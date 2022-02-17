Собчак, Блиновская и все, всё, вся. Часть вторая: золотая рыбка, ты вообще по жизни кто?

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 февраля 2022, 16:22 Август Котляр, Российский и американский журналист.

Часть первую читайте здесь.



Фокомеличность российской экономики, специфика национальных черт характера вкупе с девиантной правоприменительной практикой не даёт увядать живучему народному упованию на внезапное, сверхъестественное решение всех проблем - от государственных до личных. Добрый царь прозреет и накажет злых бояр, обычная девушка выйдет замуж за принца из списка “Форбс”, а придураковатый Иванушка из охранника в “Пятерочке” станет мультимиллионером на “Феррари” и с квартирой на Остоженке. Самое удивительное, что на одной седьмой части суши этот бред становится явью гораздо чаще, чем позволяет теория вероятности.



Какие ваши доказательства?



Интерес у российских подданных, советских людей и граждан стран-последов СССР к паранормальному был повышенным всегда.До Октябрьского переворота аристократия и образованные слои увлекались оккультизмом, по всей стране бродили не только медиумы и посвящённые, но и различные чудотворцы от сохи, включая самого известного, сыгравшего знаковую роль в гибели Российской Империи - Григория Распутина. Его противостояние с тибетским целителем Петром Бадмаевым и примыкавшим то к Распутину, то к Бадаеву юродивым Митей Козельским за внимание государя императора Николая Александровича, привело к трагическим последствиям для страны. Вообще мистицизм и суеверия как-то очень хорошо лёгли на русский характер. Белинский 15 июля 1847 года написал увлекающемуся то мистицизмом и чертовщиной, то впадающему в религиозный экстаз Гоголю: “А русский человек произносит имя божие, почёсывая себе задницу… В нём ещё много суеверия, но нет и следа религиозности”. Россия дала миру много интересных эзотерических персонажей - Блаватскую, Гурджиева, Лиханова (автора “Скрижалей мага”), Вольфа Мессинга, а также всемирно известных астрологов Сергея Вронского и Августину Семенко. Большевики отмели религию, но не отмели суеверия и интерес к паранормальному. В 1920-х годах в ОГПУ был создан специальный отдел, занимавшийся изучением оккультных практик; этот отдел под руководством Глеба Бокия планировал экспедицию в Тибет искать Шамбалу. Но вместо оккультиста Барченко туда отправили художника Николая Рериха. В 1937-1938 годах советских оккультистов подчистили принятыми тогда методами.

Гитлеровская Германия в плане эзотерики шла с Советской Россией нога в ногу, даже опережающими темпами. Основа нацизма - это густой суп из язычества, культа здоровой психики и тела, оккультизма и расологии. Было создано несколько тайных орденов - “Врил”, “Аненербе” и “Туле”. С немецкой обстоятельностью были учреждены серьёзные научно-исследовательские институции, посланы экспедиции не только в Тибет, но и по местам зарождения и формирования арийской расы, выделены колоссальные бюджеты. Доктор Август Хирт, не менее выдающийся экспериментатор, чем более известный общественности доктор Йозеф Менгеле, без устали искал в живых людях душу, выворачивая ещё живой человеческий материал наизнанку. Возможно, некоторых прорывов любители порядка и палки смогли добиться, ибо они заложили основы ракетостроения и использования ядерной энергии, разгадав, как говорят, сведения, найденные в древних манускиптах. Потом это знание переехало к союзникам - в СССР и США, а что-то сбежало в Аргентину и ещё южнее.



Наши ли это люди?



