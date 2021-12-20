Киносуд: самые громкие дела в отечественной киноиндустрии

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20 декабря 2021, 09:00 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Индустрию кино во всем мире продолжают разрушать ограничения, связанные с пандемией. Поэтому реально оценивать юридические аспекты, связанные с кинопроизводством, можно только до начала 2020 года. Какими самыми знаковыми судебными процессами запомнились нам годы интенсивного развития индустрии кино? Так ли часто студии судятся с продюсерами, а создатели картин подают в суд на инвесторов?

Журналисты издания «Ведомости» в конце 2019 года привели любопытные данные, о том, что российские фильмы все чаще не собирают ожидаемую кассу в прокате. Каждый третий российский фильм, получивший субсидии от государства, не окупился в кинопрокате. Из 38 картин, которые с 2015-го получили от 100 миллионов рублей бюджетных средств, 14 собрали меньше этой суммы. Такие цифры опубликовал Фонд кино в 2019 году, впервые раскрыв данные по выделенным субсидиям на производство фильмов.

В числе картин, которые не окупились в прокате: «Семь пар нечистых» Кирилла Белевича (119 миллионов рублей господдержки при сборах менее миллиона рублей в 2018 году), «Крымский мост. Сделано с любовью!» Тиграна Кеосаяна (100 миллионов господдержки при 70 миллионах на сборах) и «Рубеж» Дмитрия Тюрина (200 миллионов господдержки и 87 миллионов при сборах). Однако не всегда подобная печальная статистика приводит создателей, продюсеров и представителей государственных структур в суд.

Из-за чего чаще судятся деятели кино?

14 декабря 2021 года стало известно, что Фонд кино требует вернуть 139 млн руб. с продюсера Василия Соловьева и его компании «2Д Фильм»: он обязался выпустить военный мюзикл «Счастье мое» в 2020 году, однако ковидные ограничения не позволили ему завершить проект и теперь должен вернуть субсидию. Соловьев утверждает, что старт съемок совпал с началом пандемии, и основные инвесторы не смогли вложить обещанные средства. Продюсер говорит, что его компания была готова заключить мировое соглашение с Фондом кино и даже составила график платежей, но условия погашения долга были нарушены и Фонд пошел в суд.

В 2020 году стало известно об иске продюсера фильма «Дед Мороз. Битва магов» (Федор Бондарчук в главной роли) Льва Карасева, который был подан в отношении компании Enjoy Movies и Renovatio Entertainment на общую сумму 50 млн. руб. Сама картина неудачно прошла в прокате, собрав чуть больше половины затраченных на производство средств. Заявленный бюджет фильма 202 млн руб., сборы составили 152 млн. Как мы понимаем, половину из этих денег забирают кинотеатры, а также свою долю – студия-прокатчик.

По данным газеты Коммерсант, партнеры не смогли договориться об итоговой стоимости проекта. «Чтобы выплатить долю в реализации прав, надо ее рассчитать, а у нас до сих пор не подписан основополагающий акт о завершении производства, который требуется договором товарищества: в нем товарищи определяют финальную стоимость производства и суммы, которые каждый вложил», — заявила “Ъ” гендиректор Enjoy Movies Ангелина Павличенко. По ее словам, затраты несли все продюсеры, а «Ангел» отвечал за бухучет по проекту, но расходные документы для расчета долей дохода от фильма не предоставил. Бюджет оказался выше, без утверждения этой цифры определить доли в прибыли от реализации невозможно, продолжает она. Кроме того, «Ангел» получил разрешения на реализацию фильма за рубежом, а информации о доходе не дал, добавила она.

В том же 2020 году именитый продюсер Александр Роднянский смог урегулировать тянувшиеся не один год судебные тяжбы в судах России, Германии и Кипра. Продюсер якобы погасил долги кинокомпаний AR Films и «Нон-стоп Продакшн», полностью выкупив «Нон-стоп Продакшн» (создатель фильмов «Левиафан», «Нелюбовь» и др.). Александр Роднянский, успешно работая на деньги иностранных инвесторов, по сути, исполняя функции иноагента, создает проекты, в чем-то дискредитирующие российские власти и страну в целом. В подтверждении данной версии, по данным издания Коммерсант, урегулировать конфликты было необходимо для международного развития — AR Films готовилась анонсировать новые проекты с зарубежными партнерами.

