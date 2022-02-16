Камера на дороге не заметит ни пьяного, ни наркомана

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 февраля 2022, 13:30 Александр Саргин

Фото: соцсети

Когда любому законопослушному человеку приходит штраф за нарушение ПДД, он старается быстрее закрыть его, тем более что в первые 20 дней возможна 50-процентная скидка.

Но когда тот же человек смотрит новости, где сообщается, что был задержан очередной блогер-лихач, на котором висели сотни неоплаченных штрафов, то законопослушного гражданина поневоле начинают терзать смутные сомнения: а что, разве так было можно?

Как известно, в октябре прошлого года такой вот блогер Эдвард Бил, как обычно, по-хамски (ради лайков же!) вел машину, не справился с управлением, вылетел на «встречку» и устроил резонансное ДТП прямо в центре Москвы. В результате молодая женщина получила серьезные травмы, перенесла несколько операций и теперь передвигается только в инвалидном кресле. Как говорится, спасибо, что не убил!

Во время расследования выяснилось, что на ездоке висело 566 непогашенных штрафов почти на полмиллиона рублей. Например, только за 2020 год этот чудо-блогер 245 раз превысил скорость на 20-40 км/час, 104 раза - на 40-60 км/час, 48 - на 60-80 км/час и 23 - на 80 км/час. Был там штраф и за превышение скорости на 100 км/час.

«Интересно, почему московские административные структуры не могли отследить конкретного человека? - удивляется в разговоре с «АН» депутат Госдумы VI и VII созывов, руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. – Ведь он совершил столько нарушений и получил за них такое количество штрафов! Почему его не вывели на чистую воду, ведь он представлял огромную опасность для общества?»

Возможно, горе-водитель и раскаялся в содеянном. Он публично сжег свои права, вставал перед пострадавшей на колени (и опять все на публику!), выплатил компенсацию в размере 11 млн рублей и обязался полностью покрыть расходы на лечение до ее полного выздоровления. Кстати, сама потерпевшая простила его, просила прекратить уголовное дело в отношении блогера, но ей в этом было отказано. Конечно, раскаянье хотя бы одного расчудесного блогера - это хорошо, но сколько еще таких «штрафников» колесят по городам и весям нашей страны, ждут своих возможных жертв и действительно представляют огромную опасность для общества?

«В одной только Москве ежегодно выписывается 30 млн штрафов, - напоминает Лысаков, - Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) засыпана ими просто по макушку, и по этой причине здесь очень сложное правоприменение. Мало того, что на ведомстве висит необходимость обеспечения исполнения судебных решений по другим делам, так теперь еще и это. Так что огромный объем административных, в нашем случае - автомобильных штрафов зачастую и является одной из причин отсутствия неотвратимости наказания».

Если уж разговор с блогеров постепенно (и логично) переместился на приставов, стоит напомнить, что зарплаты последних были просто нищенскими, особенно на фоне того, с какими суммами в силу служебной необходимости им подчас приходится иметь дело. Впрочем, ФССП России недавно все-таки была приравнена к силовым ведомствам с соответствующим увеличением зарплат, и та огромная текучка, от которой страдала эта госструктура, понемногу стала прекращаться.

Однако дело не только в том, чтобы нарушитель своевременно выплачивал штрафы. Главное – предупредить нарушение и преступление, а мы пока, по словам Лысакова, что называется, бьем по хвостам.

«У нас на дорогах становится все больше камер, - отмечает автоэксперт, - но если нарушение зафиксировано с помощью камеры, то, например, лишить прав нарушителя будет нельзя, потому что надо доказать, что именно этот конкретный человек находился в тот момент за рулем. А если у нас на дорогах инспекторы исчезают как класс и их становится все меньше и меньше, то мы столкнемся с всплеском нарушений, потому что камера не «видит», кто находится за рулем – несовершеннолетний, пьяный, обдолбанный наркотиками и т.п. Человека не идентифицируют, а просто владельцу приходит очередной штраф».

Экс-депутат сожалеет, что сейчас государство «склоняется» именно к этому варианту, ведь штрафы пополняют региональные бюджеты и, «как это ни парадоксально», отвечает за все это министр финансов.

Вдумайтесь, в доходную часть регионального бюджета «заранее планируют» штрафные суммы, восклицает Лысаков, то есть вместо того, чтобы уменьшать количество нарушителей (а ведь это - сохраненные жизни), идет планирование доходной части бюджета за счёт штрафов!

«Проблему обеспечения неотвратимости наказания, в том числе и связанную с нарушениями ПДД надо решать комплексно, - говорит экс-депутат. - Многие отнесутся к этому если с недоверием, то с усмешкой, но именно социальная реклама может оказывать огромное влияние на то, чтобы водитель задумался, нарушать ПДД или нет. Это не наказание, а профилактика, которая, как ни парадоксально это звучит, очень даже действенна!»

По мнению автоэксперта, нельзя идти только по пути усиления и ужесточение штрафов, и стоит обратить внимание на «этот эффективный механизм», который до сих пор почему-то не используется: социальная реклама в прайм-тайм по федеральным каналам.

«Я давно озвучиваю эту тему, но на нее реагируют очень вяло, причем не только СМИ, но и государство, - сетует Лысаков, - а ведь это серьезный просчет в деле обеспечения безопасности дорожного движения. Например, в Англии используется кровавая реклама, и там реально показывают, как по салону во время ДТП летают и бьются люди, которые не были пристегнуты ремнями. Ну что ж, это касается Великобритании, там любят такую чернуху, которая действует на людей отрезвляюще. Но ведь даже если снять видео без лишней крови, то такая реклама все равно подействует на сознание и подсознание, и участники движения начнут менять свое поведение на дороге».

Автоэксперт располагает данными, что не менее 60-70% тех, кто просмотрел «очень яркие» 20-30-секундные ролики социальной рекламы, действительно начинают ездить «по-новому».

«Могу привести пример, исходя из собственного опыта, - говорит экс-депутат. – У моего взрослого сына есть приятель, который никогда не пристегивался ремнем по принципиальным соображениям. Его неоднократно предупреждали, штрафовали, увещевали – все бесполезно. Отвечал, что ему неудобно ездить с ремнем, он на него давит, мешает, отвлекает и т.п. И вот мой сын звонит мне и говорит, что просто поражен. Оказывается, этот его непреклонный приятель всего один раз посмотрел какой-то коротенький ролик, в котором талантливо и очень убедительно показаны последствия того, что бывает с водителями, если они во время торможения или ДТП не пользуются ремнем. Причем он стал пристегиваться буквально на следующий день после просмотра этой рекламы. Мой сын до сих пор удивляется: как такое вообще может быть?»

Автоэксперт уверен, что надо еще «с пеленок» начинать формировать стереотип законопослушного поведения. «Надо работать на упреждение и на профилактику, а мы сейчас просто врастаем в максимальный сбор штрафных денег, что зачастую становится некоей самоцелью», - заключил Вячеслав Лысаков в разговоре с «АН».

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