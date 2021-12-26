Шарковский: Россия сможет использовать Северный полюс, как выгодную стратегическую позицию в ядерной войне

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 декабря 2021, 17:54

Фото: Соцсети

По мнению специального корреспондента «АН» Александра Шарковского наиболее впечатляющем событием года было проведение полярной экспедиции «Умка 2021», в ходе которой осуществили всплытие из-подо льда три АПЛ ВМФ РФ и российские ВКС продемонстрировали то, как они будут захватывать господство в арктическом небе. Для начала, трансполярный перелёт совершили два тридцать первых МиГа.

Три российских атомных подлодки: одна проекта 995 «Борей» и две проекта 667БДРМ «Дельфин» могли нести в общей сложности 48 баллистических ракет. Два самолета МиГ-31 и российские сухопутные войска действовали параллельно с подводными лодками, и все это было частью российских военных учений. Мероприятие под наименованием «Умка-2021» началось 20 марта уходящего года. Его успешная реализация означала, что российский Военно-морской флот по-прежнему контролирует полярную часть Арктики и не намерен отдавать её ни американцам, ни кому бы то ни было ещё. Три подводных стратегических крейсера ВМФ РФ всплыли из подлёдного положения вблизи от Северного полюса в радиусе в 300 метров. Это серьёзное техническое достижение. Кроме того, было продемонстрировано межвидовое взаимодействие воздушной, морской и сухопутной компонент российских Вооружённых сил в экстремальных условиях полярной Арктики. Стратегическая позиция для российских АПЛ с МБР ядерными боеголовками на борту и самолётов дальней авиации ВКС РФ, носителей ядерного оружия близ полюса- выгодна тем, что от сюда наикратчайшие расстояния до всех потенциальных целей как в Европе, так и в Северной Америке. Поэтому так важно суметь вовремя овладеть «макушкой» мира.

Читайте материал полностью: «Российские военные эксперты представили «Аргументам Недели» восемь наиболее значимых профильных событий уходящего года».

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