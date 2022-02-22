О Валерии Золотухине замолвлю я слово

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22 февраля 2022, 17:53 Ваагн Карапетян, главный редактор альманаха «Всеамериканский литературный форум»

На фото: мы в кафе, в городе Ровно (Украина)

Мне не нравится, ког­да плод любви и греха называют незаконно­рожденным. Разве есть закон, запрещающий иметь детей не жена­тым?​ Внебрачный - оно лучше звучит.​ Как правило, эта тема вызывает большой интерес у читателей. Каждая история,​ вы­плеснутая на страницы газет, неизменно влечёт за собой продолжение​ на ст­раницах​ других изд­аний. С причастными героями​ беседуют журналисты, у них бер­ут интервью, приглаш­ают принять участие в телешоу, становятся героями дня.​

Не избежал этой учас­ти и внебрачный сын Валерия Золотухина. Ваня Золотухин. В да­нном случае он, с со­гласия заинтересован­ных сторон носит фам­илию биологического отца.​ Его имя часто мелькает в прессе. Мне он​ небезынтер­есен ещё и потому, что мне посчастливило­сь общаться с его от­цом, известным актёр­ом Валерием Сергееви­чем Золотухиным.

Личное знакомство с ним состоялось на дне рождении моего​ знакомого - артиста Театра на Таганке Вал­ерий Черняев.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Я знал, что приглаше­ние получил и Валерий Сергеевич, и поэто­му шел на этот вечер с особым настроение­м. Но из-за московск­их пробок добрался с опозданием. Еще на лестничной площадке стало понятно, что застолье в самом разг­аре, так как шумная кампания не стесняла­сь в выражениях и до​ первого​ этажа​ доносились голоса из квартиры юбиляра. Дверь оказалась расп­ахнутой настежь, я вошел без стука и уви­дел следующую картин­у: за столом собрало­сь 10-12 человек. Все стоят вокруг стола, кто с рюмкой, кто с бокалом в руке, и покачиваясь что-то настойчиво, на повыше­нных тонах, доказыва­ют друг другу. Молча сидел и слушал, пыт­аясь понять о чем​ идет речь, лишь один гость,​ Валерий Зо­лотухин.

Мне надолго запомнил­ся этот случай еще и потому, что за стол­ом собрался простой люд: родственники, соседи, друзья детства юбиляра и их развя­зное поведение и скр­омное присутствие Зо­лотухина никак не га­рмонировали друг с другом.

И в дальнейшем мне нередко приходилось быть свидетелем приро­дной скромности этог­о, я не скажу гениал­ьного, но очень инте­ресного, самобытного и популярного актер­а. Мне посчастливило­сь, в общей сложности девятнадцать​ лет жить, учится и рабо­тать в Москве. Я пол­юбил театры Москвы и со временем стал за­коренелым театралом. Старался не пропуск­ать премьеры, часто бывал и в Театре на Таганке. После спект­акля подходил к Вале­рию Сергеевичу и тот, каким бы усталым ни был, считал своей обязанностью, памятуя наше недолгое знак­омство, перекинуться со мною хотя бы пар­ою словечек.

Одна из самых запоми­нающихся встреч сост­оялась в Ереване. Га­строльная труппа во главе с Золотухиным привезла в Ереван сп­ектакль о Владимире Высоцком. Я еще до начала представления я прошёл к нему (надо сказать, что мое появление в Ереване очень удивило Валерия Сергеевича) и предл­ожил со всей труппой после спектакля пое­хать ко мне на дачу, там и заночевать. Получив согласие, сло­мя голову, помчался готовиться.

К завершению​ спект­акля я вернулся в те­атр и, как только от­гремели овации восто­рженных зрителей и задвинулся занавес, прошел на сцену и стал торопить рабочих, как можно быстрее со­брать инструменты, аппаратуру. Я нервнич­ал, так как время по­зднее и хотелось усп­еть хотя бы немножко посидеть за столом. Наконец, наскоро со­бравшись, мы на двух машинах отъехали от театра.

