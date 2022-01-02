Военспец Коротченко: надо готовиться к худшему сценарию

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2 января 2022, 21:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Итак, канул в Лету прошлый 2021 год и наступил новый 2022-й. Что запомнилось в прошлом году в политической жизни нашей страны и что ждет ее и всех нас в году наступившем? Сегодня нам рассказывают…

«Главным военно-техническим итогом прошлого года, - сказал «АН» главред журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко, - стало не только успешное испытание, но и выход на финишную прямую всего комплекса работ, касающегося гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон», и поступление в войска первой системы ПВО-ПРО пятого поколения С-500. Я уверен, что это и есть главные военно-технические достижения 2021 года!»

Что касается наступившего года, то, по мнению военного аналитика, некие первые итоги будут «определяться январем» - либо договоренностями, либо недоговоренностями по гарантиям безопасности России, которые Москва поставила перед США и НАТО.

Напомним, что переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США состоятся в Женеве уже 10 января. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков и первый замгоссекретаря Уэнди Шерман будут говорить о предложениях, которые Россия передала США и НАТО.

«В зависимости от того, как пройдут эти переговоры, - продолжает военспец, - будет ясна окончательная геополитическая конфигурация 2022 года. Лично у меня такой прогноз: мы не договоримся с США и НАТО, поэтому в новом году будет возрастать конфронтация и повышение геополитических рисков».

Кстати о повышении рисков. 23 июня прошлого года британский эсминец Defender с целью провокации вторгся в территориальные воды России неподалеку от мыса Фиолент в Крыму. На словесные предупреждения от наших пограничников на британце не реагировали, и лишь после предупредительной стрельбы и бомбометаний провокатор убрался восвояси.

На вопрос о возможности повторения подобных провокаций военспец ответил так: если повышается риск военно-политической конфронтации, то возможно буквально всё! «Мой прогноз таков, - подытожил в беседе с «АН» Игорь Коротченко: - Мы не договоримся. США и НАТО не примут наши предложения, поэтому надо готовиться к худшему сценарию».

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