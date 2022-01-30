Что делать, если собака уже не друг человека

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30 января 2022, 18:20 Ангелина Финько

Фото: pixabay.com

В последнее время участились случаи нападений собак на людей. Далеко не всегда пострадавшие отделываются легким испугом.

Таким образом, это становится настоящей проблемой для многонаселенных, но необлагороженных городов России.

Большинство собак оказываются на улице из-за их безответственных хозяев, которые бросили их на произвол судьбы, и когда-то домашние животные становятся настоящими охотниками в среде городских улиц. Они сбиваются в стаи, и холодная русская зима обостряет их голод. Что же делать, чтобы предотвратить подобные ситуации?

В Южной Корее, например, у каждого домашнего животного обязательно должен быть чип RFID с указанием информации о животном, его владельце и контактные данные. Владелец обязан зарегистрировать своего питомца в местной клинике. Любое нарушение этих правил карается штрафом от ~6 000 до ~15 000 в переводе на рубли. Правительство Кореи назначило штраф за выброс домашнего питомца в размере ~60 тысяч рублей. Также там действует организация по отлову животных и их последующей стерилизации. Правительство полностью поддерживает борьбу с безответственным и жестоким обращением с животными, а также пересматривает закон о защите животных.

В Чехии полиция обязана помогать бродячим животным. Любой человек, заметив одинокого пса, может позвонить по горячей линии, активизировав службу отлова бездомных животных. После того как собака попала в приют, если на ней нет ни чипа, ни татуировки, её фотография размещается на сайте городской полиции, животное не усыпляют - его оставляют в приюте. Даже городская полиция имеет два бюджетных приюта, а также в стране имеется множество частных предприятий такого типа.

В Италии за выброшенного питомца предусмотрен штраф в €10 000, условное наказание или заключение под стражу на 1 год. Действует “зеленый номер” - при аварии с участием животного или при обнаружении бездомного животного на улицах, люди могут позвонить по этому номеру и четвероногому обязательно помогут. Также зоозащитными организациями осуществляется пропаганда этичного обращения с животными. Ещё в начальной школе детям преподают уроки доброты.

Трудно поверить, но в Нидерландах нет бродячих животных. Это единственная страна, у которой получилось справиться с этой проблемой, собрав самые действенные способы по борьбе с неэтичным отношением к животным: они имеют правовой статус, введен налог на содержание питомца, способствующий относиться осознанно к заведению животного, а также осуществляется массовая стерилизация в обязательном порядке.

К сожалению, в некоторых странах СНГ до сих пор действует умерщвление. Например, в Молдове средства на усыпление собак не выделяются, поэтому отловленные животные умирают из-за физического насилия, от травм. В Украине есть положительные тенденции, благодаря фондам защиты животных, занимающихся просвещением населения и помощью животным. С 2018 года в России действует закон “Об ответственном обращении с животными”, в котором говорится о запрете на умерщвление животных, запрете на пропаганду жестокого обращения с животными, порядке обращения с безнадзорными “четвероногими”. Сейчас в стране действует принцип “отлов - стерилизация - вакцинация - возврат в прежнее место обитания”. Кроме того, законом регламентировано создание и функционирование специализированных приютов. Также предусмотрено наказание для живодеров.

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