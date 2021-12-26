Юрий Кнутов: Киев думает не столько об обороне, сколько о нападении

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26 декабря 2021, 15:03

Фото: Соцсети

Декабрь оказался не самым спокойным месяцем уходящего 2021 г. Не в малой степени в этом виновата Киевская власть, которая активно пугала западных обывателей оккупацией Украины. Вначале это была 100-тысячная, а затем 175-тысячная Российская армия. Кроме того, в Незалежной заговорили о пророссийском государственном перевороте. После ряда заявлений президента Владимира Зеленского, казалось бы, главной заботой украинского правительства должно стать спасение страны от вторжения «орд москалей». Но не так давно стало известно, что Киев думает не столько об обороне, сколько о нападении.

Все чаще в украинских СМИ звучат голоса различных политиков, которые призывают к силовому захвату Донбасса и последующей оккупации российских территорий – в первую очередь Крыма, а затем Кубани, Ставрополья, всей Белгородской области, частично Ростовской, Курской, Воронежской и Брянской областей. На Банковой улице (местонахождение офиса президента Украины) хорошо понимают, что ВСУ с этой задачей в одиночку не справятся. Поэтому Киевский режим делает все возможное, чтобы втянуть в многолетнюю гражданскую войну на Востоке страны армии блока НАТО.

Незадолго до Нового года Верховная Рада под русофобский аккомпанемент приняла закон о допуске в 2022 г. иностранных военных в Незалежную. Необходимо пояснить, что в соответствии с Конституцией Украины военнослужащие других государств не могут находиться и тем более иметь свои базы на украинской земле. Правда в свое время в основополагающих правовых документах Верховная Рада предусмотрела правовую «дыру», которая позволяет легко обходить конституционный запрет. Для этого требуется лишь обращение президента в парламент страны и его последующее одобрение. Надо сказать, что Киевский режим недолго думал над тем, как примирить национальное законодательство и присутствие иностранных войск на территории Украины, и быстренько принял соответствующий закон, дав зеленый свет на превращение государства в антироссийский плацдарм блока НАТО.

Если в 2021 г. на совместные с Североатлантическим альянсом учения Киевом выделялось 39 млн. грв., то в 2022 г. эта сумма возросла почти в три раза - до 106,5 млн. грв. Это говорит о росте масштабов планируемых военных игрищ, которые превращаются в плохо прикрытую подготовку к войне на Донбассе, а также против России. Подтверждением тому являются многократно возросшие поставки наступательного оружия из США и других стран Североатлантического альянса, которые осуществляются как американской транспортной авиацией, так и морскими судами. Для

маскировки далеко идущих планов Киева и Брюсселя предполагается использовать совместные маневры, во время которых часть натовских вооружений скрытно остается на военных складах на территории Украины.

На 2022 г. запланировано до десятка различного рода совместных маневров. Причем график их проведения составлен таким образом, что в Незалежной практически постоянно будет находиться натовский контингент. Наибольшую опасность с точки зрения преднамеренного или случайного возникновения военного конфликта с Россией представляют пять наиболее крупных многонациональных учений ВСУ и стран НАТО - «Sea Breeze», «Объединенные усилия», «Silver Saber», «Rapid Trident» и «Cossack Mace».

Читайте материал полностью: «Украина превращается в плацдарм НАТО на границе с Россией».

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