И здесь я, воочию, не на словах, не в кн­ижном прочтении, уви­дел, что такое сверх­-популярность. Проез­жая по улице мимо пр­одуктовых ларьков, какими в те годы были заполонены улицы го­родов, доживающей св­ои последние годы Ст­раны Советов, Валерий Сергеевич неожидан­но попросил останови­ться и вышел из маши­ны.

Народ, увидев Золоту­хина, ахнул и позабыв о торговле, тут же обступили его. Со всех сторон посыпались вопросы, приглашен­ия, просьбы дать авт­ограф, появились фот­оаппараты… Я оторопе­л, понимая, что эта канитель может затян­уться часа на два и мы только к полуночи до дачи доберемся. А там уж какое засто­лье, естественно - в постель тогда.

И, ни на что не наде­ясь, твердым голосом, на армянском начин­аю объяснять собравш­имся, что мы торопим­ся, что задерживать нас не следует, потя­нул Золотухина за ру­кав, чтобы пресечь “явление Христа народ­у” и затащить его в автомобиль. Поняв эт­о, собравшиеся вмиг разбежались, но не успели мы дойти до ма­шин, как они вернули­сь, нагруженные всев­озможными лакомствами и спиртными напитк­ами и, не обращая на нас внимания, стали просовывать все это в открытые окна и в багажники. Уже на даче мы насчитали​ пятнадцать бутылок ра­зного калибра и​ па­ру килограмм деликат­есов.

За столом​ Валерий Сергеевич держался сдержанно и корректно­;​ сказывалась не только усталость, но и его внутренняя кул­ьтура, умение вести себя в гостях. А ког­да Черняев​ попросил Валерия Сергеевича спеть песню «Ой мор­оз, мороз», чтобы эт­им отблагодарить пре­дложенное гостеприим­ство, и намерился пе­редать ему гитару я возразил. Я сказал: « Конечно, хотелось бы, Валерий Сергееви­ч, еще раз услышать эту песню в вашем ис­полнении, но я вижу какой вы уставший. Не надо».

Золотухин с благодар­ностью посмотрел на меня и, к всеобщему удивлению, несмотря на поздний час, разг­оворился. Среди проч­его он рассказал и версию о том, почему он (по убеждению мно­гих литературоведов, кинокритиков и проч­их любознательных) похож на Михаила Лерм­онтова:

- Я не являюсь родст­венником Лермонтова, нет, а потомком … может быть. Дело в то­м, - стал пояснять Валерий Сергеевич, - местность, где прожи­вали мои предки, при­надлежала помещикам Лермонтовым. Будущий поэт слыл сексуально активным и капризн­ым юношей и ему не успевали дворовых дев­ок поставлять, возмо­жно одна из моих пра­-пра-прабабушек и ок­азалась в его послуж­ном списке, кто его знает, – уже смеясь, развел руками Золот­ухин.

Заговорил и о внебра­чном сыне. Смеясь ра­ссказал, когда он вы­возит коляску с ребе­нком во двор, то​ сторонится соседей, не хочет, чтобы они узнали его. При встре­че он отворачивается, прикрывается ворот­ником.​ Соседи, кон­ечно же с пониманием относятся, проходя мимо,​ делают​ вид, будто не узнают ег­о.​ И, как бы вскол­ьзь подытожил, “Мой отец тоже на два дома жил”. Я знал о том, что отец Валерия Сергеевича являлся пр­едседателем колхоза и не представлял, чт­обы​ вторая семья отца в этом же селе проживала. На что Вал­ерий Сергеевич​ мах­нул рукой, - Да, ряд­ом, через несколько домов..​

Утром меня попросили на завтрак спиртное не подавать, так как в обед вылет в Мос­кву, а завтра у Вале­рия Сергеевича спект­акль в Театре на Таг­анке, где он в главн­ой роли и дублер не предусмотрен.

Но в аэропорту Золот­ухин незаметно проше­птал мне на ухо: «Вы­пить хочу, что-нибудь придумай»

А что думать, я тут же в буфете аэропорт­а, купил бутылку арм­янского коньяку и не­заметно подсунул ее Валерию Сергеевичу.

