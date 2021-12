Какие известные русские спортсмены стали выступать под флагом другой страны и почему

Аргументы Недели → Мнение 13+

О патриотизме говорить сегодня не станем, разберем вопрос - какова причина переезда российских спортсменов и то, что они решили не выступать за нашу страну. Одни говорят – бесперспективность, вторые – высокая конкуренция, третьи – не смогли сработаться с тренером.

Хороша Маша, да не наша

Мария Шарапова - самая титулованная российская теннисистка. Родилась в России, но жила со своей семьей и занималась теннисом в Соединенных Штатах, поступив в прославленную в мире академию Ника Боллетьери, которая выпустила Андре Агасси, Монику Селеш и Анну Курникову. Поскольку денег у них особо не было, они добились просмотра, на котором Мария так впечатлила Боллетьери, что он согласился учить ее бесплатно.

Сейчас теннисистка занимает 373-е место в рейтинге WTA.

За свою карьеру россиянка побеждала на Уимблдоне в 2004 году, на US Open в 2006-м, два года спустя на Australian Open, и дважды на "Ролан Гаррос" — в 2012-м и 2014-м.

Всего Шарапова выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде, три в парном и заработала более 38 миллионов долларов призовых.

Рейтинг WTA она впервые возглавила в августе 2005 года.

На Олимпийских играх в Лондоне Шарапова в составе сборной России выиграла серебро в одиночном разряде.

Выведя сборную России по теннису в полуфинал Кубка Федерации, Мария Шарапова отказалась играть за нашу команду в полуфинале.

Не хочет играть за сборную

Болельщики пачками кидают в нее необоснованные обвинения, утверждая, что в ней не осталось и капельки патриотизма. Кто-то начинает утверждать, что для самой богатой теннисистки мира главное — не слава российского тенниса, что она преследует исключительно меркантильные интересы, отказываясь играть за Россию в Кубке Федерации, где призовые либо мизерные, либо вообще не выплачиваются… Тут же наружу начинают выползать все те случаи, когда Шарапова уже отказывалась играть за сборную, и то, чем это для нашей команды закончилось… Доходит вплоть до предложений от отдельных маргинальных фанатов лишить Марию российского гражданства и возможности играть за сборную России.

Мария четко дала понять, что она не будет играть за сборную России по теннису, приводя такие причины, как: длинный и сложный сезон, необходимость залечить какую-то травму предплечья, отсутствие отдыха. Она приводит еще десятки причин, которые «не позволяют» ей выходить на корт и биться под российским флагом. Хотя у девушки было почти два месяца отдыха с того момента, как она приняла участие в своем последнем турнире. А в Австралии Мария на повреждение, вроде как, не жаловалась.

«Мне необходимо залечить травму предплечья. Из Мельбурна я полечу в Москву, на встречу Кубка Федерации против Голландии. Там я стану частью сборной России. Но я не думаю, что выйду на корт в «Олимпийском». И вообще вряд ли буду где-то играть до турнира в Индиан-Уэллсе. Все это время я посвящу подготовке к трудному сезону», — заявила Мария на пресс-конференции по окончании проигранного Серене Уильямс четвертьфинального поединка Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Снова отказ. А какова истинная причина? Ответ прост: ей нужна Россия, только тогда, когда она в ней нуждается, например, чтобы попасть на Олимпийские игры, чтобы обеспечить себе статистику. Дело в том, что в зачет идет не количество матчей за сборную, проведенных на корте, а встречи, в которых имя Марии находилось хотя бы в заявочном листе.

«Для того чтобы окончательно получить право выступить на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, Мария Шарапова должна быть в заявке на матч Кубка Федерации. При этом ей не обязательно принимать участие в играх, но она должна быть на матче», — цитирует представителя пресс-службы ITF агентство «Р-Спорт».

Картинка вдруг стала целой.

Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»

Константин Цзю родился 19 сентября 1969 года в Серове — крупном промышленном и культурном центре Свердловской области, в котором проживают чуть свыше 100 тысяч человек. Родители Кости никак не относились к спорту. Его папа Борис Тимофеевич Цзю по национальности был корейцем и работал на металлургическом заводе, а мама — Валентина Владимировна являлась медицинской сестрой. Фамилия будущему чемпиону мира досталась от прадедушки, который попал в Россию из Китая. В свое время он был слушателем артиллерийского училища в Севастополе. Если переводить фамилию Цзю на русский язык, то получится Краснов.

Заниматься спортом Костя начал, когда ему исполнилось девять лет. В секцию бокса детско-юношеской спортивной школы его отвел отец. Первым наставником стал Владимир Цезаревич Черня — Заслуженный тренер СССР по боксу.

Когда Цзю исполнилось 17 лет он поступил в высшее учебное заведение СИПИ (Свердловский инженерно-педагогический институт). Через два года после этого отслужил в армии. Цзю был приписан к батальону обеспечения учебного процесса (БОУП) в Орловском высшем военном командном училище связи имени М.И. Калинина. В это время Костя активно занимался боксом.

