Почему некоторые взрослые дети называют своих родителей по имени

В процессе психологической консультации, заметил, что нередко дети, которые сами ухаживают и утомляются, долгосрочно смотря за своими очень старыми родителями, начинают их называть не папой и мамой, а по их имени.
Не все, но это есть. Факт!
Почему так происходит?
Психологический анализ показывает, что одни воспитаны без любви и душевности (такие дети в глубине души никогда не чувствовали своих родителей родителями, лишь подыгрывали им). Например, одну пациентку мама начала растить лишь с 12 лет. Другого мама не воспитывала, а воспитывала бабушка и он до 30 лет маму называл только по имени, но когда сам стал отцом сопереживая за маму стал называть её мамой.
Другие психогенетику свою проявляют так. Третьи таким образом отчуждаются, отдаляются, дистанцируются, хотя их родители всю жизнь были с ними рядом.
Есть факторы отключения классических ролей Ребенок-Родитель (или их инверсия, меняются местами) и включения иных ролей Гражданин-Гражданин, Сожитель-Сожитель, Женщина-Женщина и т. п.
Осознают ли это сами родители?
По-разному. Бывает, что при сильной деменции (старческом слабоумии) старые люди не осознают и даже рады, что их дети называют их по имени. А их дети часто произносят имена своих родителей, чтобы они в силу своей деменции и потери памяти не забывали своих имён и о том, кто они.
Психическая программа Личины, Персоны или Маски так себя проявляет.
Вся наша жизнь игра... и роли!
И роли отключаются. И об этом они нас не спрашивают...
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