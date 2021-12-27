Элитные группы атакуют «Газпром». Начали со спорта

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 декабря 2021, 15:44 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Лидерство госкорпорации во многих отраслях сталкивается с растущим противодействием влиятельных внутрироссийских сил.

«Газпром», дай порулить.

Особый статус «Газпрома», лидерство и очень высокая влиятельность госкорпорации – все это вот уже много лет вызывает недовольство у ряда сильных элитных групп внутри России. И дело не ограничивается противостоянием глобальной энергетической компании с очень известными представителями нефтяной сферы. Борьба за шельфы, льготные налоги, внимание первого лица страны и статус системной стратегической опоры для политической вертикали – эти конфликты идут уже дольше 15 лет, с разной степенью интенсивности.

Но теперь к атакам на «Газпром» подключились и другие элитные круги страны. Кампания противодействия газовому гиганту диверсифицировалась – как на аппаратном, так и на отраслевом уровнях. Удары нацелены как на саму госкорпорацию, так и на ее топ-менеджемент. Эта своеобразная сумма претензий, экономических интересов и политической зависти воплотилась в желание скинуть «Газпром» с трона «первого среди равных»

И пока верхушка компании бьется с Европой и заокеанскими партнерами за запуск «Северного потока-2», в российских элитах зреет заговор. Для начала «конгломерат недовольных» хочет отобрать не какие-либо преференции в местах добычи, а такую незначительную вещь, как влияние на российский спорт.

Незначительную на первый взгляд.

Под знаком растущего напряжения прошел весь 2021-й год. Накал «гибридной войны» против госкорпорации не стихал даже во время парламентской предвыборной компании – хотя на том отрезке внутриполитическая стабильность требовалась сильнее всего – и к концу года лишь усилился.

Во-первых, логичное событие в виде переизбрания Алексея Миллера Председателем Правления ПАО «Газпром» еще на 5 лет активизировало политическое противодействие как лично руководителю госкорпорации, так и всем главным проектам, реализуемым под руководством Миллера.

Во-вторых, самые влиятельные представители нефтяной отрасли не оставляют попыток поколебать статус «Газпрома» как монополиста в области экспорта «голубого топлива». Наиболее активными инициаторами подобных процессов являются «Новатэк» и «Лукойл».

В-третьих, активизация «Газпрома» в области инновационного развития коммуникационных и интернет-технологий (в частности, покупка крупнейшей социальной сети «ВКонтакте») негативно воспринимается такими гигантами IT-рынка как «Яндекс» (и стоящими за ним элитными группами, близкими к окружению первого президента страны Ельцина).

Наконец, внутренняя деятельность «Газпрома» (газификация, социальные программы) – огромный вклад в политическую стабильность страны, в высокие электоральные показатели действующей власти. И успехи в этой области не по душе другим кураторам внутриполитического направления, в том числе и тем, кто трудится в администрации президента.

Причем тут спорт?

Жертвой консолидированной атаки различных элитных групп на «Газпром» становится стабильность целых отраслей, так или иначе связанных с госкопорацией. Например, самые популярные вида спорта – футбол и хоккей. Для тех, кто противодействует «Газпрому» по-крупному, все субъекты спортивной сферы являются пешками в большой игре. Но атака на пешки – удобный метод если не свалить ферзя, то хотя бы попытаться нащупать уязвимости и слабые места. При этом сами отрасли футбола и хоккея могут оказаться под угрозой катастрофического коллапса – но кого волнует судьба спорта?

В футболе объектом атак в первую очередь становится главный спортивный проект госкорпорации – петербургский «Зенит». Интриги ведутся с помощью самых разнообразных методов: аппаратных, пиаровских, политических. В публичном пространстве главным противником «Зенита» выступает владелец московского «Спартака» Леонид Федун. Что неудивительно, если вспомнить статус этого бизнесмена: второй человек в «Лукойле», миллиардер, который рассчитывает пополнить свое состояние за счет отмены монопольного права «Газпрома» на газовый экспорт. Федун и лично, и руками подконтрольных медиаресурсов постоянно пытается выставить «Зенит» виновником нестабильного развития отечественного футбола, а также девальвировать регулярные успехи питерского клуба в чемпионате страны.

