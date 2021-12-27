Что такое эмоциональное выгорание и как с ним бороться

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 декабря 2021, 14:00 Варвара Андреева

В топе самых неприятных вещей в канун Нового года лидирует болезнь. Никто не хочет «проваляться» в праздники с температурой или, что еще хуже, встречать 2022 в больнице.

Грипп, ангина или тот же коронавирус – все это одинаково нежелательно, а особенно в преддверии Нового года. Мы способны «подцепить» заболевание в общественном транспорте, на работе или на улице. Конечно, если очень хочется, можно закрыться в доме и не контактировать ни с кем до 31 декабря. Этот странный способ действительно поможет уменьшить риск заражения. Однако есть вещь, от которой не застрахован никто, от которой не спасают ни маски, ни перчатки, ни даже изоляция. Что же делать, если вас постигло предновогоднее эмоциональное выгорание?

Безусловно, сам термин никак не привязан ко времени года. Выгорание может случиться и зимой, и летом. Однако люди особенно подвержены ему именно в канун новогодних праздников. Это можно легко объяснить.

Пока студенты активно сдают зачеты и готовятся к зимней сессии, их родители работают за двоих на работе в попытке доделать все дела, накопившиеся за год. Чаще всего ни для кого из нет крайнего срока, ограниченного 1ым январем. Многие просто не хотят вступать в новый год с долгами по учебе или работе, и поэтому «подгоняют» себя под эту дату. Параллельно все они задумываются о подарках, планах на праздники и финансовых расходах. Дела копятся, проблемы не решаются, а нервы сдают. Как итог-эмоциональное выгорание.

Как оно проявляется?

Вам не хочется абсолютно ничего. Вы так долго ждали праздников, чтобы собраться в кругу семьи или приготовить свое любимое блюдо? Забудьте. Во время выгорания все желания пропадают. Хочется одного: чтобы такое состояние скорее закончилось. Ни украшенная елка, ни бенгальские огни, ни концерт по телевизору не вызывают у «потерпевшего» положительных эмоций, а только раздражают. Да и сами новогодние традиции превращаются для него из радостной суеты в рутину. Хочется ничего не делать и просто смотреть в потолок, но и это занятие постепенно надоедает.

Как пережить эмоциональное выгорание?

1. Побудьте наедине с собой.

Если не хочется видеть людей, слышать их голоса и вступать в диалог – значит не надо. Уделите время себе. Ограничьте поток информации в соцсетях, в новостях или других источниках. Очень важно устроить «разгрузку» от всего, что и так окружает нас каждый день.

2. Прислушайтесь к своим желаниям.

Понятно, что во время эмоционального выгорания человеку не хочется ничего. Нужно вспомнить, что приносило ему радость до этого периода. Например, просмотр любимого сериала или мороженное с шоколадной крошкой. Именно удовлетворение таких, казалось бы, незначительных потребностей может помочь выбраться из подобного состояния.

3. Прокрастинируйте.

Эмоциональное выгорание чаще всего случается из-за того, что мы не жалеем себя, работаем на износ, нагружаясь все новыми и новыми делами. Перестаньте винить себя за несделанную работу или неоконченное задание. Вы имеете право на отдых без перманентного чувства вины. Отложите несрочные дела, забудьте про дедлайны и постарайтесь отвлечься.

4. Много спите, ешьте вкусную еду и наслаждайтесь жизнью!

Все это поможет выбраться из эмоционального выгорания и встретить Новый год в хорошем психическом состоянии.

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