Российские военные эксперты представили «Аргументам Недели» восемь наиболее значимых профильных событий уходящего года

Аргументы Недели → Армия 13+

22 декабря 2021, 11:49 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Восемь военных экспертов, академик АВН РФ и семь сотрудников различных российских федеральных изданий: Сергей Чварков, Александр Садовников, Владимир Ераносян, Олег Владыкин, Алексей Леонков, Виктор Литовкин, Юрий Кнутов и Александр Шарковский, по просьбе редакции газеты «Аргументы Недели», назвали восемь самых интересных, по их мнению, военных событий уходящего года, связанных с вопросами государственной безопасности России. Их перечень расставлен в том порядке, в каком эксперты давали свои комментарии, а приоритетность одного события над другим редакция предоставляет возможность определить самим читателям.

1. Россия показала, что не бросит Донбасс на произвол судьбы

Корреспондент газеты «Красная звезда», эксперт Александр Садовников заявил: «Я думаю, что наиболее значимое событие этого года произошло весной этого года, когда Россия проводила военные учения вблизи от границ с Украиной. Эта акция показала Киеву, что любая вооружённая провокация против Донбасса будет очень жёстко пресечена. Моё мнение - многие горячие головы на Западе и в украинском правительстве это охладило. И действительно в марте - апреле уходящего года ВС России провели несколько командно-штабных и тактических учений на полигонах в Крыму, в Ростовской, Воронежской и Курской областях. Наблюдались передвижения войск Западного и Южного военных округов. В сети появились видеоматериалы, свидетельствующие о перемещении крупных колонн бронетехники по дорогам и курсирование военных ж/д эшелонов, по рокадам вдоль российско-украинской границы. Этому предшествовало обострение ситуации на Донбассе, инспирированное украинскими военными. ВСУ начали стягивать значительные силы к линии разграничения вооружённых формирований - участников конфликта. Эксперты указывали на готовность украинских войск начать наступление на непризнанные республики. Однако, учения соединений и частей двух округов ВС РФ реально охладили пыл Киева и отбили у него желание громить ополчение Донбасса.

2. Новая Военная доктрина Союзного государства

Военный эксперт, сотрудник издания «Совершенно секретно», капитан первого ранга в запасе Владимир Ераносян считает, что «самоё интересное военное событие года — это принятие новой Военной доктрины Союзного государства России и Белоруссии. Она вывела обороноспособность наших стран на новый качественный уровень. Теперь Российская Федерация и Республика Беларусь могут использовать военную инфраструктуру друг друга в общих оборонительных целях и для защиты территории Союзного Государства». Эксперт отметил: «Возьмём заявление Александра Лукашенко о том, что, если Польша разместит на своей территории новые вооружения, которые не создаются польским ОПК, например американские термоядерные тактические авиационные бомбы В-61, или если в американские пусковые установки Мк-41, размещенные на посту «Иджис эшор» в Редзиково будут загружены не ракеты системы ПРО, а американские крылатые ракеты «Томагавк» с ядерными боеголовками, то Беларусь не только усилит свою противовоздушную и противоракетную оборону, но и позволит России разместить на своей территории ядерное оружие, так как своего ядерного зонтика у Минска нет. И плюс, если на Донбассе начнётся заварушка, в которую Москва будет тем или иным образом втянута, Беларусь выступит в войне на стороне России. Принятие новой Доктрины является ключевым моментом 2021 года. Доктрина 2016 года не предполагала участия белорусской армии в военных действиях вне территории РБ несмотря на то, что Белоруссия является членом ОДКБ».

3. Завершение испытаний «Циркона»

Военный эксперт, полковник в отставке Олег Владыкин пояснил корреспонденту «Аргументов Недели»: «Моё мнение, - самым главным, самым значительным военным событием уходящего года было фактическое завершение испытаний гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон», которое проводилось и с надводного корабля, и с подводной лодки». По информации, опубликованной в открытых источниках, этот снаряд может развивать скорость в 9 чисел Маха и имеет максимальную дальность стрельбы более 1000 км. В ходе испытаний «Циркона», тестируется уникальная по характеристикам помехоустойчивости система самонаведения. Это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. По своим техническим и боевым характеристикам она не имеет аналогов в мире. Заключительный тестовый пуск был проведен с борта фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» по наземной цели. Несколько ранее с его же борта был пуск по морской цели. А так же два тестовых залпа осуществлены и с борта АПЛ К-560 «Северодвинск»: один в надводном положении, другой - при погружении на глубину 40м.

Сам факт пусков и продемонстрированные технические и боевые возможности «Циркона» ввергли в ступор главные командования американских и британских ВМС. В Лондоне вдруг осознали, что их сверх дорогой авианосец «Квин Элизабет», над созданием и доведением которого до нормального состояния британские кораблестроители трудились не один год, может уничтожить ракета, чья стоимость относительно ничтожна. В Пентагоне, также, появление у российского ВМФ нового гиперзвукового оружия вызвало крайнюю озабоченность. По мнению американского военного руководства и экспертов - «Цирконы», по сути, «похоронили» все 11 авианосцев ВМС США, а заодно и такое же число авианосных корабельных ударных групп, составляющих основу военной мощи Америки.

4. Испытание российского противоспутникового оружия

Военный эксперт Алексей Леонков заявил «АН», что, по его мнению, одним из самых знаменательных военных событий 2021 года было испытание противоспутникового оружия силами ВКС РФ, в ходе которого был уничтожен старый, не функционирующий орбитальный аппарат, отправленный в космос ещё в советские времена. Россия продемонстрировала наличие у неё средств серьёзной космической обороны. Эксперт отметил, что работы над её созданием начались и успешно продвигались ещё в 1980- е годы, как альтернатива американской «Стратегической обороной инициативы». Событие вызвало сильный резонанс в мире. Коллективный Запад просто харкал ядом. Особенно язвили по этому поводу США, намеренно забыв о том, что сами сбивали свои спутники и не заботились при этом о возникновении опасного для орбитальных станций космического мусора.

