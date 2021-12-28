Можно ли развязать сирийский узел?

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28 декабря 2021, 12:43 Станислав Иванов - ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук

Вот уже 10 лет, как в Сирии продолжается гражданская война, унесшая жизни сотен тысяч жителей, разрушившая ее экономику, жилой фонд и инфраструктуру. В палаточных лагерях беженцев в сопредельных странах (Ливан, Турция, Ирак, Иордания) подрастает новое поколение сирийцев.

За пропагандистскими победными реляциями из Дамаска о восстановлении контроля центральных властей за страной видится следующее. С помощью антитеррористической коалиции (свыше 60 государств) и ВКС РФ удалось разгромить наиболее мощную и опасную группировку международных террористов «Исламское государство» (запрещено в России). Отдельные ее ячейки и разрозненные группы в труднодоступных районах Сирии и Ирака большой опасности уже не представляют.

Правительство Асада при поддержке вооруженных сил России и Ирана, а также шиитских наемников смогло установить контроль над двумя третями территории бывшей Сирийской Арабской Республики. Но следует учитывать, что на этих землях осталось меньше половины населения страны (примерно 10-12 млн). Остальные граждане Сирии оказались в упомянутых выше лагерях беженцев (7-8 млн) или проживают на неподконтрольных Дамаску территориях (около 8 млн) на северо-западе, севере и северо-востоке страны. Таким образом, большая часть сирийцев оказалась сегодня не с Асадом.

Страна остается разделенной на три анклава с присутствием значительного количества иностранных войск (иранских, российских, турецких, американских). Режим Асада во многом зависит от военной, финансовой и материальной помощи Тегерана (8-10 млрд долларов в год). Вооруженная оппозиция и радикальные исламистские группировки сирийцев типа «Гейят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) опираются в своей борьбе с правительственными войсками на турецких союзников. Курдские ополченцы и арабские племена Заевфратья пользуются поддержкой небольшого контингента сил специального назначения и армейской авиации США.

ВВС Израиля периодически наносят ракетно-бомбовые удары по военным объектам, транспорту и складам с оружием Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и ливанской группировки «Хизбалла», которые, как считают в Иерусалиме, могут представлять потенциальную угрозу Государству Израиль.

Общую тупиковую ситуацию в стране усугубляет саботаж Дамаском работы конституционного комитета и мирных переговоров с оппозицией в Женеве, нежелание Асада признавать существующую де-факто Автономную администрацию северной и восточной Сирии («Рожаву»).

При таком раскладе сил, вряд ли 2022 год принесет мир на многострадальную сирийскую землю. Региональные хищники в лице Эрдогана и иранских аятолл будут по-прежнему рвать на куски эту «колыбель мировой цивилизации» и вести прокси-войны, не считаясь с жизнями и интересами сирийцев.

Можно с горечью констатировать, что, затеянный французскими колонизаторами в 30-х годах прошлого столетия эксперимент по созданию сирийского государства на осколках Османской империи не удался. Искусственно слепить новое государство под названием Сирия без учета национальных, этнических и религиозных особенностей шести полунезависимых квазигосударств оказалось «идеей фикс».

Пришедшей к власти после череды военных переворотов в Сирии партии арабских националистов Баас долгое время удавалось силой с помощью военного положения удерживать САР от распада. Но передача поста президента бывшему врачу-офтальмологу из Лондонской клиники Башару Асаду стала началом конца французского эксперимента.

Его попытки сохранить и дальше военное положение в стране, систему однопартийности, узурпация власти арабо-алавитским меньшинством, сближение с Ираном – все это спровоцировало весной 2011 года стихийные протестные акции по всей стране. Применение армии и полиции для разгона демонстрантов лишь усугубило конфликт. Часть чиновников, военных и представителей других силовых структур перешли на сторону восставших. Арабо-суннитское большинство и курды, которые при правлении Асадов оставались «людьми второго сорта», активно поддержали антиправительственные выступления.

Опора в борьбе со своим народом на иностранную военную помощь превратила Асада в заложника своего алавитского клана и иранскую марионетку. Он понимает, что уход из страны его союзников в лице ИРИ и РФ неминуемо приведет к краху режима и ему придется, как Ашрафу Гани в Афганистане, бежать с остатками казны в Тегеран или Москву.

В результате на территории Сирии сложилось положение «ни войны, ни мира», т.е. активных боевых действий не ведется, но страна лежит в руинах, народ страдает от нищеты, болезней, испытывает страх от действий властей и различных вооруженных группировок.

Выходом из этого внутриполитического кризиса был бы вывод всех иностранных войск из САР, создание временного коалиционного правительства, внеочередные президентские и парламентские выборы. При необходимости стороны сирийского конфликта могли бы пригласить в страну на временной основе миротворческий контингент ООН. Миротворческая или гуманитарная операция в формате Совета Безопасности ООН была бы вполне уместной.

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