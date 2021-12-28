И один гей – в американском поле воин!

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28 декабря 2021, 15:14 Михаил Смиренский,

Фото: David Longstreath/AP; Административное здание им. Альфреда Марра после теракта, 19 апреля 1995 года

19 апреля 1995 г. в г. Оклахома-Сити средь бела дня под административным центром взлетел на воздух грузовик, начиненный тремя тоннами взрывчатки. На месте погибло 168 мирных американцев, включая 19 детишек до 6 лет, более 500 человек получили различные ранения.



Взрыв полностью разрушил около 400 зданий в 16-ти кварталах, уничтожил 86 автомобилей, выбил стекла и сорвал крыши с домов в радиусе 4,5 км. Ущерб от трагедии составил 700 млн. долларов.



Первая версия, которую сразу выдвинули спецслужбы - атака исламских террористов! Но они ошиблись…



От «Бури в пустыне» до Оклахома-Сити.



Трагедия такого масштаба в США стала самым после убийства Кеннеди кошмарным и циничным терактом XX века, поэтому все агенты ФБР были в прямом смысле поставлены на уши. В ходе дальнейшего обширного расследования было проведено почти 30 тысяч опросов свидетелей, очевидцев и всех, кто мог дать хоть какие-то сведения по ситуации. В результате осмотра места взрыва эксперты собрали более 3-х тонн возможных осколков, частиц, и прочих материальных улик, которые были немедленно приобщены к делу. Лишь различных документов было собрано, рассмотрено и тщательно проанализировано почти… 5 миллионов экземпляров!



В городе было объявлено чрезвычайное положение, в стране - траур. Америка скорбела…



Через полтора часа после ЧП на шоссе 35, ведшим из города, патруль остановил автомобиль, на котором отсутствовал номер. За рулем сидел молодой парень в майке с надписью «Так будет со всеми тиранами», который очень нервничал и давал какие-то невнятные объяснения. Во время досмотра полицейский Чарли Хэнгер нашел у него и незарегистрированный пистолет. На незнакомца надели наручники.



Сначала в полицейском управлении, куда привезли арестованного, никто и не думал связывать воедино чудовищный взрыв и задержанного, которым оказался бывший сержант американской армии, участник операции «Буря в пустыне» некий Тимати Маквей. Но начавшееся массовое расследование все перевернуло с ног на голову: именно Маквей, награжденный за службу в армии медалью «Бронзовая звезда», оказался тем человеком, кто в 9:02 утра привел в Оклахома-Сити в действие чудовищную адскую машину. Уже через час бывший защитник отечества давал подробные показания.



Мы с тобой одной крови: ты и я!



Вскоре полицейские арестовали и подельников бомбиста: его армейских сослуживцев – Терри Николаса и Майкла Фортье. Следствие набирало обороты и главный вопрос, который сыщики поставили перед собой: кто такой Тимоти Маквей и почему он решился на столь ужасную акцию? Итак.



Тимоти родился в 1968 г. в семье ирландских католиков. Семью нельзя было назвать счастливой: несмотря на религиозность, родители постоянно скандалили и даже дрались на его глазах. Когда мальчику исполнилось 10 лет, они расстались.



В школе Тимоти держался особняком, ни с кем особо не сближаясь, за что и не пользовался у одноклассников авторитетом. Единственными его увлечениями было оружие, к которому его приучил родной дед, и программирование. Но «неуды» по основным предметам не дали школьнику развить карьеру хакера и основное от учебы время он посвящал изучению как разных типов стрелкового оружия, так и всевозможных взрывчатых веществ. Благо, что литературы и прочих «открытых источников» на эту тему в США всегда было предостаточно. Никто из старших его товарищей и преподавателей конечно и помыслить не мог, к какому страшному финалу приведут его эти увлечения…



В 20 лет Маквей, похерив мечты об айти-карьере, записался в военную школу, откуда он как преуспевающий военнослужащий и был направлен в Ирак для участия в очередной «миротворческой операции» США «Буря в пустыне». Именно там он и познакомился с Николасом и Фортье. Молодых людей сблизило не только «воинское братство», но и то, что они были приверженцами однополой любви и одинаково ненавидели политику американского правительства.



Ненавидеть его не видевшим до того крови и взрывов молодым людям было «за что»: лишь в ходе боев с иракскими войсками в стране было уничтожено почти 85% успешных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли, а из 820 действовавших в 1990 г. нефтяных скважин уцелело лишь 60. Число жертв лишь среди мирных жителей Ирака превысило 200 тысяч человек. Убеждения, которыми Маквея пичкали в семье и колледже, в жизни оказались несовместимыми с реалиями.



Служба в армии впоследствии тоже не задалась: Маквей написал рапорт о переводе его в спецназ, но командование отказало, т.к. в том же рапорте он сообщил о своей гомосексуальности. Видимо, в те годы в армии США не в пример годам нынешним все же еще чтили какие-то истинные мужские начала и традиции.



Отказ подействовал на психику Маквея не лучшим образом, но лишь укрепил его в том, что именно федеральное правительство – настоящий враг американцев и душитель всяческих свобод! Дальнейшая логика поведения будущего террориста была проста и убога: если по приказу своего правительства американцы могут убивать в других странах мирных людей, то и он в знак протеста может тоже убивать своих земляков но уже в Америке. Спорный принцип «око за око» особо укрепился в голове американского сержанта после трагического инцидента в городке Уэйко, когда в результате спецоперации национального американского спецназа в одной церкви заживо сгорели более 80 мятежных членов местной религиозной секты.



