Звезды держат ответ: популярные вопросы астрологу

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 января 2022, 09:33 Екатерина Максимова,

Сейчас, когда наступила эра Водолея, Астрология потихоньку начинает возрождаться и возбуждать живой интерес множества людей. Мои клиенты, друзья, да и просто люди, которые очень вдохновляются этой профессией, засыпают меня волнующими вопросами, ответами на которые я хочу здесь поделиться. Я начну с самых распространённых, на которые отвечаю почти каждый день.



Как сейчас помню пару молодоженов… Познакомившись на одном мероприятия они сразу нахмурились, узнав, что я астролог. А девушка, назовем ее Яна, выпив бокал игристого, расхрабрившись, спросила меня очень эмоционально: «Катерина, ну как так? Мы с Васей оба Скорпионы, нам так вместе комфортно, а вот читаем прогнозы на месяц для нашего знака и ничего не сбывается! Да и вообще, жизнь у нас совсем разная: я дома тружусь, а мой все в обществе блистает! Вот как так? Получается вранье это все…» Все дело в том, что все прогнозы для знаков Зодиака на неделю, месяц и не дай Бог год – это общая температура по палате, скажем так. Потому что у человека при рождении есть своя натальная или индивидуальная звездная карта. Как она работает? Когда мы рождаемся наше дневное светило попадает в определенное звездное созвездие, например, в Близнецы, но помимо него есть еще 9 очень важных звездных объектов нашей солнечной системы: Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. И они, двигаясь по своим орбитам в день нашего новоявления попадают в разные знаки Зодиака. Каждая планета обладает разной специализацией и наделяет совершенно разными чертами характера. И вот если человек Близнец по Солнцу, но Луна, Марс и к примеру, Венера у него в Раке, то это будет больше Рак по духу - домовитый и сочувствующий. Или человек Скорпион, а Луна, отвечающая за эмоции и психику у него в Тельце, тогда несмотря на свою мистичность и непредсказуемость, ему, словно вода, понадобятся стабильные отношения и брак. И это только несколько планет! Представляете какой потрясающий калейдоскоп создают весь набор светил? Понимаете теперь, почему общие прогнозы не сбываются? Потому что они работают по одному Солнцу или применимы для тех, у кого много планет в одном знаке. Но таких процентов пятнадцать от всех людей. Даша и Вася все осознали, когда пришли ко мне на консультацию и оказалось, что хоть Яна – Скорпион, но у нее скопление планет в Козероге и работа ей просто необходима. А у Васи много от Льва и ему очень полезно выступать на публике.



Яна на индивидуальной консультации призналась, что, будучи все же Скорпионом очень всегда интересовалась звездной наукой, но боялась пойти к специалисту, потому что опыт ее знакомых оказался во многом плачевным, когда они решались дойти до специалиста. И она задала мне наболевший вопрос своих подруг: «Как понять астролог вообще профессионал? Может от него надо бежать подальше?» К сожалению, как и в любой области, у нас тоже есть шарлатаны и тут я поделюсь важными признаками, по которым его можно отличить. Если говорить про технический арсенал, то профи всегда для прогноза запросит у Вас, кроме даты и места точное время рождения. Если мастер не просит время, то это очень тревожный знак! Ведь именно время создает так называемую сетку домов – при которой планеты попадают в разные секторы зодиака, где каждая отвечает за определенную сферу жизни. То есть планеты — это энергия приложения сил, а дом гороскопа – где эта энергия работает. Например, Марс, который символизирует наш напор, силу, достижение цели, попадая в 10 дом бизнеса и работы делает человека честолюбивым трудоголиком, а оказавшись в 5 доме творчества и детей, дает хороший потенциал в реализации своего искусства и большое желания иметь детей и всячески с ними взаимодействовать. Это две абсолютно разные картины мира и разная судьба, но это можно понять, только зная время рождения человека. Потому что Марс в Козероге будет, например, у всех, рожденных 1 ноября 1982 года, но где этот Марс захочет себя реализовать покажет время рождения. Поэтому профессионал, всегда не зная точное время, сделает ректификацию (процедуру уточнения времени по основным событиям прошлого). Кстати, именно с прошлого хороший астролог и начинает, давая прогноз будущего. Пару важных штрихов из настоящего и прошлого, которые правдивы, дают еще одно очко за то, чтобы выбрать именно этого специалиста. Также очень важен факт переездов в другие города, об этом астролог тоже обязательно должен поинтересоваться, потому что разные места обитания сильно меняют наш индивидуальный гороскоп. Ну а с психологической точки зрения астролог не в коем случае не должен пугать! Он должен предостеречь и дать пути ухода от негативных событий, научным языком это называется астрокоррекция. Ведь будущее многовалентно и наша жизнь предопределена не до конца. К хорошему специалисту всегда хочется вернуться...



А я вернусь к ответам на ваши вопросы в следующей статье и обязательно отвечу вам, если напишите мне на почту.

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