Современный Китай: как живется сегодня в Поднебесной

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4 февраля 2022, 11:59 Антон Дубровский, Журналист Источник: sports.ru

Китай – место интересное и для многих загадочное. Это огромная (3-я по площади в мире после России и Канады) и самая населенная (1,5 млрд жителей) в мире страна. Китай также обладает 2-ой в мире экономикой после США. Помимо древней культуры, множества различных учений и богатой мифологии, китайцы также обладают большой изобретательностью. Кроме пороха, компаса, бумаги книгопечатанья, китайцы также изобрели вездесущий сегодня TikTok.



Артем Жданов – настоящий знаток Китая. Он является основателем интернет-издания о Китае «ЭКД», совладельцем и директором по развитию Outlandish Group, digital-маркетингового агентства с фокусом на китайском рынке. Он живет в Китае уже 10 лет и обладает обширными познаниями об этой стране.



Артем появился на свет в Бийске, он выпускник Алтайского университета по специальности «регионоведение, Китай». Артем считает интересным тот факт, что сначала он посетил Пекин, а потом уже Москву. Вскоре после учебы он переехал в Китай. Работал по различным специальностеям и создал достаточно популярный паблик в ВК под названием «Это Китай, Детка». Хорошо попутешествовав по Поднебесной, Артем обосновался сначала в центре электроники (можно сказать, в китайской Кремниевой долине) Шэньчжэне, а потом переехал в Шанхай.



Вот, что Артем рассказал о Китае накануне Олимпиады-2022.



В Китае ему нравится, и он считает его комфортной страной. В стране все часто меняется. «Китай – это шоу. Пять лет назад не работали QR-коды, а сейчас никто не пользуется наличными, два года назад не было продаж в прямом эфире тиктока», - рассказывает Артем.



В Китае электрокары вытесняют обычные автомобили, а электрозарядки доступны в каждом дворе. Популярна и Tesla, которая там является вполне обычным явлением, даже среди такси эконом-класса. Её цена – 40 тысяч долларов. Это вполне себе доступная цена для Китая.



Артем рассказывает, что в Китае безопасно. Там невозможно встретить открытую агрессию, тем более в адрес иностранцев. Русских в Поднебесной любят. Нас там называют «чжаньдоу миньцзу» (战斗民族, zhàndòu mínzú, воинствующая нация). Китайцы с уважением относятся к Путину. Они вообще уважают силу.



«Если встретить китайского деда на улице, то он спросит: «Откуда ты? А, наверное, американец» – и махнет рукой. Но когда узнает, что из России – расплывется в улыбке и вспомнит пару слов на русском», - говорит Артем.



Китай обладает действительно огромной территорией, но, при этом, он очень удобный. Скоростной поезд проезжает расстояние более чем 1300 км между Пекином и Шанхаем за 4,5 часа. Так же там отлично развиты доставка и e-commerce. Это очень помогает даже самым малообеспеченным и далеким районам. «У меня есть друзья в горной деревушке на границе с Мьянмой, они продают мед и чай. Так вот, на Taobao их урожай буквально за 2 дня долетает до покупателей в Пекине. Цена вопроса – 300 рублей», - делится своим опытом молодой человек.



Несмотря на то, что в Китае введен социальный рейтинг, его не существует там на государственном уровне. На массы работают частные рейтинги в AliPay и WeChat, хотя в некоторых регионах и тестируют граждан. При выплатах за кредит вовремя, без просрочек, не возникает никаких проблем. Наличие высокого рейтинга дает возможность арендовать шеринг-зарядки и машины без залога.



Артем утверждает, что Китай – это не лучшая страна для экспатов. Вы можете не получить гражданство, даже если вы заплатите миллионы налогов, приобретете недвижимость, женитесь и родите детей. Возможно, у вас будет грин-карта. И то на 10 лет.