В общем, в начале 90-х Маквей был уволен из армии и оказался на гражданке. В качестве бонуса за службу получил медаль «Бронзовая звезда», полное разочарование в политике собственного правительства и двух друзей – будущих соучастников.



Мы пойдем другим путем!



Молодые люди без денег, достойного образования и каких-либо перспектив во всем слушались Маквея, который к тому времени решил донести свои претензии к Федеральным властям, свершив в Америке… революцию. Но вместо известного залпа Авроры вчерашний сержант и нынешний гомосексуалист додумался устроить невиданный по силе взрыв какого-нибудь административного здания. Выбор пал на центр в Оклахоме. То, что в этом здании размещались и служебные помещения, и кафе, и детские сады, революционера не остановило: пример «старших товарищей» из революционного Петрограда лишь укрепил бомбиста в правильности выбранного пути. По нему друзья и пошли…



Тимоти Маквей как вождь революции все организационные хлопоты взял на себя, оставив экс-сослуживцам функции исполнителей. Те были не против. Бывший сержант под вымышленным именем стал обзванивать специализированные магазины, торгующие взрывчатыми веществами, заказывал в библиотеках необходимую литературу, встречался и дотошно расспрашивал о деталях бывших армейских сапёров и специалистов-взрывников. Все эти движения и контакты в ходе последующего расследования агенты ФБР дотошно изучили и тщательно задукументировали. На многое пролило свет и откровения подельников Маквея – Николаса, к тому времени уже плотно сидевшего на героине и их дружка Фортье. Эти двое, ясно осознав какой ужасный поступок они совершили на паях с Маквеем, отнюдь не желали идти «паровозами» прямиком на электрический стул (они его избежали, но об этом позже – авт.).



19 апреля Тимоти Маквей подъезжает на арендованном и уже полностью загруженном взрывчаткой грузовике к административному центру им. Альфреда Мара в Оклахома-Сити и паркует его на подземном паркинге, расположенном аккурат под… детским садом (!). После чего включает часовой взрыватель, закрывает кабину грузовика, выходит на улицу, где его ждет подготовленный дружками для срочного побега легковой автомобиль, садится в него и уезжает. Ключи от грузовика как явную улику он выбрасывает. В детском садике в это время дети готовились к привычному завтраку…

В 9:02 адская машина взрывается, мгновенно превратив в пыль почти половину административного центра вместе с детским садом и оставив на месте взрыва воронку глубиной почти в три и длиной в десять метров. Эхо взрыва было слышно на расстоянии более 80 км от Оклахомы. Сейсмические датчики США отметили непонятное землетрясение силой в 3,0 балла по шкале Рихтера.



В момент случайного задержания Маквея на шоссе №35 он пытался было спрятать визитку одного из магазинов, где он приобретал необходимые ингредиенты для изготовления бомбы, но неудачно. Впрочем, доморощенный «революционер» и без того оставил так много улик против себя и дружков, что прятать что-либо было уже бесполезно. Друзья заговорили…



Впоследствии эксперты и аналитики в официальных документах отмечали, что несмотря на массу неточностей, для террориста-одиночки Маквей был достаточно последователен и пунктуален. Следствие стало рассматривать и версию о возможном заговоре, но она то ли не подтвердилась, то ли властям было комфортно не раздувать дело до уровня госизмены. В общем, ситуация, очень похожая на гибель президента Кеннеди: одиночку всегда удобнее поставить к стенке!



Впрочем, следователям удалось копнуть глубоко: они установили, что Маквей являлся членом одной ультраправой организации, где главным девизом была абсолютная вера в то, что правительство США и есть главный тиран и могильщик любой демократии не только в Америке, но и во всем мире (что по сути являлось и является чистой правдой – авт.). Также там приветствовался расизм в любых его проявлениях. Если эта организация в каком-то виде сохранилась до наших дней, можно с уверенностью говорить, что ее участники в момент недавнего глобального помешательства в США уж точно на колени перед негритянскими маргиналами из Бронкса не становились и ботинки им не целовали.



Следствие шло два года. В 1997 г. Тимоти Маквей, его сообщники Терри Николас и Майкл Фортье были признаны виновными. Маквею как организатору предъявили обвинения в массовом убийстве мирных граждан, его подельникам – в соучастии и недоносительстве. 11 июня 2001 г. Маквей был казнен посредством введения ему в вену смертельного препарата. Казнь, по законам всеядных американских теле-шоу, транслировалась в прямом эфире. Терри Николас получил 161 пожизненный срок без права помилования. Майкл Фортье – 12 лет строго режима за то, что на следствии был самым разговорчивым.



P.S. В своем послании, озвученным уже на суде и ставшим последним словом Тимоти Маквея в его несуразной жизни было написано: «…Изучив внешнюю политику США, я решил послать сигнал государству, которое становилось все более агрессивным… Этот взрыв в нравственном и стратегическом смысле был эквивалентом ударам США по государственным зданиям в Ираке, Сербии и других странах…»

К великому сожалению, за прошедшие годы политика США не только не изменилась в лучшую сторону, но и стала агрессивной до остервенения. Ждут появления новых Маквеев?

От редакции: Ровно через два месяца после казни Тимоти Маквея в сентябре месяце тоже 11 числа в том же 2001 г. исламские террористы уничтожили в Нью-Йорке Международный торговый центр: сигнал Маквея сбылся?

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