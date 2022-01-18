Включите свет, дышать темно…

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 января 2022, 16:43 Михаил Смиренский,

Любой капиталистический бизнес мечтает о рекламе, особенно – бесплатной, что вполне понятно. Не ошибусь, если таковые похотливые мечтания булькают и в недрах известного провайдера «Экотелеком», с которым год назад автор подмахнул пакт о предоставлении услуг. Махнулись, как говорится «по-босяцки», не глядя, я им – бабки, они мне – круглосуточную негу от просмотра телепередач и проч. бла-бла-бла. Во-всяком случае, таковые наслаждения обещает их телефонная говорящая заставка, пока вы ожидаете ответа не робота, но хоть какого-нибудь очеловеченного сотрудника.



Чтож, в ответ на «слово купеческое» от «Экотелекома» пришло время и мне воздать им что-либо возвышенное. Что именно? Да хотя бы эту самую абсолютно бесплатную рекламу их трудной и опасной деятельности. Итак.



Спасите наши уши!



15 января, аккурат в субботу, телевизор коварно, без объявления войны хрюкнул, потемнел экраном и объявил, что, дескать, «каналы не настроены». Странно, подумал я: ведь еще с пяток минут назад этот экран непрерывно извергал какую-то очередную серийную чушь. Впрочем, не беда – обратимся к специалистам «Экотелекома», авось магистры эфира не оставят в беде одного из своих инвесторов (а как же: раз я им плачу бабки, на которые «Экотелеком» живет и хотя бы обещает мне же райское наслаждение, значит я и есть инвестор? – авт.). Звоню.



- «Вы в очереди четвертый», - откликнулся эфир. – «Отлично», мелькнула мысль: значит скоро меня повысят до третьего, там до второго, и уж там и… От перспективы захватило дух, но… Видимо, я чем-то не глянулся боту.



В общем за время ожидания я успел сбегать на улицу и прогреть машину. Вернувшись, уяснил, что непонятное недовольство бота ко мне переросло в кровную месть, т.к. за это время с четвертой позиции меня рокировали лишь на третью.



Быстро подсчитав в уме, что беседовать с обиженным ботом с личного мобильника есть прямое нарушение всех экономических правил, звонок прервал. Впрочем, не буду интриговать: затем таки дозвонился.



После короткого, тоже учтивого допроса услышал главное: «в чем проблема-то?» Объясняю. Пауза. Видимо собеседник, по голосу – человек молодой, трудно вспоминал то, чему его учили, принимая на работу.



- «Отключите приставку», - прозвучала его первая капитанская команда, что я, как бывший флотский офицер, тут же исполнил.



- «Теперь снова включите»! Включил.



- «Ну как?» - по голосу чувствовалось, что невидимый оператор уже празднует победу над строптивым телевизором. «Извиняюсь, никак…» - ответил я. – «Да? Хм…» - собеседник крепче сжал штурвал управления моим упрямым экраном. – «Дёрнете ещё раз!» Дёрнул. Эффект тот же.



- «Отключите от сети вообще всё», - велел собеседник голосом уже не капитана, но командующего эскадрой.



- «Холодильник тоже?» - уточнил я. «Нет, только приставку. Телевизор. Роутер. Затем снова включите», в рубленых фразах собеседника послышался металл человека, готового идти в штыковую атаку. Исполняю…



В общем, борьбу с телевизором мы постыдно проиграли. Экран также глумливо сообщал, что «каналы не настроены» и надежды на то, что они все же проявят гуманность и включатся сами, таяла как мороженый хек на июльском подоконнике. После еще нескольких попыток по команде с капитанского мостика «Экотелекома» понажимать на какие-то кнопки, собеседник выкинул белый влаг: «Оформляйте заявку на мастера, вам обязательно позвонят!» Я согласился, хотя успел робко намекнуть на то, что лучше было бы, если б мастер пришел лично. «Ждите звонка…» - сатанински мрачно каркнул эфир. Отбой, гудки.



Никакого звонка от мастера в лучших традициях утопшего в истории социализма я не дождался. В воскресенье набрал тревожный номер «Экотелекома» вновь. Отозвался Артем. Называю себя. Объясняю проблему заново. – «Вашу заявку вижу», – ободрил меня собеседник.



- Это хорошо, говорю я. Но я бы хотел ещё видеть мастера. – «Вам позвонят».



- Это я уже тоже слышал - отвечаю, но когда?