Хотя обвинения Федуна не имеют ничего общего с действительностью – это ясно не только профессионалам отрасли, но и тем, кто просто более-менее разбирается в футболе. «Зенит» опережает всех конкурентов не за счет финансового благополучия. В том же «Спартаке» денег ненамного меньше, но сравните результаты. Питерский клуб уверенно выиграл три последних чемпионата страны и лидирует в нынешнем сезоне. Московский клуб начиная с 2018-го дважды чуть не закончил чемпионат в нижней половине турнирной таблицы. А в текущем сезоне РФПЛ «Спартак» за полгода (!!) не сумел победить ни один клуб, входящий в восьмерку сильнейших, кроме «Ахмата».

«Зенит» сильнее других футбольных команд страны прежде всего благодаря грамотному управлению. Это проявляется во всех аспектах: селекция, распределение полномочий внутри клуба, качество работы тренеров, прогресс самих футболистов. Куда ни посмотри. «Зенит» подписывает самых сильных, по-настоящему звездных легионеров. Российские игроки питерского клуба при Черчесове составляли костяк сборной России (потом в кадровые аспекты начала вмешиваться политика, но об этом позже). Главным тренером «Зенита» вот уже три с половиной года является один и тот же человек, сильнейший отечественный специалист Сергей Семак. Пока в том же ЦСКА топ-менеджмент делит власть с акционерами, в «Локомотиве» чехарда с тренерами и трансферами, а в «Спартаке»…

В «Спартаке» делают все, чтобы войти в историю образцом того, как нельзя работать в большом футболе. Выписывают огромные контракты низкоуровневым игрокам и тренерам. Управленческое звено вместо плодотворной работы занимается конфликтами и склоками. Ссоры с болельщиками служат фактором подогрева социального протеста. Многомиллиардные вложения «нефтяных» денег оборачиваются пшиком – результата нет ни на внутренней, ни на международной арене. Если топ-менеджеры «Лукойла» собираются экспортировать газ так же «профессионально», как «развивают» футбол, то очевидно – подпускать их к этой отрасли нельзя ни в коем случае.

Особенно контрастно выглядит состав лиц, принимающих решения в двух клубах. У питерских лидеров отечественного футбола ключевые посты занимают профессионалы - такие, как генеральный директор Александр Медведев, чьи заслуги в развитии газовой отрасли огромны, а вклад в успешное развитие сначала хоккея, а потом и футбола говорит сам за себя чемпионскими титулами (и не только). В злополучном московском клубе главную роль играет профессиональная содержанка, воспитанница модельного бизнеса и гражданская жена Федуна Зарема Салихова... Как говорится, почувствуйте разницу.

Но тем не менее созидательная деятельность «Зенита» у многих как кость в горле. Потому что главная цель интриганов – наносить удары по «Газпрому» и его топ-менеджерам, в первую очередь по Александру Дюкову. Летняя эпопея, направленная против председателя правления «Газпромнефти» и президента РФС, выглядела абсолютно ангажированной. Однако все закончилось тем, что футбольную сборную России де-факто вывели из-под контроля главного органа управления футболом в стране.

Ведь против Дюкова – не только Федун. Но и функционеры из администрации президента. В СМИ уже писали о том, как помощник главы государства Игорь Левитин наносит удары по топ-менеджерам «Газпромнефти». Неудачное выступление на чемпионате Европы стало поводом протащить в главные тренеры сборной Валерия Карпина, который стал протеже Левитина. Ставленник противников «Газпрома» не только демонстрирует нежелание конструктивно сотрудничать с РФС. Но и умышленно отсекает от сборной России лучших игроков «Зенита», предпочитая формировать команду из других спортсменов.