В 2017 году на экраны вышла лента «Защитники» режиссера Сарика Андреасяна. Его студия Enjoy Movies привлекла для реализации проекта множество инвесторов, среди которых были и государственные структуры. Несмотря на то, что картина собрала неплохую кассу в зарубежном прокате и не просто покрыла расходы, но и немного заработала, судьба ее оказалась печальна. Многочисленные судебные иски к компании Enjoy Movies заставили ее создателей объявить о банкротстве. Кстати, и государственные средства еще не полностью возвращены, но продюсеры смогли договориться об отсрочке с прошлым руководителем Фонда Кино Вячеславом Тельновым, который понимал индустрию изнутри.

В 2020 году Фонд кино подал иск к кинокомпании «Корпорация Русская Фильм Группа». Сумма иска составила почти 222 млн рублей. По данным сайта ЕАИС, проект получил от Фонда кино 90 млн невозвратных и 180 млн возвратных рублей. Однако в кинопрокате картина не смогла собрать планируемых средств: российские кинотеатры принесли ей лишь 333,6 млн рублей. Заявленный бюджет проекта − более 2,3 млрд рублей.

В интервью изданию Кинобизнес глава компании и кинопродюсер Алексей А. Петрухин отметил:

«Задолженность перед Фондом кино действительно существует. Мы не смогли заработать на прокате фильма в России, а получение своей доли от проката в других странах занимает слишком много времени. К сожалению, новое руководство Фонда кино не захотело пойти нам навстречу и помочь с рассрочкой выплат по этому долгу, равно как и предоставить нам административный ресурс для работы с зарубежными партнерами. Однако мы не оставляем надежды быть услышанными и продолжаем просить Фонд кино дать нам возможность работать, чтобы погасить задолженность».

В 2016 году компания «Строй-тресть» подала заявление о банкротстве кинопрокатчика «Наше кино». «Строй-тресть» – это компания, которая выкупила долг «Нашего кино» у продюсерской компании «Бульдозер фильмс продакшн». 34% прокатчика «Наше кино» принадлежит известному российскому продюсеру и кинорежиссеру, основателю «Кинокомпании СТВ» Сергею Сельянову, следует из базы «СПАРК-Интерфакса».

Судебные тяжбы между компаниями «Наше кино» и «Бульдозер фильмс продакшн» начались в 2014 г. Сразу после выхода на экраны фильма «Скорый «Москва – Россия», снятого «Бульдозер фильмс продакшн» (компания на 99% принадлежит президенту ресторанного холдинга Bulldozer Group Александру Орлову). По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», фильм собрал в прокате более 188,6 млн руб.

Однако «Наше кино», выводившее фильм в прокат, не заплатило «Бульдозер фильмс продакшн» ее долю доходов. По договору 50% выручки от проката фильма должны были получить кинотеатры, а остальные деньги должны были поделить продюсер и прокатчик. «Бульдозер фильмс продакшн» сочла данные по сборам заниженными. Продюсеры фильма подсчитали, что «Наше кино» должно выплатить им 30,5 млн руб.

«Наше кино» с 2015 года само подало несколько исков к «Бульдозер фильмс продакшн»: суд удовлетворил взыскания на 70 млн руб., $70 тыс. и 100 тыс. руб.



В 2014 году продюсер фильма «Поддубный» и основатель киностудии «Красная стрела» (создала такие фильмы, как «Тиски», «Стиляги», «Географ глобус пропил») Вадим Горяинов подал сразу несколько исков к созданной им кинокомпании в общей сложности на 7 млн рублей. Продюсер утверждал, что компания не выплатила ему обещанное вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за работу над картиной «Поддубный». По итогам судебного разбирательства, суд встал на сторону продюсера и обязал кинокомпанию выплатить всю сумму. Интересно, что деньги у кинокомпании закончились, по словам Горяинова в тот момент, когда он вышел из состава акционеров.

