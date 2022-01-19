Сергей Марков: спецслужбы Украины могли бы вывезти Поклонскую из Кабо-Верде

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19 января 2022, 14:21 Александр Саргин

Фото: ria.ru

Наталья Поклонская заявила, что не вступила в должность посла России в Кабо-Верде. В МИД РФ подтвердили, что отъезд политика послом в Кабо-Верде не состоится «в силу личных причин».

Напомним, что некоторые представители властных структур Украины питали надежды на то, что можно было бы готовить документы «на экстрадицию» посла Натальи Поклонской, которая до Майдана-2014 была прокурором в Крыму.

«Я думаю, что вряд ли у Украины что-то получилось бы в отношении экстрадиции Натальи Поклонской, - поделился своим мнением с «АН» гендиректор Института политических исследований, политолог Сергей Марков. - Конечно, Кабо-Верде зависит от Евросоюза, но вряд ли Брюссель зашел бы так далеко, что давил бы на эту республику, чтобы они выдали Украине российского посла».

Напомним, что депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко выступал с угрозами «упаковать в СИЗО» Наталью Поклонскую. «Она рассказывает, что все друзья собираются к ней ехать в гости, - говорил Гончаренко на своем YouTube-канале. - К тебе приедут гости обязательно, Наташа, из Украины. Упакуют тебя и отправят подальше от твоей квартирки и от дома в Лукьяновское СИЗО».

Все помнят, что Алексей Гончаренко делал селфи на фоне обгорелых трупов в Доме профсоюзов в Одессе, он скоро ответит за все, и, конечно, его ждет кара. Кстати, Гончаренко является другом российского театрального режиссера Иосифа Райхельгауза.

«А ведь Наталья Поклонская очень популярный человек, - продолжает Сергей Марков, - и я думаю, что рост турпотока из России на Острова Зеленого Мыса в случае ее отъезда туда в качестве посла увеличился бы на 1000 %. Кстати, турпоток в Кабо-Верде мог бы увеличиться и из Японии, где Поклонская тоже очень популярна».

По мнению Маркова, она «медийна не политически», а лучший политический месседж именно тот, который оформлен в неполитическую обертку. «То есть Поклонская, как герои мультфильмов, могла бы просто озолотить Острова Зеленого Мыса», - полагает политолог.

Вместе с тем Марков, памятуя об угрозах Киева «выкрасть» Наталью Поклонскую из страны, где она в качестве посла представляла бы Россию, заметил, что из Кабо-Верде на самом деле можно вывезти человека, «используя коррупционную составляющую». У спецслужб Украины достаточно большой бюджет, напоминает политолог, а что касается похищения людей, то они на этом просто набили руку. «По сути, Служба безопасности, как, впрочем, и военная разведка Украины - это «официально разрешенные» США террористические организации», - отметил Сергей Марков в разговоре с «АН».

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