При этом сборная под руководством Карпина провалилась в стыковых матчах с Хорватией и почти потеряла шансы пробиться на чемпионат мира-2022. Однако это никого не волнует – ведь Дюкова и Ко удалось потеснить в значимых сферах, да и достижения «Зенита» постараются девальвировать на фоне провалов национальной команды.

Не футболом единым.

В хоккее картина аналогичная. Только на острие атаки бенефициар другой нефтяной компании – «Новатэк». Один из ключевых акционеров, бизнесмен Геннадий Тимченко, параллельно занимает пост председателя совета директоров КХЛ. И он использовал свое служебное положение, чтобы развалить самый успешный и мощный хоккейный клуб страны. Питерский СКА, «вина» которого также состояла в том, что проект непосредственно поддерживается «Газпромом».

Тимченко пролоббировал введение потолка зарплат в «подведомственной» Континентальной лиге. В итоге если еще несколько лет назад в СКА играли известные всему миру звезды – Ковальчук, Дацюк, Войнов и т.д. – то сейчас игроками ведущих пятерок являются неизвестные никому хоккеисты с фамилиями Солянников, Камалов, Седов, Моисеев и Пыленков. При этом СКА-то не развалился даже после столь неприкрытой аппаратной агрессии: и в условиях финансовых ограничений команда остается в числе лидеров чемпионата страны, имеет отличные шансы на итоговую победу.

А вот сборная, чьи результаты есть безусловный фактор политической и идеологической значимости, пострадала намного сильнее. Ведь четыре года назад главный вклад в победу России на хоккейном турнире Олимпиады внес именно СКА. Пока не было искусственных ограничений, питерцы наигрывали звезд для главных соревнований четырехлетия. В команде, которая взяла золото Олимпиады, 15 человек – то есть две трети состава – были из СКА. Сейчас-то ситуация у сборной куда более плачевная. До Олимпиады осталось меньше полутора месяцев, а наигранного костяка звездных хоккеистов у нее нет. И шансы взять золото – намного меньше, чем четыре года назад.

Зато противники глобальной энергетической корпорации снова добились своего. Так же, как и в футболе, перехватили контроль над национальной командой. Для этого Тимченко пришлось объединиться с представителями другой компании-тяжеловеса нефтяной отрасли, кланом, представляющий хоккейный ЦСКА – в лице президента клуба Есмантовича, мечтающего о контроле над ФХР, и тренера Сергея Федорова. Сценарий был тем же, что и в футболе. Точно так же заблокировали кандидатуру самого опытного и профессионального тренера страны («хоккейным Семаком» оказался победитель Олимпиады-2018 Олег Знарок). Точно так же к управлению сборной подпустили ангажированного протеже («хоккейным Карпиным» оказался Алексей Жамнов). Точно так же отстранили топ-менеджеров, тесно связанных с «Газпромом», а бенефициарами передела полномочий стали спортивные делегаты нефтяной.

Если продолжать аналогии, то футбольная сборная после всех кадровых перемен уже провалилась. Хоккейная – провалится точно так же?

Стратегическая цель тех, кто ведет наступление на спортивном фронте гибридной войны против «Газпрома» - ясна. Они хотят, чтобы госкорпрация продолжала выделять на развитие футбола и хоккея миллиарды. Но при этом не получала бы никаких аппаратных или статусных плюсов в глазах высшего руководства страны. Страждущим хочется, чтобы «Газпром» не ассоциировался у президента с футбольными или хоккейными победами.

Совершенно ясно, что после склок и интриг успехов в спорте в результате рукотворной неразберихи будет все меньше. Совершенно точно, они перекинуться на другие сферы жизни страны. Пламя зажженного газа может поджечь очень многое. Хорошо от этого не будет никому.

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