320 лет Балтийскому флоту: история становления и великих побед

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 января 2022, 09:50 Вадим Кулинченко,

Фото: парадный строй Балтийского флота

Триста двадцать лет назад было положено начало самому первому из российских флотов – Балтийскому флоту. И хотя это было ещё не строительство кораблей для Балтики, а для завоевания господства на Ладожском озере, начало было положено именно здесь.



В 1702 г. на Новгородчине, на вновь созданной верфи, приступили к строительству боевых кораблей. Начало этому положил указ Петра 1 от 22 января (2 февраля) того же года: «… в оборону и на отпор против неприятельских свейских (шведских – В.К.) войск на Ладожское озеро сделать военных 6 кораблей по 18 пушек… на реке Сяси…» Но этот указ Петра 1 нельзя считать распоряжением, по которому началось создание Балтийского флота России. В самом указе говорится, что шесть намечавшихся к строительству кораблей предназначались для действий на Ладоге против шведской флотилии, без разгрома которой нельзя было взять Орешек.



Для основания государственной верфи на Сяси выбрали участок реки вблизи места её впадения в Ладожское озеро. Низовья Сяси были достаточно глубоководные для проводки даже крупных кораблей. Новая верфь почти полностью обеспечивалась местными рабочими. Снабжение верфи производилось из центральных районов страны через Адмиралтейский приказ в Москве. Финансирование верфи первоначально возлагалось на Новгородскую ратушу. Работы по созданию самой верфи у Сяського Устья начались в феврале 1702 года. В марте началась заготовка леса. Менее чем за три месяца на все шесть кораблей был заготовлен лес, но он был сырой…

Два малых фрегата на Сяськой верфи были заложены уже первого мая 1702 г. Они получили название «Фан Сас» №1 и №2, и были спущены на воду в 1703 г. Достраивались на плаву.



Но время поджимало. В январе 1702 г. для отпора шведам на Белом море Пётр 1 решил строить два малых фрегата на Соломбальской верфи.



В мае 1702 г. в день Троицы оба фрегата были спущены на воду и получили название «Святой Дух» и «Курьер». В это время у Петра 1 и родилась идея перетащить эти два корабля по суше из Белого моря в Онежское озеро с целью использовать их против шведов на Ладоге.



Для этого была проведена, как бы сказали сегодня, исследовательская работа «для описи и проведения дорожного водного и сухопутного пути» до Великого Новгорода «способной и блиской». Этот проект получил негласное название «осударева дорога». Интересная, но другая тема. 16 августа начался этот переход кораблей, показавший великую самоотверженность русского народа во время Северной войны (1700 -1721 гг.). Фрегаты «Святой Дух» и «Курьер», проделав необычный путь, 26 августа 1702 г. достигли Онежского озера.



Но уже 27 августа шведская флотилия из трёх бригантин, двух галеонов, шнявы и двух лодок (всего 49 малых пушек) потерпела сокрушительное поражение от русских солдат, посаженных на карбасы, соймы и лодки в виде казацких стругов. Потеряв большую часть судов и более 300 человек, шведы ушли из Ладоги в Выборг. Хотя доставленным с таким трудом с Белого моря малым фрегатам и не пришлось участвовать в этом бою, они сыграли свою роль при взятии Орешка. При штурме крепости «Святой Дух» и «Курьер» стояли на якорях у истока Невы и прикрывали её северный рукав.



Возвращение 11 октября 1702 г. Орешка в лоно России, почти три столетия являющегося стражем балтийского побережья России, существенно изменило военное положение в этом регионе. После взятия Орешек был переименован в Шлиссербург (по-немецки – Ключ – город). Прусский резидент в Москве Г.И. фон Кейзерлинг, узнав о падении крепости в истоке Невы, так оценил это событие в поздравлении царю: «… вы, взятием сея крепости себе гавен (гавань) на Балтийском море открываете».



Образно и точно было сказано о ключевом значении крепости в 17-ю годовщину её взятия. Одиннадцатого октября 1719 г. на проповеди в Шлиссербурге обер-иеромонах флота Г. Бужинский сказал: «Сим ключом отверзна провинция Ижерская, Корельская, Ливонская. Ключ сей отверз море Балтийское… благополучное начало флота российского…»



Итак, овладение Орешком подготовило условия для перевода вопроса о создании регулярного флота на Балтийское море в плоскость практических дел. Теперь можно было переходить к воплощению в действительность давно вынашиваемого Петром 1 замысла о создании флота на Балтике. Заложенные в конце 1702 г. на Сяси два новых фрегата уже изначально предназначались не для Ладожского озера, а именно для формирования корабельного состава будущего Балтийского флота. Первый из этих фрегатов – «Ивангород» - заложили, по-видимому, первого декабря 1702 г., а второй – Михаил-Архангел» - начали строить в первые месяцы 1703 года. Эти фрегаты были значительно более крупными кораблями, чем первые построенные на Сяськой верфи фрегаты, заложенные первого мая 1702 года.



Данным сообщением я хотел обратить внимание читателей на то, как зачинался Балтийский флот, а также на то, как из малого рождается большое и великое!

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости