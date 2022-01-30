Отказ от «научной старухи»

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 января 2022, 11:47 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В когда-то отсталой от всего мира Японии был дикий обычай «обасутэ». В грубом переводе: «отказ от старухи». Суть: престарелых родителей отправляли в чащу леса или в горы, обрекая на голодную или холодную смерть. Мол, лишних и не способных работать членов общества будет меньше. Говорят, обычай был даже узаконен многими местечковыми правителями.



К чему это предисловие? А вот к чему…

На прошедшей неделе состоялось совещание президента Владимира Путина с членами правительства. Основной докладчик – министр высшего образования и науки Валерий Фальков. Тема важнейшая: «Создание новых передовых лабораторий». Стенограмма размещена на официальном сайте Кремля.

Не каждый день министр науки докладывает президенту. Следовательно, ожидаешь серьезного разговора с подведением итогов, анализом прорывов и причин неудач. Ожидаешь диалога уровня высшего лица государства, а не, по меткому выражению Фаины Раневской, «плевка в вечность». Но вышел именно он.

Из доклада Фалькова следует: у нас нет никаких проблем ни в фундаментальной, ни в прикладной или отраслевой науке. Второе: у нас нет никаких ученых, кроме тех, которых принято называть «молодыми», лет так до 35-39. Остальные то ли вымерли, то ли сбежали, то ли не ученые вовсе, так шалтай-болтай. А «молодым» хронически не хватает своих лабораторий, а ни знаний, ни опыта, ни кругозора.



Интересна простая статистика доклада. Министр за 10 минут выступления ровно двадцать раз произнес термин с корнем «молодость» и всего четыре раза слово «ученые».



Например, «в России в постсоветский период сформировался падающий тренд численности занятых в исследованиях и разработках. Это является одним из главных вызовов для обеспечения долгосрочного присутствия страны среди тех, кто формирует глобальную мировую технологическую повестку. Поэтому усилия, которые в последнее время последовательно предпринимаются в этой области, направлены прежде всего на привлечение молодёжи в науку.



В предыдущие годы многого удалось добиться. Доля занятых в исследованиях и разработках до 39 лет неуклонно растёт. Если в 2010 году таких было 35,5 процента, то в 2020 году уже 44,3 процента, и каждый год мы фиксируем рост».



«Тренд» действительно сформировался. В науку шло все меньше выпускников, а тех, кто выделялся «умом и сообразительностью» еще во время обучения фрахтовали западные лаборатории. Но вот о чем забыл упомянуть министр. Лучшие до сих пор активно рвутся не в родную науку, а в американскую, европейскую, китайскую. Там банально платят деньги за научные исследования. Стипендия нашего аспиранта – 8600 рублей. Об этом министр Фальков тоже не сказал, кстати.



А уж пассаж насчет того, что почти половине исследователей еще не стукнуло и сорока лет, просто вопиет о том, что министр науки банально не понимает (не хочет понимать, не способен понять, следует конъюнктуре момента в ущерб общему делу – нужное подчеркнуть), что научная сформированность ума, научный кругозор приходит только с годами, наработанным опытом и заработанными шишками. У кого-то может быть и в 35 лет, но у большинства ближе к «полтиннику». Есть масса научных работ по этому вопросу, не мешало бы министру с ними и ознакомиться.



Совсем невесело выглядит и гордость за дискриминацию по возрастному цензу при создании новых лабораторий.



«В 2018–2019 годах акцент был сделан на создании лабораторий в ведущих академических институтах. Тогда было создано 300 лабораторий, в которые удалось привлечь более трёх с половиной тысяч научных сотрудников… Тематика лабораторий всегда соответствует приоритетам Стратегии научно-технологического развития [Российской Федерации], в неё привлекаются молодые сотрудники, лаборатория – не менее 10 человек, из них две трети ‒ это сотрудники до 39 лет.



В 2020 году мы выбрали другой фокус, и новые молодёжные лаборатории создавались в университетах. В 54 вузах было создано 80 новых лабораторий с годовым объёмом финансирования в 2,2 миллиарда рублей.



В 2021 году мы сместили фокус, и были созданы ещё 120 новых молодёжных научных лабораторий. Объём годового финансирования составил почти 1,8 миллиарда рублей.



Требование о доле исследователей до 39 лет в составе лаборатории осталось прежним ‒ не менее двух третей, мы дополнительно установили требование о не менее 30 процентах выпускников бакалавриата, специалитета, магистратуры, то есть только тех, кто только покидает или, вернее, выпускается из стен наших ведущих университетов. А вот руководителем мог быть молодой человек не старше 35 лет, но при этом уже имеющий международный научный опыт.



Таким образом, в три этапа на сегодняшний день было создано 500 новых молодёжных научных лабораторий, из них в научных организациях ‒ 344, в наших университетах ‒ 156.



Объём финансирования всех созданных лабораторий в 2021 году составил более восьми миллиардов рублей, общий объём финансирования ‒ более 18 миллиардов рублей, численность привлечённых в науку составила, только с использованием этого инструмента, 6299 человек. Из них в возрасте до 39 лет ‒ 5306 человек.



До 2024 года мы планируем создать ещё 400 молодёжных научных лабораторий. В этом году и в следующем ‒ по 150, в 2024-м – ещё 100».



Это длинная цитата из выступления министра Фалькова. Можно придраться к цифрам: более 18 миллиардов рублей на чуть более шести тысяч человек. Можно придраться к словам: откуда «привлечено»? Из дворников и сторожей? За какие достижения кроме возраста? Что будет с привлеченными, когда стукнет сорок – выгонят из лаборатории? Куда прикажите «престарелых» ученых девать?



Но проблема не в придирках к частностям, проблема в том, что наукой у нас управляют, мягко скажем, абсолютно далекие от нее, но, к сожалению, абсолютно недалекие в смысле стратегического управления люди. Предлагая похоронить «старую» науку вместе со всеми ее достижениями типа научной среды и сформировавшихся научных школ (это то, чему в советской науке завидовали ученые всего мира!), они хоронят будущее всей страны. Хотя, быть может, это и есть цель временщиков?



Обасутэ в Японии закончился, когда два брата вопреки запрету, спрятали отца. Он, опираясь на мудрость прожитых лет, давал им советы как жить. Братья стали успешными и правитель, узнав о причинах их успеха, отменил обычай. Сейчас Япония признанный мировой научный лидер.



Книга Екклесиаста: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас». Может нам чиновников на образованность проверять? Кто не прошел, тому и карьерное обасутэ?

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