В Поднебесной присутствует 10 языковых групп. Даже при схожих иероглифах северяне не ориентируются в южных диалектах. «Я жил в Гуандуне, там кантонский диалект – на нем же говорят в Гонконге. В Шанхае – свой диалект, на севере он чуть-чуть отличается от общепринятого, но, в основном, похож», - рассказывает Артем.



Основной или, можно сказать, официальный язык в Китае – это путунхуа, также известный как «мандарин». Почти все население его понимает, за исключением людей старшего поколения и жителей удаленных районов.



При этом, в метро вся информация подается на трех языках – путунхуа, кантонском и английском. То есть, в данном случае, китайцы думают про всех – это и официальный язык, и местный диалект, и международный язык. Путунхуа отличается от местного диалекта примерно так, как русский от польского. Даже если вы сможете уловить общую канву разговора, разница между этими языками большая.



Несмотря на то, что Китай воспринимается как моноэтническое государство, на самом деле китайцы – это разные этнические группы. Титульной национальностью является хань. Это 92% населения страны. При этом Поднебесную роднит с Россией большое количества национальных меньшинств - мяо, яо, шэ, ва, цян. «Очень интересно познавать их культуру», - говорит Артем.



После изучения китайского языка в университете и высоких оценок, Артем посетил Китай и понял, что его там не понимают, и он сам никого не понимает.



Это привело его к пониманию того, что учить китайский без погружения – задача нереальная. В отличие от английского, который многие успешно изучают удаленно, китайский нужно изучать в соответствующей среде. Когда молодой маркетолог вернулся домой в Россию после своей учебной поездки, он нашел себе учителя-китайца, познакомился со студентами - китайцами, с которыми виделся практически каждый день в их общежитии. Он также слушал дома китайскую музыку. Артему потребовалось два года, чтобы сконструировать язык у себя в голове.



Отвечая на вопрос о том, что самое сложное в изучении китайского языка, Артем рассказывает: «Иероглифы – не так сложно. А вот тоны вызывают путаницу. Классический пример: mā – мама, тон высокий, má – конопля, тон восходящий, mǎ – лошадь, тон нисходяще-восходящий, ma – ругать, тон нисходящий. Иногда говоришь китайцу и думаешь: ну ты понял, наверное, что я хотел сказать. А в ответ – тишина. Для китайцев действительно важен тон, произношение гласных».



По темпераменту китайцы очень разные. Сами они часто шутят про различные регионы своей страны.



«Северяне, которые ближе к России – рослые, более конкретные, говорят, что думают. С ними проще общаться и вести дела, но южане, наоборот, считают их варварами – невоспитанными, не чтящими традиции.



Южане выглядят почти как вьетнамцы – ниже ростом, лицо и кожа другие. Хотя большинство - ханьцы, то есть, даже в рамках одной национальности в одной стране различия и в физиологии, и в менталитете», - объясняет маркетолог.



Артем говорит, что «китайская душа – потемки». Сами китайцы говорят, что друг друга не понимают. Они никогда не говорят что-либо прямо, обо всем нужно догадываться. Это своеобразная игра с намеками. Поэтому без понимания китайского менталитета с китайцами очень сложно вести бизнес.



Китайцы не выносят публичной критики. Если вы раскритикуете китайца прилюдно, в присутствии других людей, то он «потеряет лицо» и может стать вашим кровным врагом. При этом китайцы, в принципе, не агрессивные. Редко, когда можно увидеть драку.



Артем считает, что китайцы более счастливые. К примеру, жители небогатых деревушек в глубинке в любом случае здороваются с незнакомцами и улыбаются им. Маркетолог утверждает, что там «нет такой безнадеги и пессимизма как в нашей глубинке».