- «В течение суток…» - Странно, говорю, скорая помощь приезжает через полчаса, пожарные тоже на вызов не тормозят и никаких вторичных звонков не требуют…



- У нас такие правила! – ответ был коротким как команда «Пли!» и надежд на быстрое общение с экраном не оставляла. На просьбу назвать свои ФИО, невидимый диспетчер буркнул, что его «добавочный» 255 и беседа завершилась. Впрочем, все закончилось благополучно: позвонил своему электронно-инфицированному другу, тот сказал, какую кнопку нажать и через минуту экран ожил. Зачем тогда нужна т.н. «техподдержка», которая тоже получает зарплату из наших взносов, неясно.



Впрочем, в понедельник утром позвонил и мастер. Поблагодарил его и от услуг отказался. Мне пожелали хорошего дня. И за это спасибо.



Уходя, гасите всех!



К чему весь этот длительный и скорбный рассказ? Да к тому, что «Экотелеком» обслуживает тысячи подписчиков в Новой Москве, кстати, если точнее, то таких же инвесторов – авт.). Так может быть, я слишком предвзято отношусь к этой многотрудной фирме и мой случай – лишь частная ложечка дегтя в цистерне экотелекомовского меда? С этой мыслью я шагнул в информационные отсеки Интернета. И не пожалел: братья Вайнеры, Агата Кристи, да и Дарья Донцова отдыхают все вместе!



Читаем:



Виктор Андреев: «Ужасный провайдер! Обходите стороной любыми тропами!....Не связывайтесь с ними!»



Денис Хуснитдинов: «Пишу этот отзыв с мобильного Интернета, т.к. Интернет этого «непровайдера» как обычно не работает…Поддержка жалобно пищит о том, что надо перезагрузить роутер, но дело не в нем…Надеюсь, у работников этого «провайдера» в аду будет такой же Интернет, какой они выдают здесь.»



Ксения Александрова: «Просто жесть! Никакого сервиса при общении с техподдержкой…Все выезды за деньги, причем большие»



Андрей Алексеев: «Наихудший провайдер, с которым приходилось сталкиваться…Качество Интернета паршивое.»



Виктор П: «Провайдер превратили в помойку! Обзванивают постоянно менеджеры, с предложением подключить, хотя я уже подключен…Значит, текучка огромная, а раз текучка, значит условия – говно!» (образно – авт.)



Катерина Л.: «Сильно разочаровал этот «Экотелеком»! Заранее оставили заявку на подключение, ждали, ждали... В итоге – у дочери экзамены дистанционные и нет Интернета: печаль и сильная досада!»



Александр Маккейн: «Даже единицу сложно поставить, мой договор оплачен на год, поэтому приходится пользоваться этим д…мом. Такое ощущение, что там работают тяжело больные люди!»



Skadi e: «Предоставляют конченные услуги с конченной имбецильностью…Игнорируют проблемы. Сбрасывают звонки…Месяц подряд овощи не могут решить плевую проблему!»



Galla: «УЖАСНАЯ КОМПАНИЯ! …Попросила переключить на руководство, в ответ: в данный момент руководства нет на месте! Ужасное отношение и исполнение своих обязанностей! И т.д. (Если бы автор решился цитировать все отзывы, то это был бы не



фельето́н, но клон романа «Война и мир».)



P.S.



Впрочем, будем объективны. Были, были в этом поминальном списке и похвальные панегирики, правда очень напоминающие льстивые речи при вручении Леониду Ильичу Брежневу его стопятнадцатую звезду Героя. Например:



Maksim.belov:



«Это лучший провайдер, с которым мне приходилось работать! До перехода сюда волосы седели от вечных проблем со скоростью. Тут все стабильно и хорошо….»



Как говорится, ну и слава Богу, хоть кому то повезло! Будем надеяться, что не все волосы у автора-олимпийца поседели и какой-нибудь клок все же остался природного колера. Дело ведь даже не в «Экотелекоме», дело в другом.



За каждой строкой – безответные беды и разочарования конкретных людей. Про их потерянные деньги и говорить не хочется, сегодня это, увы, признак хорошего тона. Стоило ли тогда было рваться из душного социализма с его вечным «вас много, а я одна!» в «светлый» капитализм, куда мы, кстати, тоже так и не дошли? Ведь открытое хамство, пренебрежение, вранье – это рудименты еще залпа Авроры. Но тогда за это хотя бы наказывали. Сегодня, назвав все происходящее «оптимизацией», аплодируют. Грустно, господа-товарищи. Впрочем, до следующих встреч…

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости