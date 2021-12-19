Анна Попова: в Роспотребнадзоре рассматривают возможность штрафовать за отказ от вакцинации по опыту разных стран мира
19 декабря 2021, 18:21
В Роспотребнадзоре рассматривают возможность введения штрафов за отказ граждан от вакцинации по опыту разных стран мира.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала, что в ведомстве изучают опыт разных стран о штрафах за отказ от вакцинации против коронавируса. Попова отметила, что необходимо посмотреть, насколько этот опыт эффективен, насколько он применим в нашей стране.
Появилась информация, что в Австрии за отказ от вакцинации вводят штраф 3600 евро. В США за отказ от прививок начнут штрафовать компании с более чем 100 сотрудниками.
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