Несмотря на различные мнения, очевидно, что за последние 30 лет жизнь китайцев улучшилась. Непрекращающийся рост благосостояния хорошо сказывается на стране, её населении и общих настроениях. «Страна вышла из бедности – да, это еще не Европа, но уже близко. Это началось еще с Дэн Сяопина и его политики (конец 70-х – начало 90-х), которая привела к китайскому экономическому чуду. Поэтому сейчас никого не удивишь высокоскоростными поездами, быстрой доставкой, безналичными расчетами по QR-коду даже в глубокой деревне», - говорит Артем.



Есть у китайцев и весьма своеобразные привычки, которые сильно контрастируют со всем остальным в их жизни. Это «плевки на улицах с показательным отхаркиванием, чавканье». К Олимпиаде 2008 даже создали специальные проспекты, в которых пояснялось, почему это нехорошо и конфузит иностранцев. Данную специфику можно наблюдать и в мегаполисах среди молодых людей, но уже в меньшей степени.



При этом, многие слышали, что отрыжка в Китае – знак одобрения хорошей еды. На самом деле, это не совсем так, но «всё, что естественно, то не безобразно», говорит Артем.



Китай – это толерантный мир. При том, что никто в этой стране официально не поддерживает ЛГБТ, никого особо не будет волновать тот факт, что его сосед – гей. Китайцев не удивляют ни мужчины в платье на улице, ни девушка, идущая по метро в пижаме. Безусловно, это очень расслабляет иностранцев, которые могут вести себя в Китае очень вызывающе.



Китайскую еду можно сравнить с китайским языком – она такая же неоднородная. Существует 8 основных кухонь. «На севере больше едят мясо, лапшу и другие мучные изделия, на самом юге – пресная еда, без соли, овощи, рис, булочки, все на пару. Сычуаньская – очень острая кухня, язык немеет от сычуаньского перца, а хунаньская – тоже острая, но острота другая – от красного перца чили.



В Шанхае еда кисло-сладкая, я к ней до сих пор не могу привыкнуть. Зато китайцы не понимают, как можно употреблять в пищу кроликов. А мы, русские, едим и не паримся. По поводу насекомых. В Юньнане едят бамбуковых червячков, в некоторых местах на севере – гусениц тутового шелкопряда. Но для самих китайцев многое из этого – деликатес. Что-то необычное», - рассказывает маркетолог.



Что касается чая, то его китайцы пьют по-другому, не так как русские. Это ритуал. Маленькие кружечки. Его будут заваривать ровно столько, сколько требуется. При этом хороший чай стоит недешево. Даже средний класс не всегда может его себе позволить. Речь идет об обычном чае, хотя есть и простые сорта.



Китайцы также привыкли ходить с термосами и пить горячую воду. Почти все врачи в Поднебесной указывают её в своих назначениях – она по-настоящему полезная, помогает восстановить баланс, хорошо усваивается. Горячая вода доступна везде – в аэропортах, вокзалах, уборных. В каждом ресторане, даже самом дорогом, её дадут бесплатно. Местные даже шутят: что бы ни случилось – пей горячую воду.



У китайцчяразная сиеста. Они спят после обеда. Дневной сон практикуют даже в офисах различных компаний. Спать могут даже просто за столом, обхватив голову руками.



На вопрос о том, дорого ли жить в Китае, Артем отвечает, что цены поднялись. «Многие русские друзья, приезжая в гости, удивляются. Но выросли и зарплаты – в Шанхае, например, минималка 3500 юаней, около 500 долларов. Могу сказать по своим сотрудникам: китайские менеджеры по работе с клиентами или соцсетями, с опытом 2–3 года, получают от 10 до 13 тысяч юаней. На наши деньги – 120–150 тысяч рублей. При знании английского и с опытом – 20 тысяч юаней и выше, больше 200 тысяч рублей», - рассказывает маркетолог.