При послевоенной советской власти в 1960-х годах были всякие интересные опыты вроде экспериментов с Нинель Кулагиной и изучения феномена Розы Кулешовой, обладавшей “кожаным зрением” - она вроде бы читала письма в конверте с завязанными глазами. Также при советской власти начался психоз вокруг исследований НЛО, появились контактеры и те, кто был против контактов, делая колпаки из фольги для ночного сна; отдельные бдительные товарищи ещё заземляли колпаки, соединяя их цепочкой из канцелярских скрепок с батареями центрального отопления. И в 1970-х начался в СССР расцвет экстрасенсорики. Наравне с йогой и каратэ это была как бы полузапретная тема; скучающий и сытый советский обыватель, став образованщиной, за чаепитием в НИИ обменивался последними сплетнями об исцелении Брежнева и советской высшей знати Джуной Давиташвили. Я общался с Джуной в конце 1990-х годов; не могу сказать, что она производила какое-то особое впечатление. Маленькая сухонькая персиянка или ассирийка по отцу, донская казачка по матери, она была если и не с очень большим приветом, то со странностями. Картины её были средней бездарности, мифов её окружало очень много, слухов и неподтверждённых данных о наградах и генеральских званиях было ещё больше. Сама же Джуна отмалчивалась, но в деньгах и новых связях уже нуждалась к концу 1990-х годов. Никакой проницательности я в ней не обнаружил. У меня было впечатление, что она потерялась в этом мире.

Фото: Джуна Давиташвили

Советская власть гоняла верующих христиан и иудеев, но странным образом порою выходила литература самого эзотерического толка. В 1971 году вышла книга Владимира Мезенцева “Когда появляются призраки”, в 1985 вышла книга Еремея Парнова “Трон Люцифера”. В 1960-е годы Юрий Мамлеев сочинял свои мистические произведения, вокруг него собрался так называемый Южинский кружок (по названию переулка на Патриарших, сейчас это снова Большой Палашевский). Что интересно, я встречался с Мамлеевым несколько раз в начале 2000-х, замечательный был дядечка и чудесная у него была супруга. На меня он произвёл впечатление чрезвычайно утомленного и изможденного жизнью человека, и я так не воспользовался его приглашением войти в его круг. Тогда, при советской власти, наша тяга к потаённому, к сокрытому знанию, преодолевала любые препятствия. В 1985 году я служил срочную службу в Советской армии, великолепное было время, над молодыми солдатами издевались безнаказанно и деды, и сержанты, и офицеры. И вот как-то решили меня отчморить перед строем, сняли с меня вшивник (то есть неуставной шерстяной свитер под гимнастеркой, а была очень холодная зима 1984/1985 года, больше минус 30 градусов), вытряхнули мои карманы (чтоб найти кусок хлеба - “Что, б-ть, не наедаетесь, товарищ солдат?!”) и потребовали снять сапоги, чтоб найти неуставные шерстяные носки. Вместо носок из голенищ выпали книжки, их радостно подхватили мелкие начальники, надеясь, что там либо порнуха, либо антисоветчина. И как они были разочарованы: в одном сапоге я носил марксовы “Тезисы о Людвиге Фейербахе”, во втором - академическое издание о буддизме. Пришлось политруку роты меня с миром отпустить - нельзя было объявить мне три наряда вне очереди за чтение Маркса. А про буддизм он даже не знал, я кратко объяснил, что это про предков Ленина.

Фото: Алан Чумак и Анатолий Кашпировский

В конце 1980-х годов случился феномен массового если не помешательства, то истерии - это связано с феноменом Анатолия Кашпировского и Алана Чумака. Кашпировский хоть был настоящим психотерапевтом, человеком, здоровым психически и очень здоровым физически (мастер спорта по тяжёлой атлетике, гиревик), и в его сеансах исцеления не было ничего сверхъестественного - это было внушение врача-гипнотерапевта. Алан Чумак, милейший и чудеснейший человек, - я знал его лично, мы были соседями по дому, - более склонялся к мистическому образу мыслей, он в самом деле верил в своё особое предназначение и в голове у него звучали голоса неких Учителей.

