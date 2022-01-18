Россия может разыграть «афганскую карту» на переговорах с США

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18 января 2022, 08:50 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Как рассказали «АН» российские дипломатические источники, одной из «серьезных тем» на продолжающихся консультациях нашей страны и США с НАТО может стать фактическое признание новых властей Афганистана. Вопрос в СБ ООН, вероятно, будет поднят КНР при поддержке нашей страны.

На днях стало известно, что правящая партия в Кабуле обратилась к Китаю с просьбой способствовать ее признанию на мировой арене. Ранее с подобной просьбой она обращалась и к Москве. После этого вышла рекомендация для государственных СМИ писать в своих изданиях не «запрещенная в России организация», а «организация, признанная ООН террористической». Как говориться: «почувствуйте разницу».

Говорят, что Москва и Китай после получения последним официальной просьбы о признании решили выступить «единым фронтом» в Совбезе ООН. Причем, с гуманитарных позиций, мотивируя признание как открытие коридоров для оказания помощи голодающим жителям «героинового рая». Мол, в противном случае, правящий режим может вновь разрешить посадки мака, которые запретил одним из первых своих указов.

Также Пекин и Москва призовут США и международное сообщество разморозить государственные счета правительства Эмирата Афганистан, заблокированные прошлым летом после прихода к власти нового режима. Для США его признание или даже попытка признания (в СБ ООН у Америки, к сожалению, есть право вето) нанесет «серьезную моральную и душевную травму», так как любое напоминание о новом «вьетнамском» позоре серьезно ранит нежную душу каждого честного янки.

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