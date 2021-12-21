Писатель Сергей Лукьяненко считает возможные штрафы за отказ от вакцинации оправданной мерой

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21 декабря 2021, 10:27 Источник: Общественная служба новостей

Сергей Лукьяненко, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко считает штрафы за отсутствие вакцинации оправданной мерой. Хотя в ней нет ничего хорошего. Такое мнение он высказал «Общественной службе новостей».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме телеканала «Россия 1» «Опасный вирус. Второй год» заявила, что в ведомстве рассматривают возможность введения штрафов за отказ граждан от вакцинации по опыту разных стран мира.

«Наверное, в случае, когда человек без должных оснований не прививается, [штрафы] имеют право быть», – сказал, комментируя слова Поповой, Сергей Лукьяненко.

Он добавил при этом, что такая мера уже применяется в мире. «По такому пути пошли некоторые страны. Так себя позиционирует Австрия: насколько я понимаю, там должны будут штрафовать за отсутствие прививок. Еще ряд стран».

Однако штрафы писатель считает все же мерой вынужденной. «Ничего хорошего в этом нет. Это мера, естественно, вынужденная. Но если она в какой-то момент будет принята, то это понятно и оправдывается общей ситуацией».

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