Франц Клинцевич: 2022 год – это год ломания зубов тех заокеанских недругов, которые пытаются поставить нас на колени

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1 января 2022, 22:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Итак, канул в Лету прошлый 2021 год и наступил новый 2022-й. Что запомнилось в прошлом году в политической жизни нашей страны и что ждет ее и всех нас в году наступившем? Сегодня нам рассказывают…

«Россия в прошедшем 2021 году очень серьезно укрепила свой авторитет и государственный суверенитет с точки зрения не только обороны и безопасности, но и международного общеполитического менталитета, - заявил «АН» лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (2015-2020 гг.) полковник запаса Франц Клинцевич. - Что касается наступившего года, то в нем я жду серьезных, колоссальных изменений (так сказал президент Владимир Путин в своем обращении) в социальной сфере, повышения благосостояния наших людей, а также дальнейшего укрепления нашей государственности».

По мнению экс-сенатора, всё то, что сегодня делается у нас, скажем так, «с некими ограничениями», в конечном итоге должно привести к «серьезной стабилизации» экономической ситуации в стране и повышению благосостояния людей. По крайней мере, я так вижу, что начало этому «будет положено» именно в 2022-м году, считает полковник запаса.

«2022 год – это год ломания зубов тех заокеанских недругов, которые пытаются поставить нас на колени с помощью различных санкционных и репрессивных методов, - сказал Франц Клинцевич в разговоре с «АН». - В этом году у них будет очень серьезный слом, то есть они сломают зубы, потеряют авторитет и дискредитируют себя в глазах своего избирателя и народонаселения. И это будет именно в наступившем 2022-м году!»

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