Любой водитель, даже если он жалуется на работу в две смены, получает 7–8 тысяч юаней. Китайцы привыкли беречь средства. Они снимают квартиры все вместе, ведут экономию на отоплении и ремонте. Предпочтут ходить по дому в верхней одежде, но не платить за тепло. При этом, молодежь в больших городах привыкла тратить. У них бывает по несколько кредитных карт, они могут покупать все подряд. В этом вопросе можно сказать, что китайцы научились тратить деньги, как европейцы и американцы. Нужно также отметить, что цены на жилье очень большие, непомерные. При этом какие-нибудь квартиры, даже в центре Шанхая, могут быть более низкого качества, чем в провинциальном городе в России.



Что касается товаров, то не секрет, что ярлык «Made In China» («Сделано в Китае») до сих пор устрашает многих россиян. Артем называет это самым главным мифом. «Слушайте, это самый главный миф. Apple где собирается? Правильно, в Китае! Местные марки спортивной одежды Lining или Anta – огонь, у меня много кроссовок, они по качеству не уступают Nike и шьются на тех же заводах, что и американские бренды. Я молчу про китайские электромобили – Nio, Xpeng, Li Auto...» - говорит маркетолог.



В Китае есть такое выражение: «За одну копейку - однокопеечный товар». Проще говоря, самый дешевый товар завозят сами русские бизнесмены. Они размещают на него заказ и говорят, что «надо подешевле». Китайцы отвечают: «Без проблем, сделаем дешевле». «Я работал на производстве и знаю градацию качества для потребителей разных стран: Россия находится там же, где и Африка. Внутренний китайский потребитель – придирчивый и изощренный – такой товар, скорее всего, уже не купит», - продолжает Артем.



С цензурой мессенджеров и медиа в Китае больше проблем испытывают сами иностранцы, а не китайцы. Китайцы во всем обладают аналогами и, если нужно, скачивают себе VPN.



«Перед Олимпиадой было много разговоров про полицейское государство в Синьцзяне – я был там сразу после протестов, и не только в Урумчи. Ну нет там тотального ужаса – да, на блокпостах полицейские в специальном обмундировании, а не просто в форме. Но, например, мы с китайским другом, который там живет, спокойно выпивали пиво с уйгурами. Никаких проблем не было», - рассказывает маркетолог.



Безусловно, политику тоже стоит учитывать. В пример приводится случай, когда торговая сеть H&M отказалась приобретать синьцзянский хлопок из-за вероятного использования подневольного труда уйгуров. Тогда китайцы исключили магазины этого бренда из всех навигаторов и карт.



«Вообще, ханьская культура так исторически устроена, что поглощает все остальные. Сколько больших войн выиграл Китай? Да, по сути, ни одной. Зато пришли монголы – их поглотили; да, сейчас есть автономный регион Внутренняя Монголия, но там 80 процентов населения – ханьцы. Пришли маньчжуры – ассимилировались и так далее. Под Китай многие подстраиваются», - продолжает Артем.



Возвращаясь к вопросу отношения к России, то её в Китае уважают и считают важным союзником. Это знание – ключевое, но, при этом, глубокого понимания русской культуры нет. Китайцы также мыслят стереотипами, что роднит их и с другими иностранцами. Если же обратить внимание на торговый оборот, то Россия находится далеко не в первой пятерке.



«Мы для Китая такой же друг, как и Пакистан. Эту страну китайцы поддерживают на политическом уровне – особенно в спорных вопросах с Индией. Еще китайцы дружат с Мьянмой и Камбоджей. Есть, конечно, КНДР – но это как маленький ребенок, от которого никогда не знаешь, когда он начудит в следующий раз», - объясняет маркетолог.



С Японией у Китая затяжной конфликт. В бытовом смысле Япония воспринимается как враг. Существует территориальный конфликт, причиной которого являются небольшие, но стратегически важные острова Дяоюйдао. Отказ Японии, в отличие от Германии, полностью признать свои преступления во время Второй мировой войны, также имеет влияние на эти взаимоотношения. К примеру, бывшие премьер-министры Дзюнъитиро Коидзуми и Синдзо Абэ посещали храм Ясукуни и молились в нем. Этот храм прославляет японских военных того периода. Впрочем, туризм с Японией хорошо развит. Китайцы любят японские автомобили, а на молодежь обширно влияет японская культура – одежда, фэшн, анимэ.