Также продюсер требовал вернуть ему займы, которые он выдал собственной кинокомпании. Представители «Красной стрелы» утверждали, что вину за невыплату долга стоит возложить на самого Горяинова, так как он необоснованно завысил бюджет картины.

Отдельно в судебной практике стоят дела об оспаривании авторских прав.

В ноябре 2021 года актер и продюсер Сергей Жигунов подал в суд на компанию «Амедиа продакшн», заявив в иске, что именно он является автором сценария многосерийного фильма «В парке Чаир». Проект снимается для Первого канала. Актера, вероятно, забыли указать в качестве создателя сценария и автора идеи сериала, вследствие чего были нарушены его авторские права.

В своем комментарии для Starhit Жигунов подчеркнул, что владельцем «Амедиа продакшн» является промышленно-финансовая группа Access Industries Леонарда Блаватника, участника списка «Форбс», благотворителя и мецената. «Осознавая, что данный процесс нанесет удар по деловой репутации и его, и Первого канала, для которого снимается данный телевизионный продукт, я приложил максимум усилий, чтобы урегулировать конфликт в досудебном порядке. Искренне жаль, что «Амедиа» не пошла мне навстречу. Сейчас я намерен отстаивать свою позицию в суде», — подытожил актер и продюсер.

В 2015 году еще одно громкое дело было связано с именами режиссера Валерии Гай Германики и продюсера Андрея Сигле. Валерия Гай Германика подала в суд на студию «Пролайн-медиа» продюсера Андрея Сигле, требуя признать незаконным уведомление об отстранении ее от съемок фильма «Ночник» по мотивам сказки Андерсена «Оле Лукойе». Фильм снимал другой режиссер. Гай Германика просила суд обязать студию организовать съемки нового фильма и профинансировать их в объеме 42 миллионов рублей, как предполагалось ранее. Кроме того, Германика настаивала на заключении приложения к договору с режиссером, устанавливающее лимит затрат на производство фильма на ту же сумму. Однако арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в марте 2015 года полностью отклонил иск, требование Гай Германики обязать ответчика заключить приложение к договору оставил без рассмотрения, и даже не признал режиссера надлежащим истцом.

В апелляционной жалобе к этому решению Германика указала, что ее упоминание как режиссера-постановщика фильма в госконтракте с министерством культуры означает, что ее участие в производстве фильма является обязательным условием предоставления государственного финансирования, а ее отстранение от производства фильма нарушает ее права как автора фильма, получившего господдержку. По данным агентства «РИА Новости», это заявление было удовлетворено апелляционным судом, а решение первой инстанции отменили.

Сегодня, когда в прокат из-за постоянных коронавирусных ограничений с трудом выходят не только отечественные, но и западные крупные релизы, говорить о рекордных сборах не приходится. Многие создатели картин, вложившие немалые средства в производство и рекламу проектов, уже подсчитывают убытки. Кто-то из них пойдет в суд, в надежде возместить расходы любым путем.

Все участники индустрии ждали назначения нового исполнительного директора Фонда кино с надеждой, что это место займет человек, способный понять проблемы отрасли. Однако 8 декабря 2021 года стало известно, что пост главы достался человеку без особого опыта и явных успехов в кинобизнесе – бывшему сотруднику аналитического отдела Фонда Федору Соснову.

Вместо развития индустрии, то есть основной задачи Фонда кино, Федор Соснов, еще будучи исполняющим обязанности главы организации, занялся, образно говоря, коллекторской деятельностью, публикуя в СМИ данные о долгах и инициируя судебные иски против многочисленных компаний. Либо он действует по собственной инициативе и по незнанию фактически убивает институт развития кинобизнеса, либо гораздо худший вариант. Возможно, эта деятельность ведется в интересах группы продюсеров, которые являются мейджорами и регулярно получают средства Фонда кино. Таким образом, они могут действовать, чтобы устранить конкурентов при распределении бюджетных средств, которых выделяется все меньше.

В обоих случаях, все происходящее сегодня в киноиндустрии, вероятно, вскоре перестанут списывать на пандемию. И снова появятся вопросы к Фонду кино и его новому руководству, как это уже было при Антоне Малышеве, который так и не понёс ответственность за организацию коррупционной схемы выделения средств.

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