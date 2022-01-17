Первый год Байдена: триумф или провал?

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17 января 2022, 18:41 Антон Дубровский, Журналист Источник: kommersant.ru

20 января исполнится ровно год с того дня, как Джо Байден стал президентом США. При этом похвастаться ему сегодня особо нечем. Причины для такого вывода – это признанный незаконным указ администрации президента об обязательной вакцинации американцев и два ключевых законопроекта Белого Дома, которые существуют сегодня в замороженном виде и вряд ли войдут в будущем в свою активную фазу. К этому можно добавить бушующие инфляцию и пандемию, на фоне которых доверие к администрации президента упало ниже плинтуса.

Свои выводы по поводу годовщины работы Байдена сделали и американские СМИ (к примеру, The Hill, Bloomberg и Fox News). Они также отмечают факт того, что хвалить главу государства и его команду особо не за что. Сенат не принял ни один из наиболее весомых для Джо Байдена законопроектов. Некоторые из них эксперты считают и вовсе несостоявшимися (особенно это касается законопроекта о социальных тратах). Также нечего сказать и о нашумевшем законопроекте о правах избирателей, который был создан с целью централизировать выборы.

В прошедший четверг администрация президента столкнулась с оглушительным сопротивлением указу президента об обязательной вакцинации. Указ был признан незаконным Верховным Судом США. При этом неделю назад в стране было зафиксировано 1,5 млн случаев заболеваний коронавирусом в день. В больницах практически нет мест. Для многих подобная ситуация выглядит как иллюстрация того, что власть не прилагает достаточных усилий для борьбы с инфекцией.

Далее большой удар получил законопроект о правах избирателей. Его активно продвигал Белый дом. Первопричиной стала речь Байдена в Атланте, которая стала семенем раздора между президентом, республиканцами и даже некоторыми однопартийцами и правозащитниками. Вкратце, в своем выступлении, глава государства заявил, что каждый, кто не поддерживает этот законопроект – сторонник автократии. Он также призвал однопартийцев коллективно выступить за изменение правил голосования в Сенате. Цель - переиграть республиканцев, препятствующих утверждению нескольких законов.

В свою очередь, республиканцам совсем не понравился ярлык «автократы». Особенно возмутился лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Он обвинил Байдена в разжигании розни, отметив, что совсем недавно, 6 января, президент выступил с «лекцией о том, как не разжигать политическое насилие».

Однопартиец Байдена, сенатор-демократ от Иллинойса Дик Дурбин, также дал комментарий не в пользу главы государства. Он считает, что Байден перегибает палку со своими заключениями. Против законопроекта Байдена по социальным тратам выступили и другие демократы, такие как сенаторы Джо Менчин и сенатор Кристен Синема. Их голоса необходимы Байдену для преодоления сопротивления республиканцев, которые используют так называемую тактику филибастера (то есть затягивания процедур). Это нужно для принятия законопроекта о правах избирателей посредством простого большинства. Для допуска этого большинства к голосованию нужно иметь 60 голосов, а демократов в Верхней палате лишь 50.

Стоит отметить, что сенатор Синема отказалась голосовать за отмену филибастера. Она мотивировала свое решение тем, что «отмена исторически сложившихся правил голосования приведет к еще большему разделению страны, которая и без того разделена». Также Синема подчеркнула, что сама она не против резонансного законопроекта.

В пятницу вечером Байден пригласил сенаторов-центристов в Белый дом для переговоров. Как показывают сдержанные заявления, сделанные после этой встречи, согласия на ней, судя по всему, так и не было достигнуто.

Fox News так оценивает сложившуюся ситуацию: «получается, что власть текущего президента столь хрупкая, что ему может противостоять всего лишь один сенатор». В свою очередь, агентство Bloomberg к проблемам президента и его администрации относит «растущий кризис» во внешней политике, рекордную инфляцию, дестабилизацию на Украине, сложности в отношениях с Ираном и «провал переговоров» с Россией.

Несмотря на то, что 53% американцев не одобряют работу президента Байдена, Bloomberg выражает надежду на то, что ситуация с инфляцией стабилизируется, и пик заболеваний COVID-19 будет преодолен. Вполне возможно, считает агентство, что удача вернется к Джо Байдену и его команде.

Посмотрим, что покажет второй год нынешнего президента США на его посту.

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