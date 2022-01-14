Кто выступит в качестве Мирового Психиатра?

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14 января 2022, 12:50 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Россия и США как субъекты общаются и весь мир с трепетом наблюдает за этим. И, конечно, возникает вопрос о том, кто из этих субъектов более адекватен при восприятии проблемы Мира.

Мой психологический анализ показал, что оба субъекта хороши в своей неадекватности.

Сначала о неадекватности России.

Россия тоже выглядит инфантильной страной с наличием (ЗПР), то есть, с задержкой своего развития. А инфантильные субъекты всегда прямолинейны и поэтому воспринимает все серьезности США как понарошку делаемые, то как неактуальные условности. Россия как​ субъект к тому же истероидный​ субъект, то есть демонстративен и даже способен демонстративно унижать конкурентов, хотя не имеет по своим показателям морального права на это. Россия опасна тем, что может говорить правду-матку. Кстати, этой правдой-маткой и ботинком инфантильного Хрущёва был спасён мир когда-то. США задумались. И эти традиции опять пришли на нашу планету.

Россия инфантильна и отстаёт - это факт! Но желает выжить и желает быть в Мире как субъект. Не желает исчезнуть под натиском американского проекта.

Но Россия умудрилась при всей своей инфантильности "забуреть"​ и оцивилизовиться на основании своего нефте-газового сырья. Всё это даже сейчас позволяет ей критиковать и недооценивать Запад как субъект лжи, лживой демократии, мнимой борьбы с коррупцией. Россия пытается уравнять свою недоразвитость и деструктивность с такой же недоразвитостью и деструктивностью Запада и США, дескать, нам не стоит на вас равняться, как на пример для подражания. И поэтому не лезьте в наши структуры выживания как субъекта, в частности, в Украину, через которую появляется возможность Россию лишить субъектности.​ И Россия исчезнет как субъект.

Теперь о неадекватности США.

США представляет собой международного криминального субъекта (Пахана планеты Земля), которого трудно посадить и наказать. Более того, этот субъект симулирует в кабинете судебного психиатра (ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС и т.п.) социальную шизофрению (раздвоение, политика двух стандартов, цинизм, бесправие, хулиганство, провокации, бред, фальсификация).

США играет в мировую шизу (постмодернисты это уже давно доказали см. «шизоанализ» в энциклопедии постмодернизма), играет с миром (выражения в адрес России «Вы проиграете...») Более того, этот Пахан планеты Земля (Долларобарон со своими доллароманами) является ещё источником распространения маниакальной заразы и финансовых аддикций (Мировой Долларомании, Кредитомании, Игромании и различных Зависимостей, формирующих Хроническое Долговое Рабство и т.п.), которые усиливают неадекватность других международных субъектов, чтобы в дальнейшем навязать свой американский сценарий (пишу эти диагнозы с заглавной буквы, подчёркивая глобальность и обобщённость).

При этом сам этот Пахан планеты Земля тоже находится в долговой яме, но не переживает, так как сам печатает эти зелёные пустышки. Некоторые мои оппоненты считают, что США не косит под Шизу, а действительно шизофренировала (неадекватна, глуха, аутистична, то есть слушает только себя, идеологически-паранойяльна, раздваивается между стандартами и мирами и др. симпотомы), и поэтому, выздоравливает на некоторое время, в частности, только после Шоковой Терапии Мира («синдром двух небоскрёбов» и террористические акты).

Тогда возникает вопрос: кто будет лечить этого Мирового Шизофренического Монстра и какими методами? Это проблема! И эта проблема усугубляется, если мы вдруг узнаем, что это всего лишь Симуляция Мировой Шизы, что это Игра США под Дурачка... И опять таки , если это Мировая Игромания, то это Диагноз и можно поставить вопрос об излечении? Но можно опоздать и Безумие охватит мир, настолько, что будет развязана не война, а катастрофа, где не бывает побеждённых. И мир сегодня в январе 2022 года подошёл к этой грани.

Шиза Мира на стадии Освоения продуктивна (Подъём творчества, Открытие Новых Миров и иные инновации в науке, искусстве, технологиях), но эта стадия уже давно пройдена (её описали постмодернисты).

Поэтому возникает вопрос: «Что может выступить в качестве Тюрьмы Мира, куда можно было бы изолировать этого Шизофренического Мирового Монстра или, что могло бы выступить в качестве Психушки Мира, где можно было бы полечить Его».

Таким образом, кто разберётся с этими неадекватными субъектами. Кто выступит в качестве Мирового Психиатра. Неужели это будет страна-молчун​ ​ и наблюдатель -​ Китай.​ Но в психиатрии скрытость и молчание тоже симптом. Но тогда Мир сошёл с ума. И это не ново, с точки зрения постмодернистской философии. Это лишь расцвет Культуры Катастрофы.

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