Фото: Ванга

Когда в голове звучат голоса, будь то у бабушки Ванги или у контактёров с неземным разумом типа Крайона - это всегда вызывает некие подозрения и опасения. Что касается Ванги. Хорошая и несчастная тётка, ослепшая в молодости, пророчествовала и вроде иногда попадала в тему. Но те, кого я лично слушал про Вангу - Кирсана Илюмжинова и Наталью Бехтереву - у меня вызывали некоторое ощущение, с позволения сказать, вольтажированности - это как соединение экзальтации с вольтажировкой, то есть выполнением акробатических номеров на скачущей лошади. Кирсана Николаевича также похищали инопланетяне и он с ними путешествовал по Вселенной, а Наталья Петровна, видно, унаследовала некоторые особенности устройства собственного головного мозга. Мне приходилось иметь дело со многими гражданами, заходящими на ту сторону и заигрывающими с силами непонятного происхождения и свойств, например, с московской колдуньей армянского происхождения Лилианой, с хиромантами, нумерологами, астрологами, тарологами, гадателями на кофейной гуще и прочими интересными личностями.



Наука - это путь в куда-то или путь в никуда?



Я не отметаю неведомое, невидимое и непознанное. Но как лицу с обстоятельной академической подготовкой, мне для формирования любых утверждений, тем паче публичных, нужны проверенные данные. В декабре 1989 года в журнале “Новый мир” была опубликована статья математика Виктора Тростникова “Научна ли “научная картина мира?” Православный учёный приводит доказательства того, что современная картина мира не научна, но сугубо идеологична. Он пишет, что мы живём в квантовом мире, и всё, что нас окружает, состоит из полей, излучений, потоков и точек энергии, и всё это подчиняется нескольким базовым математическим формулам и построено на нескольких физических и математических константах. Но в начале это должно было быть кем-то настроено, потому что вероятность случайной подогнанности всех деталей этого мира друг к другу ничтожно мала.

Фото: Виктор Тростников

За несколько лет до этой статьи, в 1983 году, вышла книга Романа Подольного “Нечто по имени ничто” о новейших исследованиях физического вакуума, что это, дескать, не пустота, а активная передающая среда, и что во Вселенной все состоит из возбуждённого состояния этого самого вакуума. В 1987 году вышла книга Пьера Тейяра де Шардена “Феномен человека”, где этот католический учёный обозначил, помимо прочего, закон “сокрытия черешков”, то есть ликвидации изначальных причинно-следственных связей в появлении множества сложных феноменов, в том числе таких как жизнь или речь. То есть, предположил Тейяр, то ли природа, то ли Провидение ликвидирует следы своих проб и ошибок, и также следы начальных стадий феномена, то есть как будто убирает черешки и корешки за собой, чтоб никто ни о чём не догадался. Лично я на своём опыте убеждался в правоте этого наблюдения, потому что всякие артефакты, участвовавшие в феноменах, которые по сути были чудесами, потом куда-то девались самым непредсказуемым образом.

Фото: Раймонд Муди

Тогда же, в 1980-х годах, в самиздате стали ходить переводы книги Раймонда Муди “Жизнь после жизни” об околосмертных состояниях и переводы трудов Станислава Грофа о трансперсональных переживаниях под воздействием выделенного из мухоморов диэтиламида лизергиновой кислоты. Раймонд Муди, американский врач, собрал записи воспоминаний пациентов, перенесших состояние клинической смерти и испытавших автоскопию, то есть наблюдение своего тела со стороны, и получивших странный опыт движения по некоему тоннелю в сторону света и соприкосновения с источником этого света, который ими однозначно трактовался как Бог. Станислав Гроф, чешский еврей, переехал из Чехословакии в США ещё в конце 1960-х, чтоб не мешали ему ставить опыты по изучению измененных состояний сознания. Картины Муди и Грофа в целом совпадали, в дальнейшем они выявили множество схожих переживаний у людей, находящихся в пограничном состоянии, таких как воспоминания о своих прошлых жизнях, встречи с умершими людьми, путешествия по необычным мирам. Гроф впоследствии отказался от химии как катализаторе изменения сознания и разработал систему холотропного дыхания, которая позволяла добиваться тех же результатов. В целом же Гроф пришёл к интересным выводам. Он тщательнейшим образом исследовал пренатальный, натальный и постнатальный опыт, которым с ним делились его пациенты. То есть пациенты вспоминали себя с момента зачатия, помнили нахождение в утробе матери, родовые схватки, прохождение по родовым путям и появление на свет во враждебной безводной и яркой среде. Весь этот опыт Гроф свёл к четырём базовым перинатальным матрицам и увидел в них явное сходство со многими обрядами инициации, то есть с ритуалами, сопровождающими смену социального или сакрального статуса. В целом же Грофу и другим исследователям, разделяющим его взгляды, удалось сформировать холическую, то есть цельную, картину мира, в основе которой лежит разумное начало, а также бесконечная череда эволюционирующих воплощений и перерождений, как у индуистов и буддистов, а также иудейских каббалистов.

