Якутские бродячие собаки совсем взбесились, нападая на людей

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11 января 2022, 09:41

В Якутске стая бродячих псов смертельно искусала местную жительницу. Новость взбудоражила общество. Полиция возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц города.



В Якутске введён режим чрезвычайной ситуации. Оперативно создали штаб, который организовал отлов бездомных животных силами мобильных бригад. Группы волонтёров приступили к патрулированию улиц. Несколько лет назад в городе стая собак загрызла подростка. Потом серьёзно был искусан одичавшими собаками ещё один мальчик.



По закону бездомные собаки должны отлавливаться и направляться в приют. Однако далеко не во всех районах имеются такие заведения, вследствие чего проблема пускается на самотёк. Из-за отсутствия программы стерилизации животные плодятся, увеличивая угрозу для населения.



Убивать бродячих животных нельзя, а для отлова, вакцинации и стерилизации одного питомца требуется порядка 6 тысяч рублей. Более полный профилактический цикл обходится ещё дороже. Далеко не каждый муниципалитет готов тратить деньги на такие нужды.



Активисты и общественники считают, что закон об обращении с животными необходимо пересмотреть. Трагичная ситуация в регионах не позволяет затягивать с проблемой, ведь животные даже после стерилизации снова отправляются из приюта на улицу.





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