В 1991-м Цзю победил на чемпионате мира в Австралии будущего чемпиона мира среди профессионалов Вернона Форреста. Его выступление произвело впечатление на австралийского тренера Джонни Льюиса и промоутера Билла Морди. Они предложили Константину вернуться в Австралию и перейти в профессионалы. Он принял предложение и 1 марта уже выступал на профессиональном ринге. В Австралии Цзю получил прозвище Thunder from Down Under, что можно перевести (примерно) как «Черт из Австралии».

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю признался, что никогда не представлял Россию во время выступлений на профессиональном ринге. Об этом сообщает sports.ru.

«Я выходил с флагом первое время, а потом выходил вообще без флага. Я понял, что прежде всего представляю самого себя. Профессиональный спорт – это немного другое.

Многие спортсмены сейчас живут и тренируются в Америке, но все равно выступают за себя. Я прожил в Австралии более 20 лет и эта страна приняла меня, как родного.

Я уезжал из Советского Союза, из другой страны совершенно, которая полностью поменялась. Я никогда не выступал за Россию.

Сейчас я, находясь здесь, могу представлять Россию. Потому что я здесь», – сказал Цзю.

«Я не смог отказаться»: Костя Цзю объяснил, почему он выбрал выступать за Австралию вместо России

«В 1991 году был чемпионат мира [по боксу] в Сиднее. Там меня увидел местный промоутер и сделал предложение, от которого я не смог отказаться», — сказал Цзю для YouTube-канала Hustle MMA.

«Те времена — 1991-й и 1992-й — были переломным моментом, когда развалился Советский Союз и образовалось СНГ, и я, не зная, какую страну мне представлять на Олимпийских играх, принял решение начать свою профессиональную карьеру на самом верху, выиграв чемпионат мира. Много лет я уже был лучшим в мире...



И на данный момент я считаю, что это одно из самых правильных и мудрых решений, которое я принял, когда мне было 22 года. Страна встретила меня, как родного. Мне повезло с промоутером, который очень хорош помог мне раскрутиться. Да меня там до сих пор знает каждая собака, и кенгуру местные».

Разводится с женой и возвращается в Россию

Абсолютный чемпион мира и примерный семьянин оставил в Австралии жену и трех детей ради новой московской избранницы. 3 декабря в Сиднее Костя и Наталья Цзю официально расторгнут брак, в котором прожили 20 лет.

Как удалось выяснить, на самой процедуре спортсмен присутствовать не будет. Развод пройдет для него заочно, и ему вышлют документы о расторжении брака в Москву.

По словам Цзю, сейчас он вновь привыкает и учится жить в России: «Не думал, что вернусь сюда, но вернулся и готов начать все с нуля. Я хотел этого развода много месяцев»

Поводом переезда в Россию для Цзю стал и распавшийся брак с супругой Натальей, с которой он прожил более 20 лет. Отчасти спусковым механизмом расставания боксер называет свой проигрышный бой с Рикки Хаттоном в 2005 году:

«Я проиграл. Это ужасное чувство, когда ты все время выигрываешь, а потом – раз! – и теряешь почву под ногами. Все, в чем ты всегда был уверен, больше не работает, – рассказывает спортсмен. - Тогда, после поражения с Рикки Хаттоном, я нуждался в обычной человеческой поддержке. Но дети заняты своим, Наташа с головой провалилась в очередную учебу и попытки заняться бизнесом… Она все время чему-то учится. То одну специальность осваивает, то другую…».

Жизнь после окончания карьеры

Константин вскоре вернулся в Россию, где и проживает по сегодняшний день. Было время, когда он работал тренером, помогал в подготовке таким спортсменам, как Денис Лебедев, Хабиб Аллахвердиев и Александр Поветкин. Цзю разработал собственные методы тренировок и успешно применял их на деле.

В 2009 году в Москве открыл первую Школу бокса Кости Цзю. В 2011 году спортсмен вместе с Майком Тайсоном, Хулио Сезаром Чавесом, Джо Кортесом и Сильвестром Сталлоне был включен в Международный зал боксерской славы как человек, который внес огромный вклад в развитие спорта.

Сын Кости Цзю, Тимофей, также является профессиональным боксером и выступает за Австралию. У него хорошие перспективы в будущем повторить достижения отца, а может быть, и достичь большего. На данный момент он провел 18 боев и во всех одержал победы.

Аркадий Вятчанин - русский серб

Родился и вырос Аркадий в «аквариуме золотых рыбок», так в шутку называют его семью. Такое интересное прозвище Вятчанины получили неспроста: отец, Аркадий Фёдорович, девять раз становился чемпионом РСФСР по плаванию, мать, Ирина Германовна, имеет звание заслуженного тренера России. Ирина Вятчанина всю жизнь посветила плаванию и подготовке пловцов, сестра Алла - в прошлом многократный чемпион страны по плаванию - сейчас тренер, готовящий новую смену пловцов. А первым тренером Аркадия стала его родная тётя, младшая сестра отца, Людмила Вятчанина, приехавшая в Воркуту в 1983 году.

