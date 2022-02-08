Симулякры в противостоянии России и США

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8 февраля 2022, 09:06 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Известно, что мир симулякров живее и актуальнее, чем настоящий мир. Вспомним себя в детстве. Для нас в детстве был важнее и реальнее реальности Винни-Пух, а не какой-то настоящий​ медвежонок​ в зоопарке.​

Но попробуйте забыть Винни-Пуха. Он в наших сердцах и неважно есть он в реальности или нет.

Похоже на то, что есть в мире немало СМИ, которые, с каких-то пор, стали регулярно и технологично формировать эти симулякры, как живые знаки оторванные от реальности. Оказывается в мире уже "происходит" то, чего в самом деле не происходит. И эти СМИ настолько злоупотребляют в этом, что потеряли контроль. И все-таки, информационное агентство "Blomberg" недавно настолько ушло далеко в формировании симулякров, что пришло осознание опасности. Это агентство опровергло свои бредовые представления, вышедшие в тираж, дескать, по ошибке вырвавшиеся. Хотя, вполне очевидно, что это было результатом​ технологии формирования симулякров.​ Психологический расчёт симулякра направлен на то, что его забыть трудно даже и после разоблачения. Тем более, по статистике, разоблачения читает меньшее количество жителей нашей планеты. И на это США тоже рассчитывает. Ведь ребёнку трудно забыть Винни-Пуха, даже если ему доказывать, что его на самом деле нет. Сердца жителей планеты, благодаря симулякрам, формируемым США,​ уже бьются в нужную сторону. И это позволит США вести свою традиционную мировую политику, независимо от разоблачений.

Но согласно философии постмодернизма, беда симулякров в том, что если мир ослепнет, то благодаря симулякрам, может произойти, не война, а катастрофа. Война - это нечто регулируемое. Катастрофа - нечто неконтролируемое и стихийное.​ Мир может так увлечься симулякрами, что не заметит накопившейся опасности и стихии, которую обуздать будет трудно. Тем более, СМИ​ часто благодаря симулякрам, уже предписывают и задают те беды для мира, которые ещё не пришли. Мир начинает развиваться на основании симулякров. Ведь сердца детей бьются даже тогда, когда им доказали, что Винни-Пуха нет на самом деле.

Вспомните как к украинцам снизошёл с телеэкрана главный​ ​симулякр и персонаж сериала "Слуга народа", который из просто учителя превратился в Президента Украины. Вот так прям вылез из экрана в кинозал​ к народу и народ пошел за ним...

Винни-Пух вышел из мультфильма и пошёл играть с детьми во двор.

Для Зеленского симулякры - это​ нечто родное. Он вышел из них. Он знает их силу и влияние.​ Но недавно у него хватило воли заявить и разоблачить​ туфту о войне России с Украиной.

Видимо, в мире ещё есть какой-то контроль над симулякрами.​ Но этот контроль уже не актуален, так как массовый обыватель​ хавает симулякры, даже если они разоблачены. И именно на это направлен психологический расчёт тех, кто их организует.

Для объективности, необходимо признать, что Россия также злоупотребляет симулякрами, но там задачи иные. Они инфантильные​ и, в частности, связаны с формированием имиджа успешности, чтобы нас признали цивилизованные страны, чтобы мы приглянулись​ кому-то. Похоже на то, что это уже, с каких-то пор, меньше стало забавлять российскую власть.​

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