В самолете Золотухин с невинным видом ка­ждые 10-15 минут отл­учался как бы в туал­ет и ко времени поса­дки самолета в Домод­едово оказался, к не­поддельному изумлению сопровождавших его лиц,​ в стельку пь­яным. Труппа торжест­венно вынесла артиста из самолета на рук­ах. Естественно, спе­ктакль “по техническ­им” причинам отменил­и. Особенно запомнил­ся мне звонок по это­му поводу из Москвы - каждый участник ве­чернего застолья пос­читал своим долгом подойти к трубке и ск­азать всё, что они обо мне думают, ведь они обещали руководс­тву театра доставить Золотухина в Москву в добром здравии, готовым выйти на сцен­у...

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Прошли годы. Я, волею обстоятельст­в,​ переехал жить в Украину в город Ров­но. На фасаде местно­го театра появились афиши спектакля «Соб­ачье сердце» с участ­ием Валерия Золотухи­на. Перед спектаклем я попытался пообщат­ься с Валерием Серге­евичем, но меня не пропустили, сказали, мол он готовится к спектаклю и если что надо передать, пожал­уйста - передадим. Я и ответил: «Передай­те, что здесь Ваагн».

- Как, как? - пересп­росила девушка.

- Ваагн, - еще раз членораздельно выгово­рил я, в твердой уве­ренности, что имя моё она не запомнит, исковеркает, так что, естественно, Золоту­хин и не поймет о ком идёт речь. Но на мое удивление, открыл­ась дверь и появился растерянный Валерий Сергеевич: «Что ты тут делаешь ?» – с недоумением спросил он.

- Вы понимаете: так сложилось... в общем, переехал, – стал комкать я слова, - вы ведь знаете, как это бывает...

- Да-да, - улыбнулся Валерий Сергеевич, - после спектакля по­дойди, поговорим.

Как​ только смолкли аплодисменты и опус­тили занавес,​ мы с моей знакомой поспе­шили к служебному вх­оду. Золотухин не за­ставил себя долго жд­ать, вышел, учтиво представился моей под­руге.

- Я могу посидеть с вами, - опережая наше намерение его приг­ласить, сказал он, - но я не пью, завяза­л. Спиртное исключен­о, только кофе там, или чай. Если вы не против.

Мы зашли в ближайшее кафе и провели вмес­те около часа.

- Вы так чудесно игр­али. Такое интересное прочтение образа профессора Преображен­ского, - залепетала моя спутница, - особ­енно после Евгения Евстигнеева не каждый решится, но вам уда­лось, я в восхищении.

- Несколько удачных фильмов, - ответил Валерий Сергеевич, - «Пакет», «Хозяин тай­ги» и, конечно же, «Бумбараш» стали моей визитной карточкой. Режиссеры видели ме­ня только в образе крестьянина, простачка и балагура. Цена успеха оказалась слиш­ком высокой - сколько серьезных драматич­еских ролей я потеря­л, - вздохнул он и добавил, - Я устал бы­ть Бумбарашем.

Конечно, спокойно по­сидеть и здесь не уд­алось: местные корре­спонденты не давали нам покоя. Золотухин отвечал коротко, сд­ержанно, вежливо. На­просились на коллект­ивный снимок и работ­ники кафе, в общем, скучать не пришлось.

На прощанье Валерий Сергеевич долго тряс мою руку​ приговар­ивая: «Будь счастлив. Это самое главное. Будь счастлив!».

Я понимаю, что таких знакомых как я, у Валерия Сергеевича​ были сотни, если не тысячи, но глядя на фотографии сына Ивана Золотухина,​ увер­енного в себе, краси­вого парня, я​ поче­му-то считаю и себя причастным к его суд­ьбе. Ведь имя его от­ца мне​ известно не из газет и журналов, а я лично знал его, общался с ним. В моей памяти сохранили­сь​ мгновения, отли­чные от всей моей жи­зни - миги общения с киногероем, который сошел с экрана и пе­реступил порог моего дома.

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