. Одни говорили, что всему виной – гнилые нитки низкого качества, другие списывали всё на быстроту изготовления продукции. И ведь снова приходится идти в магазин и покупать себе новое. Что это? Специальный план корпораций по привлечению «клиентов»? По сути, это было бы логичным объяснением. Если часто покупать одежду, то это автоматически означает прирост финансовых средств в саму компанию и её обогащение. Одежда не бесплатная, и каждый раз приходится тратить определённые суммы. Фактически, в этом и может быть своеобразная «торговая кормёжка». Но если так, то законно ли это, особенно сейчас?

Проблемы возникают и со свежекупленной обувью. Ботинки приходится менять не реже раза в год. Уже спустя несколько месяцев, возникают проблемы с промоканием. Казалось бы прочные кроссовки или сапоги вдруг перестают спасать от дождей. Невольно боишься наступить в какую-нибудь лужу, чтобы не промочить ноги и не заболеть. Скажу сразу, что до пандемии с подобным я ещё не сталкивался. Конечно, и тогда все ругались на некачественный контент и на желание сделать «по-быстрому». Но до такой степени дело не доходило. Я конечно, не хочу никого обвинять, но мне кажется, что властям пора обратить внимание на тотальное падение качества продукции и всё-таки выявить причины ситуации. Пандемия и так сыграла злобную шутку с российским здравоохранением. Но качество еды и одежды – это уже перебор. При этом, мы наблюдаем шокирующий рост цен. Надеюсь, что этим вопросом в ближайшее время серьёзно займутся.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции