Украина превращается в плацдарм НАТО на границе с Россией

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25 декабря 2021, 15:47 Юрий Кнутов

Фото: Соцсети

Декабрь оказался не самым спокойным месяцем уходящего 2021 г. Не в малой степени в этом виновата Киевская власть, которая активно пугала западных обывателей оккупацией Украины. Вначале это была 100-тысячная, а затем 175-тысячная Российская армия. Кроме того, в Незалежной заговорили о пророссийском государственном перевороте. После ряда заявлений президента В. Зеленского, казалось бы, главной заботой украинского правительства должно стать спасение страны от вторжения «орд москалей». Но не так давно стало известно, что Киев думает не столько об обороне, сколько о нападении.

Все чаще в украинских СМИ звучат голоса различных политиков, которые призывают к силовому захвату Донбасса и последующей оккупации российских территорий – в первую очередь Крыма, а затем Кубани, Ставрополья, всей Белгородской области, частично Ростовской, Курской, Воронежской и Брянской областей. На Банковой улице (местонахождение офиса президента Украины) хорошо понимают, что ВСУ с этой задачей в одиночку не справятся. Поэтому Киевский режим делает все возможное, чтобы втянуть в многолетнюю гражданскую войну на Востоке страны армии блока НАТО.

ПОДГОТОВКА К ВОЙНЕ

Незадолго до Нового года Верховная Рада под русофобский аккомпанемент приняла закон о допуске в 2022 году иностранных военных в Незалежную. Необходимо пояснить, что в соответствии с Конституцией Украины военнослужащие других государств не могут находиться и тем более иметь свои базы на украинской земле. Правда в свое время в основополагающих правовых документах Верховная Рада предусмотрела правовую «дыру», которая позволяет легко обходить конституционный запрет. Для этого требуется лишь обращение президента в парламент страны и его последующее одобрение. Надо сказать, что Киевский режим недолго думал над тем, как примирить национальное законодательство и присутствие иностранных войск на территории Украины, и быстренько принял соответствующий закон, дав зеленый свет на превращение государства в антироссийский плацдарм блока НАТО.

Если в 2021 году на совместные с Североатлантическим альянсом учения Киевом выделялось 39 млн. грв., то в 2022-м эта сумма возросла почти в три раза - до 106,5 млн. грв. Это говорит о росте масштабов планируемых военных игрищ, которые превращаются в плохо прикрытую подготовку к войне на Донбассе, а также против России. Подтверждением тому являются многократно возросшие поставки наступательного оружия из США и других стран Североатлантического альянса, которые осуществляются как американской транспортной авиацией, так и морскими судами. Для маскировки далеко идущих планов Киева и Брюсселя предполагается использовать совместные маневры, во время которых часть натовских вооружений скрытно остается на военных складах на территории Украины.

На 2022 год запланировано до десятка различного рода совместных маневров. Причем график их проведения составлен таким образом, что в Незалежной практически постоянно будет находиться натовский контингент. Наибольшую опасность с точки зрения преднамеренного или случайного возникновения военного конфликта с Россией представляют пять наиболее крупных многонациональных учений ВСУ и стран НАТО - «Sea Breeze», «Объединенные усилия», «Silver Saber», «Rapid Trident» и «Cossack Mace».

НАТО И НЕЗАЛЕЖНАЯ

Если говорить о военном сотрудничестве Киева и Брюсселя, то самую продолжительную историю имеют учения «Sea Breeze» («Морской бриз»). Они проводятся с 1997 года. Организаторами выступают Украина и США. Маневры проводятся в акватории Черного моря. Это позволяет задействовать как боевые корабли стран НАТО Черноморского бассейна, так и ряда Западноевропейских государств. В 2022 году в совместных учениях «Sea Breeze» примут участие 7,5 тыс. военнослужащих, 85 кораблей, около 70 самолетов и вертолетов. Надо отметить, что в 2021 г. в аналогичных маневрах участвовали 4500 военнослужащих. Это на 40% меньше числа участников «Sea Breeze - 2022». Со стороны США к маневрам будут привлечены 1500 военнослужащих, около 20 кораблей и почти 20 самолетов и вертолетов. Кроме того, Вашингтон окажет финансовую и техническую помощь в проведении совместных учений. Со своей стороны ВСУ выделят 4500 военнослужащих, до 30 кораблей малого класса и до 70 самолетов и вертолетов. Необходимо сказать, что за последние годы Незалежная смогла восстановить парк истребителей МиГ-29 и даже частично усовершенствовать их электронную начинку. Являясь одним из инициаторов учений, Украина предоставит военнослужащим НАТО свои порты, военные аэродромы и полигоны на Черноморском побережье. Время проведения учений – лето 2022 года.

Совсем недавно в Киеве было принято решение о ежегодном проведении маневров под названием «Объединенные усилия». В прошлом году большой ажиотаж в СМИ вызвали самые первые учения из этой серии. Тогда, после десантирования в Николаевской области британские десантники заявили, что приземлились «на заднем дворе России», косвенно признав, что Восточная Украина по национальному составу является русской землей. В ходе учений «Объединенные усилия - 2020» по просьбе Киевских властей над столицей Незалежной пролетели два стратегических бомбардировщика В-52 в сопровождении украинских МиГ-29 и Су-27, а также несколько конвертопланов типа Bell V-22 Osprey. Изначально легенда учений предусматривала активные военные действия не только против России, но и Белоруссии.

Кроме ВСУ и армий Североатлантического альянса к совместным учениям «Объединенные усилия – 2022» в будущем году привлекут подразделения стран-участников программы «Партнерство ради мира». Как правило, это военнослужащие из Грузии, а также Азербайджана и, возможно, Армении. В учениях будут участвовать Государственная пограничная служба, Национальная гвардия, Национальная полиция Украины и СБУ. Всего планируется задействовать 12 500 военнослужащих, около 90 самолетов и вертолетов и почти 70 кораблей. Основное массу составят Вооруженные силы Украины. Это почти 9000 военнослужащих, около 30 самолетов и вертолетов, почти 20 кораблей. США предоставят примерно 1000 солдат и офицеров, порядка 20 летательных аппаратов и около 10 кораблей. К маневрам планируется привлечь другие страны НАТО и страны-участницы программы «Партнерство ради мира». Все вместе они направят еще 2500 тыс. военнослужащих, до 40 самолетов и вертолетов и до 40 военных кораблей. Сухопутная часть учений пройдет на девяти полигонах: «Гончаровский» (Черниговская обл), «Житомирский» (Житомирская обл.), «Новомосковский» (Днепропетровская обл.), «Олешковские пески» (Херсонская обл.), «Ровенский» (Ровенская обл.), «Ягорлыкский» (Херсонская обл.), «Урзуф» (Запорожская обл.), «Широкий лан» (Николаевская обл.) и «Яворовский» (Львовская обл.).

ИГРИЩА СПЕЦНАЗА

На 2022 г. запланированы совместные маневры украинских и польских военных под названием «Silver Saber» («Серебряная сабля»). Особенность этих учений состоит в том, что на них проверяется подготовка сил специальных операций (ССО) ВСУ. Причем, каждый год в «Silver Saber» должны участвовать новые подразделения. В случае хороших и отличных оценок, данное подразделение украинского спецназа привлекается к боевому дежурству в составе Сил быстрого реагирования НАТО. Маневры проходят на полигоне в Житомирской области в три этапа. Первый проводится в феврале – апреле, второй - в мае – июле, третий - в августе – декабре. Со стороны ССО ВСУ в маневрах спецназа участвует до 3000 военнослужащих, до 6 самолетов и вертолетов и до 5 кораблей. Со стороны Польши будет задействовано около 1000 военнослужащих и до 4 самолетов и вертолетов. До 1000 военнослужащих с техникой выделяют другие страны НАТО, а также участники программы «Партнерство ради мира». Всего в совместных учениях сил специальных операций «Silver Saber» планируется задействовать до 5000 военнослужащих, до 16 самолетов и вертолетов и до десятка кораблей.

В настоящее время одно из подразделений сил специальных операций ВСУ принимает участие в учениях «Combined Resolve 16» на территории ФРГ. В ходе маневров с участием немецкого спецназа, а также спецназа из США и Литвы украинские военные уже отработали ряд операций. Среди них спасение летчика в тылу противника и его эвакуация, корректировка огня артиллерии и действий своей авиации. Кроме того, были отработаны мероприятия по организации повстанческого движения в тылу врага. Украинский спецназ также провел успешную боевую стрельбу по уничтожению трех танков типа Т-72 с помощью ПТРК FGM-148 Javelin.

Еще одни крупные совместные учения ВСУ и НАТО, «Rapid Trident» («Быстрый трезубец»), пройдут в промежутке с марта по декабрь. Конкретные сроки проведения учений варьируются исходя из военно-политических планов Брюсселя и Киева. Учения, как правило, проводятся на Яворовском полигоне под Львом, где на постоянной основе действует большой штат натовских инструкторов. Впервые совместные маневры «Rapid Trident» состоялись в 2006 г. Они проходили в рамках программы «Партнерство ради мира». Со стороны ВСУ к маневрам в 2022 г. привлекается 5 тыс. солдат и офицеров. США для этих целей выделяют 1,5 тыс. военнослужащих. Другие страны НАТО направят еще 2 тыс. военнослужащих. Кроме того, с каждой стороны будет задействовано по 20 самолетов и вертолетов и по 10 кораблей. Всего запланировано использовать около 60 самолетов и вертолетов и порядка 30 военных судов. Если в 2021 г. в украино-натовских учениях «Rapid Trident» приняло участие 6 тыс. военнослужащих, то в 2022 г. их количество возрастет до 8,5 тыс. По времени маневры продолжаются 45 дней.

КАЗАЦКАЯ БУЛАВА

В 2021 г. впервые были проведены совместные учения ВСУ и армии Великобритании. Маневры получили название «Cossack Mace» («Козацкая булава»). Планами Киева и Лондона предусматривается, что в 2022 г. аналогичные учения получат более широкий масштаб. Вместо 2000 военнослужащих в них примут участие около 5500 военнослужащих, до 30 самолетов и вертолетов и до 11 кораблей. Несмотря на заявленный двухсторонний характер к маневрам подключаться военнослужащие из других стран НАТО, а также стран-участниц программы «Партнерство ради мира». Со стороны Великобритании в учениях «Cossack Mace -2022» будут задействованы почти 1500 солдат и офицеров, до 10 самолетов и вертолетов и 3 корабля. ВСУ направят 3000 военнослужащих, до 10 самолетов и до 5 кораблей. Другие страны НАТО и страны-участницы программы «Партнерство ради мира» привлекут к маневрам до 1000 военнослужащих, а также предоставят такое же количество самолетов, вертолетов и кораблей как Великобритания. Планируется, что украинские и британские солдаты, а также военные из других стран альянса будут учиться отрабатывать взаимодействие на прибрежных полигонах в Николаевской и Одесской областях.

Важное место минобороны Украины отводит совместным командно-штабным учениям (КШУ). Одни из них – «Maple Arch» («Кленовая арка»). Организатором учений является Канада, что объясняет их необычное название. В 2022 г. кроме страны-организатора в маневрах примут участие Украина, Литва, Польша, а также ряд членов Альянса. Как правило, для КШУ привлекают небольшое количество военнослужащих, так как одно небольшое подразделение обозначает на местности действия целого полка или бригады. В будущем году для проведения «Maple Arch» будет задействовано 3700 военнослужащих и до 22 самолетов и вертолетов. ВСУ выделят до 1700 солдат и офицеров и 4 самолета и вертолета. В свою очередь, Канада направит до 300 военнослужащих, 4 самолета и вертолета. Литва и Польша ограничатся 500-ми солдат и офицеров с каждой стороны и 4-мя воздушными судами каждая. Другие страны НАТО направят на Украину до 700 военнослужащих и до 6 самолетов и вертолетов. Основная цель учений – обучить штабы ВСУ управлению войсками по стандартам НАТО и отработать взаимодействие армий стран-участниц.

