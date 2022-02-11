Крылья Родины – праздник со слезами на глазах

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 февраля 2022, 09:28 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

На неделе отфанфарил очередной праздник – День гражданской авиации. Всех причастных, по примеру президента Владимира Путина, поздравили нижестоящие руководители. Оптимисты начальники говорили о возрождении, о сияющих горизонтах, о грандиозных планах. Пессимисты-диссиденты же сравнивали выпуск гражданских самолетов в СССР и России. С понятным итогом: «усе пропало, шеф!» Как обычно, правы и те, и другие. Впрочем, и также не правы. Дьволята тут прячутся в трактовках.



Вначале сухие цифры статистики. Так как брать громадный Советский Союз и несколько уменьшенную Россию некорректно, то сравним гражданские/пассажирские самолеты, произведенные на территории РСФСР.



В 1980 году всего на территории России было выпущено 178 пассажирских самолетов. В том числе: ТУ-134 – 72 единицы, ТУ-154 – 76, ИЛ-62 – 17. В 1983 году цифры уменьшаются: 30 «стотридцатьчетверок» и 28 и 5 «154» и «62» соответственно. В 1986: 1, 23 и 5 машин. Всего же 46 самолетов.



В капиталистической России в 90-ые рухнуло вообще все авиастроение, которое начали возрождать только в 2000-ые. В 2013-ом – 48 машин, в 2014-ом - уже 56. Затем падения, взлеты на 10-12 машин. В 2019-ом – 33. В ковидные 20 и 21 гг. вновь провал. Зато к 2024–ому традиционно обещают печь гражданские суда, как блины – до ста штук в год. «Посмотрим», - сказал слепой.



Обычно правящие оптимисты и берут для сравнения с 2014-ым года 1986 или 85-ый. Тогда выпуск был минимальным. Во-первых, был снят с производства устаревший 134-ый. А главное – рынок авиаперевозок был насыщен машинами. Экономика-то была плановой!



В 14-ом действительно по цифрам рванули. Но сравним советские самолеты и нынешние. Те, давние, были полностью советскими или с небольшими вкраплениями оборудования стран СЭВ. Нынешний «Суперджет», который выпускается самыми крупными сериями, на 70% состоит из деталей, которые контролируют наши заокеанские и европейские партнеры. МС-21 тоже трудно называть российским хотя бы из-за американских двигателей. А уж чешский L-410, который клепают по 10-15 штук в год по лицензии, тем более.



Поэтому говорить, что о «суперджет возрождении» российского авиастроения, что о его окончательной панихиде, неграмотно. Так, прозябание на задворках авиастроительного мира.



Клевета? А посмотрим мы на цифры зарубежных авиастроителей за 2019–ый предковидный год. У нас, напомним, 33 машины собрали. Итак. Airbus: в 2019 году европейская корпорация поставила заказчикам 863 самолёта. Это почти 60% от общего количества поставленных авиалайнеров в мире. Boeing: из-за проблем с 737 MAX, поставил «всего» 375 самолётов за год (26% мировых поставок), по данным Boeing — 380 самолётов. В 2 раза меньше собственного результата за предыдущий 2018 год. Embraer: 85 самолётов. ATR: франко-итальянский производитель турбовинтовых региональных самолётов ATR 42 и ATR 72 в минувшем году поставил 67 машин (4,6% мировых поставок). Bombardier – 31 машина. Суперджет в том году с 6 поставленными «сотками» был на 8-ом месте.

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