К Корее китайцы испытывают ревность. Корейская культура действительно очень популярна в Китае. В сериалах можно найти реверансы в сторону корейских рэперов, а K-Pop является самым популярным жанром. При этом, образы «смазливых корейских мальчиков» продают в Китае где угодно.



При этой ситуации не так давно в Китае начал набирать обороты китайский патриотизм и даже «здоровый национализм», как говорит Артем. Китайцы активно смотрят маньхуа (это их собственный анимэ), читают книги китайских писателей и слушают китайский музыкантов. Медиа, в свою очередь, оказывают этому активную поддержку. Обширная часть жителей страны охотно носят майки «Я из Китая», «Я люблю Китай».



Китайцы в спорте преобладают в прыжках в воду, бадминтоне и теннисе. Многие называют их роботами, потому что они очень дисциплинированы. Вот как это объясняет Артем: «Это особенность китайцев. С одной стороны, в важные моменты они очень дисциплинированные, но с другой – часто полагаются на китайский авось – чабудо (а, почти). Это касается возможности выполнения задач не на полную. Если нужен вам красный цвет, то нужно проконтролировать, иначе фабрика сделает розовый и скажет, что «чабудо».



По поводу соблюдения правил тоже не всегда работает. Например, в Китае повсюду на дорогах камеры, но, если вдруг китаец узнает, что на конкретной дороге камер нет – он будет нарушать. Нет, не погонит быстро, но свернет в неположенном месте, пересечет сплошную линию или как попало перестроится. Или другой пример – написано «Не курить», но китаец знает, что камер нет – будет стоять и дымить». Таким образом, у русских и китайцев много общего.



Китайцев действительно можно назвать роботами, потому что они все исполнят от и до. Им необходимо поставить задачу и еще более необходимо контролировать её выполнение. Креатив им удается меньше. Если попросить китайского дизайнера создать графику по примеру какого-нибудь видео на YouTube - «он сделает точь-в-точь, перерисует вплоть до всплывающих плашек с логотипом того канала». Тут важно ставить конкретную задачу. Что конкретно нужно изменить. Призыв «сделать что-то подобное» не даст результата.



В Китае (и в Японии) многие ходят в масках, и дело тут не в коронавирусе, вернее, сегодня не в нем одном. Дело и в смоге, и в ответственности. Китайцы привыкли не нарушать покой соседа. Если китаец понимает, что заболевает или появился на работе после болезни, он обязательно будет в маске. К примеру, рядом могут находиться беременные или люди с ослабленным иммунитетом. Также поводом для ношения маски может быть нежелание у девушек наносить макияж с утра (маской можно прикрыть лицо при желании). Кому-то в ней просто теплее.



В Китае сегодня маски обязательны в метро, но в торговых центрах многие люди их не надевают. Охранник может сделать замечание на эту тему, особенно если намечается проверка. Простой же китаец замечание по поводу ношения маски делать не будет, чтобы не заставить человека без маски потерять лицо. Тут срабатывает та особенность, о которой уже рассказал Артем.



В завершение Артем Жданов рассказывает о пяти местах в Китае, которые стоит посетить:



«Пекин – столица, Шанхай – город настоящего и будущего, Чунцин – футуристичный город с горами, мостами, интересными развязками, провинция Юньнань собрала в себе нацменьшинства. Если прямо хочется тру-тру и недалеко от Пекина, то можно доехать до провинции Шаньдун, родины Конфуция.



А вообще, конечно, жаль, что вас никуда не выпустят из олимпийского пузыря. Китай точно заслуживает того, чтобы его исследовать и лучше узнать. Пока еще страну окружает слишком много мифов».

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