РОЛЬ СТОКГОЛЬМА И ПРОЧИХ

Швеция хоть и не является членом НАТО, но часто занимает антироссийскую политику. На почве русофобии у шведских и натовских военных есть много общих интересов. Более того, в Стокгольме периодически звучат громкие голоса отказаться от нейтралитета и вступить в блок НАТО. Наиболее показательны в этом отношении якобы миротворческие компьютерные командно-штабные учения «Викинг», которые министерство обороны Швеции проводит раз в два года с участием скандинавских государств и ряда стран НАТО и в которых с 2005 г. участвует Украина. Учения проводятся по типу КШУ, но без привлечения военной техники. Их задача – отработать взаимодействие штабов, воинских контингентов стран-членов НАТО с партнерами блока, к которым относится Швеция и Украина. По сути учения «Викинг» являются полноценными командно-штабными учениями с отработкой наступательных и оборонительных задач. В 2022 г. планируется привлечь до 500 военнослужащих, в том числе 100 человек от Швеции, 200 человек от Украины и еще 200 человек от стран-участниц программы «Партнерство ради мира». Офицерский состав ВСУ принимает участие дистанционно. Для этого задействуется Национальный университет обороны Украины в Киеве, а точнее его учебно-научный Центр подготовки офицеров для многонациональных штабов. Обычно учения «Викинг» продолжаются 45 суток.

Для тренировки в проведении операций в горной местности ВСУ примут участие в учениях под названием «Blonde Avalanche» («Белая лавина»). К ним кроме украинских военных привлекут военнослужащих армий Венгрии, Румынии и Словакии. Маневры проходят в Львовской области и в Закарпатье. В качестве легенды чаще всего используется борьба с последствиями стихийных бедствий или наводнениями. Предполагается, что в маневрах «Blonde Avalanche-2022» примут участие до 1300 военнослужащих с техникой и до 13 самолетов и вертолетов. ВСУ готовы направить на учения до 500 военнослужащих и до 5 самолетов и вертолетов. Все остальные страны-участницы, Венгрия, Словакия и Румыния, а также страны, входящие в программу «Партнерство ради мира», направят по 200 солдат и офицеров и по 2 самолета и вертолета.

Для отработки задач охраны водных рубежей и форсирования водных преград Украина проведет совместные украино-румынские учения «Riverine» («Речной»). К учениям привлекаются ВМС, морская охрана и пограничники двух стран. Маневры проходят в устье Дуная, что позволяет отрабатывать различные операции, как в фарватере реки, так и на Черном море. По планам организаторов в учениях примут участие до 400 военнослужащих, до 10 самолетов и вертолетов и до 20 кораблей. Количество привлекаемых сил со стороны Украины составляет ровно половину от общего числа участников. Учения проводятся в период с марта по декабрь и занимают продолжительность 45 дней.

УКРАИНСКИЙ ПЛАЦДАРМ

Кроме совместных учений ВСУ с армиями стран НАТО в 2022 г. продолжится подготовка украинских подразделений на многочисленных полигонах и в учебных центрах под патронажем военных инструкторов из Североатлантического альянса. Всего предполагается подготовить 15 тысяч солдат и офицеров из Незалежной. Занятия и тренировки будут проводиться под патронажем 2 тыс. американских военных инструкторов и еще 2 тыс. военнослужащих из других стран Североатлантического альянса. Для якобы соблюдения норм украинского законодательства все натовские инструктора будут находиться на территории страны на ротационной основе.

Всего в 2022 г. к вышеперечисленным совместным учениям ВСУ и НАТО будет привлечено 44 900 военнослужащих, из которых 26 600 - это военнослужащие ВСУ и 18 300 – военные из стран НАТО и стран-участниц программы «Партнерство ради мира». Кроме того, планируется задействовать 311 самолетов и вертолетов, из которых ВСУ предоставят 110, а страны НАТО – 201 самолет и вертолет. Также в совместных маневрах примет участие в общей сложности 206 боевых кораблей. Из них под флагом Незалежной ходят 70 военных судов различного класса, а еще – 136 боевых кораблей входят в состав ВМС стран НАТО. Масштабность планируемых в 2022 г. совместных маневров ВСУ и армий Североатлантического альянса прямо указывает на втягивание Киева в орбиту Брюсселя и превращение Украины в антироссийский военный плацдарм.

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