Россия сбила свой спутник на высоте около 550 км, ракетой дальнего перехвата А-929 комплекса «Нудоль». Стоит отметить, что данное оружие способно поражать цели на значительно больших высотах. И скорее всего, именно этот факт столь сильно обеспокоил наших «западных» партнёров.

5. Совместные стратегические учения войск РФ и РБ «Запад 2021»

Член президиума АВН РФ, профессор, доктор военных и технических наук генерал-лейтенант Сергей Чварков сообщил «Аргументам Недели, что, по его мнению, одним из ключевых событий уходящего года стали совместные стратегические учения ВС России и Белоруссии «Запад 2021». Эти манёвры проводились на полигонах Белоруссии и российского Западного военного округа, а также в акватории Балтийского моря. В них было задействовано около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 единиц ствольной и реактивной артиллерии, а также 15 военных кораблей. Учения показали высокую боевую готовность и способность к взаимодействию объединённых сил союзного государства. Это не могло не напугать наших «партнёров» в Старом и Новом свете.

Показательна реакция Запада на эти учения. Маховик информационной войны, направленной против Москвы, был раскручен до высоких пределов. Вал негативных прогнозов европейских и американских СМИ в адрес России иначе как истерией назвать было невозможно. Практически все критики в США, многих странах НАТО и партнёрах альянса, особенно в Киеве заявляли, что вслед за манёврами «Запад 2021» стоит ожидать военное вторжение объединённых сил России и Белоруссии на Украину. Как минимум утверждалось, что ВС РФ оставят всю технику и даже войска, участвовавшие в учениях на территории Белоруссии. Однако, ни того ни другого не произошло, российские военные, по окончании манёвров, благополучно отбыли в места постоянной дислокации на территории РФ.

6. Бегство американцев из Афганистана

Сотрудник ТАСС, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал «Аргументам Недели», что, по его мнению, одним из самых значительных событий 2021 года было бегство американских и натовских военных из Кабула. Войска США пытались захватить Афганистан в течение 20 лет, а вся эвакуация заняла чуть больше двух недель. По сути, Америка вновь показала свою полную военную несостоятельность, несмотря на самый большой в мире военный бюджет. Заявка Вашингтона, что американская армия самая сильная в мире - не более чем фикция. Американские генералы даже не сумели организовать планомерную эвакуацию своих войск и тех граждан Афганистана, которые сотрудничали с оккупационным режимом. США также наглядно показали, что в сложной обстановке могут бессовестно бросить на произвол судьбы своих союзников. При таких обстоятельствах, пожалуй, нет смысла говорить о реальном мировом доминировании Соединённых Штатов. Они полагаются только на мощь своего оружия и техническое превосходство, как показывает практика войн, для одержания полной победы, этого недостаточно. Как минимум ещё нужно уметь воевать, чего за американцами не водится.

7. Форум Армия 2021

Военный эксперт и аналитик Юрий Кнутов считает, что одним из важнейших событий уходящего года был Форум «Армия 2021». Об этом он рассказал «Аргументам Недели». Мероприятие прошло с 22 по 28 августа. Главные события состоялись в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот», на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка. Было продемонстрировано 300 единиц серийных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также 28 тыс. различных оружейных новшеств и технологий. Свою продукцию показали более 1,4 тыс. предприятий и организаций. В научно-деловой программе форума приняли участие около 12 тысяч деятелей науки, из них более 2,6 тысячи имели ученую степень доктора или кандидата. На площадках форума был заключен 41 государственный контракт с 27 предприятиями: авиационной, судостроительной, космической, радиоэлектронной промышленности и тяжелого машиностроения на общую сумму более 500 млрд руб. Минобороны в результате получит свыше 1,3 тысячи новых образцов вооружения и техники. А «Рособоронэкспорт» подписал несколько международных контрактов на общую сумму, превышающую 2 млрд евро. Можно сказать, что форум был прорывом в деловом и новостном планах.

8. «Умка 2021»

По мнению специального корреспондента «АН» Александра Шарковского наиболее впечатляющем событием года было проведение полярной экспедиции «Умка 2021», в ходе которой осуществили всплытие из-подо льда три АПЛ ВМФ РФ и совершили трансполярный перелёт два тридцать первых МиГа.

Три российских атомных подлодки: одна проекта 995 «Борей» и две проекта 667БДРМ «Дельфин» могли нести в общей сложности 48 баллистических ракет. Два самолета МиГ-31 и российские сухопутные войска действовали параллельно с подводными лодками, и все это было частью российских военных учений. Мероприятие под наименованием «Умка-2021» началось 20 марта уходящего года. Его успешная реализация означала, что российский Военно-морской флот по-прежнему контролирует полярную часть Арктики и не намерен отдавать её ни американцам, ни кому бы то ни было ещё. Три подводных стратегических крейсера ВМФ РФ всплыли из подлёдного положения вблизи от Северного полюса в радиусе в 300 метров. Это серьёзное техническое достижение. Кроме того, было продемонстрировано межвидовое взаимодействие воздушной, морской и сухопутной компонент российских Вооружённых сил в экстремальных условиях полярной Арктики. Стратегическая позиция для российских АПЛ с МБР ядерными боеголовками на борту и самолётов дальней авиации ВКС РФ, носителей ядерного оружия близ полюса- выгодна тем, что от сюда наикратчайшие расстояния до всех потенциальных целей как в Европе, так и в Северной Америке. Поэтому так важно суметь вовремя овладеть «макушкой» мира.

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