В 1970-х годах в Америке появились, а в 1990-х дошли и до России, труды американского радиоинженера Роберта Монро, который под влиянием сильного радиоизлучения передающего передатчика своей радиостанции стал вываливаться из своего физического тела в астрал и ещё более тонкие миры. В целом картина невидимого глазу и неулавливаемого приборами мироустройства похожа на ту, что описывали Муди и Гроф, а также примкнувший к Грофу физик Фритьоф Капра. Самое ценное, что можно вынести из трудов Монро, это понимание, что наша Вселенная состоит из трёх вселенных: нашей, где есть гравитация и определяемое ею однонаправленное время, и двух других, где нет гравитации и линейного времени. Одна из этих вселенных представляет собой некую копию нашего мира, только это антимир, он отделен от нашего некой завесой-пеленой, сквозь которую Монро не побоялся пролезть, респект ему и уважуха. Там он нашёл себя, но не совсем себя, и пожил немножко в тамошнем себе. Третья же вселенная - это какое-то безвременное и безразмерное Гуляй-поле, там он даже встретил процессию шествующего с сонмами ангелов и архангелов Господа Бога, живущего там в обличье человекоподобного великана, которым Он, вроде бы как, показался со спины пророку нашему Моисею. Монро сам страшно удивлялся такому очевидному совпадению с библейским видением Господа Бога, но излагает он увиденное и ощущённое правдиво.

Что примечательно. В 2008 году в “Атомэнергоиздате” вышел увесистый кирпич “Поляризационная теория мироздания” авторства Виктора Чернухи, уже очень немолодого сотрудника Курчатовского института. Путём математических расчётов Чернуха пришёл к тем же выводам о тройственной природе Вселенной, что и Роберт Монро. Основной тезис, который утверждал Чернуха - наша гравитирующая Вселенная возникла из физического вакуума благодаря поляризации его структуры на положительное и отрицательное, условно говоря, на разделение этой среды на плюс и минус, как заряд в батарейке. Официальная же наука считала, что материю и массу создаёт одна полумистическая частица - бозон Хиггса. Чернуха же утверждал, что дело не в бозоне Хиггса, которого, скорее всего, нет. В 2012-2014 году на адронных коллайдерах нашли нечто, что могло бы сойти за эти бозоны, и решили считать, что бозон Хиггса нашли и дали англичанину Хиггсу Нобелевскую премию за предсказание бозона Хиггса (за предсказание, но не за открытие - NB!!) в 2013 году.

Разобраться, что же там на самом деле нашли, пока нет никакой возможности: мир этих микрочастиц не поддаётся никакому выражению, кроме математического, а мир субмикрочастиц и такому не поддаётся, без мухоморов там даже представить себе невозможно, как оно могло бы выглядеть. Но я решил, что “Поляризационная теория мироздания” концептуально верна, и в 2009 году взял у Виктора Чернухи несколько экземпляров и повёз в Америку. Тогда отношения с США в очередной раз были тёплыми, Россия временно не покусывала руку, которая её много раз спасала и выручала хоть в голод 1920-х, хоть в Великую Отечественную войну, хоть в годы Перестройки. Я понёс один экземпляр в Библиотеку Конгресса США, второй передал через лютого друга СССР Роберта МакФарлейна академику Роальду Сагдееву, зятю покойного президента Эйзенхауэра, а третий отвёз в Университет Джонса Хопкинса. Каково же было моё удивление, когда эту книга уже была в Библиотеке Конгресса США! Пусть единственный экземпляр на всю Америку, но она там уже была, что меня немало удивило как бывшего работника отдела комплектования Ленинки.



