Политолог Марков: спецслужбы Украины смогут вывезти из Кабо-Верде Наталью Поклонскую

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25 октября 2021, 17:20 Александр Саргин

Фото: esquire.ru

Как известно, назначенная послом в Кабо-Верде экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская приедет в страну пребывания в течение месяца с момента опубликования (13 октября) указа президента о ее назначении.

Напомним, что некоторые особо одаренные представители Украины уже заявили, что теперь можно готовить документы «на экстрадицию» для назначенной госпожи «посла России», которая до переворота в «незалежной» даже побыла там прокурором.

«Для Украины является очень важной задачей быть источником постоянного давления, - сказал «АН» гендиректор Института политических исследований, политолог Сергей Марков. - Для них очень важно, чтобы каждый, кто выступает против их репрессивного русофобского режима, понимал, что попадает в очень опасную ситуацию. И даже если им что-то не удается сделать, все равно это идет в плюс, но ведь иногда и удается: например, в Чехии недавно был арестован гражданин России Александр Франчетти, а международный ордер на его арест как раз выдала Украина».

Отметим, что в 2020 году в Кабо-Верде по запросу США был задержан дипломат Алекс Сааб из Венесуэлы, а 16 октября этого года он был экстрадирован в Америку, где предстанет перед судом.

По мнению Маркова, Кабо-Верде не является «в полном смысле» независимой страной. Но в большей степени они зависят от Евросоюза, а не от США, уточняет политолог, и в этом смысле получается так, что российский МИД все-таки несколько зависит «от милости» чиновников Евросоюза.

«Без сомнения, из Кабо-Верде можно будет вывезти человека, например, используя коррупционную составляющую, - уверен Сергей Марков. - Украина – большая страна, и у ее спецслужб достаточно большой бюджет, а что касается похищения людей, то они на этом просто набили руку! Не надо забывать, что в 2014-2015 гг. украинские спецслужбы принимали активнейшее участие в массовых репрессиях, и еще впереди дела по раскрытию массовых захоронений людей, которые были замучены в украинских тюрьмах».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разъяснила, что Поклонская будет представлять Россию - и «к Украине это не имеет никакого отношения». Она напомнила о Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая гарантирует Поклонской абсолютный иммунитет, в том числе «это касается дороги туда и обратно».

«Если говорить о службе безопасности и военной разведке Украины, то речь идет об «официально разрешенных» американцами террористических организациях, - напоминает «АН» Сергей Марков, - так что их представители вполне могут вывести из Кабо-Верде Наталью Поклонскую. Ну что ж, она сделала свой выбор, а что касается неких дополнительных мер, которые связаны с ее охраной, то наш МИД, думаю, может добавить в штат еще одного-двух охранников. Также наше дипломатическое ведомство, возможно, проведет с властями Кабо-Верде дополнительные переговоры. Ведь эта страна тоже не заинтересована в чем-то таком, хотя на нее, конечно, могут надавить…»

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