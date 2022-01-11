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Якутские бродячие собаки совсем взбесились, нападая на людей

, 09:41

Якутские бродячие собаки совсем взбесились, нападая на людей

В Якутске стая бродячих псов смертельно искусала местную жительницу. Новость взбудоражила общество. Полиция возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц города.

В Якутске введён режим чрезвычайной ситуации. Оперативно создали штаб, который организовал отлов бездомных животных силами мобильных бригад. Группы волонтёров приступили к патрулированию улиц. Несколько лет назад в городе стая собак загрызла подростка. Потом серьёзно был искусан одичавшими собаками ещё один мальчик.

По закону бездомные собаки должны отлавливаться и направляться в приют. Однако далеко не во всех районах имеются такие заведения, вследствие чего проблема пускается на самотёк. Из-за отсутствия программы стерилизации животные плодятся, увеличивая угрозу для населения.

Убивать бродячих животных нельзя, а для отлова, вакцинации и стерилизации одного питомца требуется порядка 6 тысяч рублей. Более полный профилактический цикл обходится ещё дороже. Далеко не каждый муниципалитет готов тратить деньги на такие нужды.

Активисты и общественники считают, что закон об обращении с животными необходимо пересмотреть. Трагичная ситуация в регионах не позволяет затягивать с проблемой, ведь животные даже после стерилизации снова отправляются из приюта на улицу.

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