Проблема научного познания мира тонкого в том, что надо влезать в такие тонкие физико-математические материи, в которых под силу разобраться только нескольким специалистам на планете. Как это было с Гришей Перельманом - проверить правильность его доказательств гипотезы Пуанкаре могли лишь пять человек во всем мире, ещё полтора десятка могли в этом хоть как-то разобраться.



Старичок жестами показал, что его зовут дон Хуан.



Для тех, кто в чём бы то ни было разбираться не в состоянии, но страшно интересуется, есть широкий выбор авторов, расшатывающих картину мира, строящуюся на проверяемых и воспроизводимых доказательствах - от Карлоса Кастанеды до Пауло Коэльо, от Ричарда Баха до Ронды Бёрн.

Фото: Карлос Кастанеда

Про Кастанеду можно сказать следующее. Начинал он как вполне добропорядочный культурный антрополог, исследующий всякие шаманские практики мексиканских индейцев. Его друг и информатор дон Хуан из племени яки - это собирательный образ. В реальности же Кастанеда выбрал путь веселья и развлечения, приносящий хороший доход - его вполне научные работы легли на тогдашнюю культуру хиппи и связанную с ней наркотизацию; дон Хуан проповедовал потребление галлюциногенов как путь обретения силы и проникновения в суть мира и вещей, то же самое пропагандировали идеологи хиппи и сочувствующие. Только теперь они не грязные бездельники и наркоманы, а высокодуховные личности, ищущие путь к себе. И книги Кастанеды стали восприниматься как откровение, их много и охотно покупали, к нему стали набиваться в ученики. К слову, именно тогда стали появляться также труды уже упоминавшихся выше Муди и Грофа. Пришлось бедному Кастанеде стать гуру; он вовсе не был жуликом и даже мистификатором, он просто удовлетворял общественный запрос на хоть какое-то обретение смысла в жизни.

Бразильский писатель Пауло Коэльо, вылитый дон Педро, тоже не жулик и не прохиндей, он обычный плохой писатель, который попал в нерв общества - в запрос на духовность, в возможность находить ответы на жизненно важные вопросы внутри себя.



Ричард Бах написал притчу “Чайка по имени Джонатан Ливингстон” о чайке, которая решила выйти за границы обыденности и не только добывать себе пропитание, но и научиться летать по-новому и сверхбыстро. Потом этот крылатый отщепенец встретил других чаек вообще не от мира сего, оставил на земле ученика и сам слинял в иные тонкие миры, а на земле на какое-то время остался культ почитания Джонатана, но потом они все забыли, в чем был смысл и всё это дело выродилось в неизвестно что.

А вот Ронда Бёрн произвела тихую революцию. Она выпустила книгу “Тайна” о том, как без труда вытаскивать кучу рыбок из пруда, нужно лишь сделать заказ Вселенной, и само мироздание услужливо бросится выполнять твои желания, а потом экранизировала эти идеи в одноименном фильме.



После вековой раскачки массового сознания у граждан во всём мире, при расфокусировке когнитивного аппарата у 90 процентов людей, при намеренно воспитанном отсутствии критического мышления, при полном невежестве и уповании на нечто сверхъестественное, идеи Ронды Бёрн легли на сердце обывателю как сопли на салфетку. Она стала знаменем движения “нового мышления”, суть которого - Вселенная сама тебе всё даст, если ты это будешь себе представлять как наяву, вести себя хорошо, и утверждать самому себе, что ты уже получаешь желаемое. Хочешь шикарный дом за два миллиона долларов - наклей картинку себе на холодильник, равно как и картинку “Роллс-Ройса”, джета “Гольфстрим-550” и яхты “Принцесс-88” - и неведомые силы тебе это доставят без всяких усилий с твоей стороны, потому что у Вселенной свои законы, нам неведомые. Вот на этих идеях построены все марафоны желаний и индустрия инфоцыганщины, о чём мы поговорим в следующей части.

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