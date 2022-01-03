Почему некоторые взрослые дети называют своих родителей по имени

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3 января 2022, 21:57 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

В процессе психологической консультации, заметил, что нередко дети, которые сами ухаживают​ и утомляются, долгосрочно смотря​ за своими очень старыми родителями, начинают их называть не папой и мамой, а по их имени.​

Не все, но это есть. Факт!​

Почему так происходит?​

Психологический анализ показывает, что одни воспитаны без любви и душевности (такие дети в глубине души никогда не чувствовали своих родителей родителями, лишь подыгрывали им).​ Например, одну пациентку мама начала растить лишь с 12 лет. Другого мама не воспитывала, а​ воспитывала бабушка и он до 30 лет маму называл только по имени, но когда сам стал отцом сопереживая за маму стал называть её мамой.​

Другие психогенетику свою проявляют так. Третьи таким образом отчуждаются, отдаляются, дистанцируются, хотя их родители всю жизнь были с ними рядом.​

Есть факторы отключения классических ролей​ ​ Ребенок-Родитель (или их инверсия, меняются местами) и включения иных ролей Гражданин-Гражданин, Сожитель-Сожитель,​ Женщина-Женщина и т. п.​

​ Осознают ли это сами родители?​ ​

По-разному. Бывает, что при сильной деменции (старческом слабоумии) старые люди не​ осознают и даже рады, что их дети называют их по имени. А их дети часто произносят имена своих родителей, чтобы они в силу своей деменции и потери памяти​ ​ не забывали своих имён и о том, кто они.​

Психическая программа Личины, Персоны​ или Маски так себя проявляет.

​ Вся наша жизнь игра... и роли!​

И роли отключаются. И об этом они нас не спрашивают...​

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