Жизнеутверждающая халва

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 января 2022, 08:28 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Нет, сегодня речь пойдет не о популярной кредитной карте одного из банков, который любят за невероятные гонорары когда-то популярные лицедеи. Сегодня поговорим о поговорке «сколько ни говори халва, во рту слаще не станет». Оказывается в государственном пиаре всё наоборот: идет соревнование кто больше, чаще и приторней будет кричать «все хорошо, прекрасная маркиза!», тот умница и возьмет с полки финансовый пирожок…

Практически каждый выпуск новостей не обходится без мантры «экономика России восстанавливается после кризиса 2020 года». Далее по закону жанра идут сравнения именно с силосной ямой того ковидного времени. Понятно, что если со дна ямы немного подпрыгнуть, то какое-то время ты будешь не на дне. А если уж подняться на ступеньку по лестнице – то вообще король! Но сравнивать дно и уровень солнечного света по меньшей степени не корректно. Поэтому давайте заглянем на тридцать лет назад.

Одним из важнейших показателей развития экономики страны, т.б. такой огромной как Россия, является перевозка пассажиров и грузов различными видами транспорта. Смотрим и сравниваем:

Халва. Погрузка на сети РЖД по итогам 2021 года составила 1 млрд. 282,9 млн. тонн, что на 3,2% выше, чем годом ранее. Грузооборот в 2021 году достиг 2 637,8 млрд. тарифных тонно-км (+3,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 3 319,6 млрд. тонно-км (+3,1%).

Реальность. В 1990 году в пределах РСФСР (то есть нынешней России) погрузка на сети МПС составляла 2 млрд. 140 млн. тонн, почти на миллиард тонн больше! Грузооборот сопоставим: 2523 млрд. тонно-км (без пробега вагонов порожняком). Почему? Все просто: увеличился пробег за счет увеличения экспортных поставок.

«Здорово! Заработаем для страны больше СКВ!» - скажет оптимист. А реалист полезет уточнять: «А что же на экспорт возит российское РЖД?» И вот что выяснит.

Собственно нехитрую вещь: в структуре погрузки экспортных грузов основную долю занимали каменный уголь (более 40-ка процентов), нефть и нефтепродукты (в районе 20%), химические и минеральные удобрения и черные металлы (примерно по 7,5%). То есть продукцию с «высочайшей» прибавленной стоимостью. А что ещё может экспортировать великая держава?!

А вот обратно вагоны везут из отсталых провинций типа Германии и Китая «машины и оборудование» (более 50% всего импорта), механическое и электрическое оборудование (примерно 20 и 15 процентов соответственно). Вот такая вот у нас растет «халва»…

«Кажется жизнь постепеннно налаживается», - написано (орфография сохранена!) на известном сайте «Сделано у нас». Видимо у неучей жизнь действительно налаживается. Примерно как в том анекдоте о случайно найденной с похмелья бутылке водки.

Подробней о госпиаре, пресловутом индексе промышленного производства и о том, как мы наконец-то нагнали 1990 год читайте в свежем номере «АН».

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