К ситуации вокруг Новороссии

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21 февраля 2022, 17:02 Станислав Иванов - ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук

Фото из открытых источников

Россияне и украинцы, а также значительная часть мирового сообщества вынуждены в очередной раз с тревогой наблюдать за ростом напряженности вокруг самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР и гадать, чем завершится новая масштабная провокация? У многих россиян и украинцев родственники оказались по разные стороны границ: в России, Украине и Новороссии. Никто из них не хочет новой братоубийственной войны. В памяти славянских народов еще свежи воспоминания о миллионах жертв гражданской и Великой Отечественной войн.



Пока трудно судить с большой степенью достоверности, насколько опасны и разрушительны обстрелы украинскими военными прилегающих к Украине территорий ДНР и ЛНР, поскольку кроме деклараций общего характера и поручения председателя Следственного комитета РФ Бастрыкина А.И. расследовать факты последних преступлений ВСУ в Новороссии, простым обывателям мало что известно.



Было бы оправданным регулярно публиковать конкретные сводки происшествий на линии соприкосновения сторон (сведения об убитых, раненых, разрушенных зданиях и инфраструктуре и т.п.). Пока сообщается лишь фрагментарно о взрывах автомашины, заправочной станции, газопровода, разрушении нескольких жилых домов, гибели двух местных жителей, ранении одного и т.д.



В какой-то мере вакуум информации заполняют сообщения представителей Народной милиции ДНР. Якобы украинские силовики выпустили только в течение 20 февраля по территории республики более 425 различных боеприпасов, в том числе мин и снарядов, под обстрелы попали 16 населённых пунктов. ВСУ применяли 122 мм артиллерию, 120 и 82 мм миномёты, различные типы гранатомётов и стрелковое оружие.



По линии МИД РФ и миграционной службы продолжено предоставление жителям Донбасса российского гражданства в упрощенном порядке. По сообщению депутата Госдумы от Ростовской области Виктора Водолацкого, число жителей ДНР и ЛНР, подавших только за последнее время заявления на получение гражданства РФ, составляет около 950 тыс. человек. По заявлению ТАСС гражданство РФ уже предоставлено более 770 тыс. соотечественникам в Новороссии.



Широко освещается российскими СМИ начавшаяся массовая эвакуация десятков тысяч беженцев из ДНР и ЛНР автобусами в Ростовскую область, организация с помощью МЧС пунктов их временного размещения и выделение им по 10 тысяч рублей на расходы в первое время. Часть беженцев (детей, женщин, лиц пенсионного возраста) специальными поездами отправляются в другие регионы Российской Федерации.



Одновременно сообщается о продолжении совместных российско-белорусских военных учений и пусках российских баллистических ракет, мобилизации в отряды ополчения лиц призывного возраста в Новороссии.



Поступающую из разных источников информацию по ситуации вокруг Новороссии пока трудно проанализировать и сложить в единый пазл. Казалось бы, солидная группировка ВС России и Белоруссии на границах с Украиной должна отбить охоту у украинских властей к очередной попытке силой вернуть под свой контроль территории мятежных республик. Более того, в Киеве должны понимать, что любая масштабная провокация на линии соприкосновения ВСУ с отрядами ополченцев ДНР и ЛНР может привести к эскалации вооруженного конфликта. Только правители-самоубийцы в такой обстановке могут затеять кровопролитную и заранее проигранную войну. Ведь массированный обстрел или вторжение в Новороссию будут означать грубое нарушение Минских договоренностей со всеми вытекающими отсюда негативными для Киева последствиями.



Российские власти пока стараются придерживаться Минских соглашений и считают их реализацию единственно возможным выходом из затянувшегося конфликта. Но похоже, что нарушение режима прекращения огня военнослужащими ВСУ и попытки расширить ими зоны контроля оставляют Москве все меньше шансов на политическое и дипломатическое решение проблемы Новороссии.



За истекшие 8 лет конфликта по данным ООН погибло уже свыше 8 тысяч ополченцев и мирных жителей Новороссии, из которых около 3-х тысяч детей, женщин и стариков. Дальше безучастно наблюдать за бесчинствами украинских военных на линии соприкосновения сторон и обстрелами из тяжелого оружия мирных населенных пунктов ДНР и ЛНР россияне не намерены. Терпению российских властей и простых граждан приходит конец. Или Киев прекратит обстрелы Новороссии и вернется к мирным переговорам в формате Минских соглашений или Россия вынуждена будет защитить жителей ДНР и ЛНР всеми имеющимися у нее средствами. Очевидно, Москве придется в таком случае признать независимость самопровозглашенных республик и заключить с ними договора о взаимной помощи и обороне по типу договоров с Абхазией и Южной Осетией.

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