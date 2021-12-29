Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев: смертная казнь может быть гуманнее пожизненного заключения

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29 декабря 2021, 12:08 Источник: Общественная служба новостей

Тюрьма, Maksim Konstantinov/globallook.com

Слова председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина о возможном возвращении смертной казни не следует демонизировать. К тому же эта мера может быть гуманнее пожизненного заключения. Такое мнение высказал в интервью «Общественной службе новостей» заслуженный юрист России, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.

Ранее председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил о возможности возрождения смертной казни в нашей стране. По его мнению, решение этого вопроса зависит от общей правовой ситуации в России.

«Не надо слова Зорькина демонизировать. Это его мнение, как судьи, ведь он многие процессы видит иначе. Он действительно прав: зачастую о смертной казни начинают говорить, когда происходят особо жестокие убийства. Например, когда происходят преступления в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних <...> Россия может уже сегодня вернуть смертную казнь, благодаря поправкам в Конституции», — заявил юрист.

При этом, как считает Соловьев, вопрос возвращения смертной казни очень неоднозначный. «Один из аргументов против введения смертной казни — судебные ошибки. Адвокаты с умным видом любят повторять, что «пусть лучше сидят десять виновных, чем расстрелять одного невиновного». С ними поспорить сложно в этом. Но если есть изувер страшный — брать его живым нет особо большого резона. Присяжные ему что-то где-то скостят и получит он свою двадцатку и поедет. Можно ли таких отпускать? Если даже пожизненное лишение свободы у нас назначают редко, а условия в колониях такие, что, скажу честно, я не знаю, что гуманнее: расстрелять или до самого погоста жить в такой колонии, ползать “улиточкой” и знать, что тебя никогда не выпустят», — считает Соловьев.

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