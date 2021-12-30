Вирусолог Виталий Зверев: иммунитет после вакцинации не может быть сильнее естественного

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30 декабря 2021, 13:54 Источник: Общественная служба новостей

Вакцина, Nikolay Gyngazov/globallook.com

В мире нет таких инфекций, с которыми вакцинный иммунитет справлялся бы лучше, чем естественный. Поэтому настаивать на том, чтобы переболевшие ковидом делали затем прививку против него, не логично. Такое мнение высказал вирусолог, академик РАН Виталий Зверев на научной конференции в Москве.

«Когда нам говорят, что переболевших нужно вакцинировать, у меня нет ничего, кроме возмущения», – заявил Зверев.

Академик убежден, что иммунитет, который вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, более полноценный, чем вакцинный.

«Это же совершенно очевидно: когда цельный вирус размножается в организме, он и вызывает полноценный иммунитет. У нас только одна вакцина вызывает пожизненный иммунитет: это живая полиомиелитная вакцина, которая вводится на слизистую, которая запускает и местный, и гуморальный, и клеточный иммунитет. И то: зарегистрированы случаи, когда люди могут заболеть», - сказал академик.

По мнению многих врачей и вирусологов, людям, переболевшим коронавирусом, следует вакцинироваться в среднем через полгода после болезни - когда в организме снизится уровень антител.

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