В такой спортивно-плавательной семье и рос Аркадий Вятчанин. Пловец из него получился очень хороший, превзошедший все ожидания родных.

С 1992 года Аркадий начинает тренировки у своего отца. И уже очень скоро парень начинает показывать внушающие надежду результаты. В 1999 году вся семья переехала в Таганрог. В следующем, 2000 году, Аркадий Вятчанин был приглашен в национальную сборную.

В 2003 году спортсмен добивается своих первых крупных побед на международном уровне. Чемпионат мира в Барселоне приносит Аркадию в составе комбинированной эстафеты серебряную медаль, а затем в индивидуальном первенстве он стал вторым на дистанции 100 м на спине.

В 2004 году на мировом первенстве в Индианаполисе Аркадий завоёвывает эстафетную бронзу (4х100 м на спине) и ещё одну бронзу, проплыв 200 м на спине. К сожалению, на Олимпиаде в этом же году Аркадий внушительных результатов не показал, несмотря на усиленные тренировки.

В 2005 году в Монреале на Чемпионате мира Вятчанин завоевал серебро в эстафете. А на чемпионате Европы завоевал серебряные медали, прекрасно проплыв 50 м, 100 м и 200 м на спине.

В 2006 году он собрал два золота, проплыв быстрее других 100 и 200 метров на спине на чемпионате в Будапеште. Тогда звание рекордсмена Европы перешло Аркадию (новый рекорд составил 1 мин 55,44 с). На том же чемпионате команда российских пловцов вместе с Аркадием завоевала золото в эстафете 4х100 м. На чемпионате Европы на короткой воде в Хельсинки в том же 2006 он получил ещё два золота, проплыв быстрее всех 100 и 200 м на спине.

В 2007 году урожай медалей был не столь внушительным: лишь бронза Чемпионата мира в Мельбурне. В этом году на два года дисквалифицирован его отец и тренер. В связи с этим Аркадий Вятчанин меняет тренера. Теперь по методике отца с ним работает мать, Ирина Вятчанина. Под её руководством спортсмен набирает оптимальную форму и подходит к Олимпиаде.

В 2008 году на чемпионате Европы в Голландии он становится третьим, проплыв дистанцию 100 м на спине, вторым на 200 м на спине и вместе с эстафетной командой становится первым.

И наконец в 2008 году Аркадий завоёвывает олимпийские медали – мечту всех спортсменов. Две олимпийские бронзы на 100 и на 200 метров стали двумя жемчужинами в коллекции медалей.

В 2009 году Вятчин получил золото Чемпионата Европы в Турции.

Изгой в своей стране

В 2013 году произошел серьезный конфликт между Аркадием Вятчаниным и Федерацией плавания России. Суть спора осталась скрыта от широкой общественности, однако после взаимных упреков и обвинений все закончилось тем, что титулованный пловец решил отказаться от выступлений под российским флагом.

Спортсмен решил поменять обстановку и выбрал для этого Сербию, где с радостью приняли звездного пловца и моментально выдали ему на руки паспорт гражданина страны. Однако международная федерация плавания запретила ему участвовать на международных соревнованиях из-за нарушения правил о смене спортивного гражданства. Вследствие этого Аркадий пропустил Олимпиаду в Рио, куда рассчитывал отправиться в составе новой сборной.

После этого спортсмен сосредоточился на тренировках в США, где он выступает на крупных национальных турнирах. Аркадий Вятчанин даже успел выиграть Открытый чемпионат США, став первым на дистанции 100 метров.

В августе 2017 года известный пловец получил паспорт гражданина США, в очередной раз сменив свое спортивное гражданство.

Парень с непростым характером

На возраст пловца вообще не стоит обращать внимания: у него свежая, не измотанная большим количеством соревнований психика, он не перегружал себя физически, его не беспокоят травмы. Последнее серьезное медицинское вмешательство потребовалось Аркадию в конце 2009-го, когда он еще выступал за российскую сборную. Тогда у спортсмена был диагностирован разрыв сетчатки обоих глаз, проблема потребовала хирургического вмешательства и в несколько этапов была устранена.

Ну а в 2013-м между Вятчаниным и бывшим главным тренером российской сборной Анатолием Журавлевым случился конфликт, в результате которого пловец публично заявил о своем решении никогда больше не выступать за свою страну. Возвращаться мыслями к тому, что невозможно исправить, занятие абсолютно бесперспективное, но историю стоит вспомнить хотя бы потому, что она удивительным образом перекликается с тем, что происходит в российской сборной сейчас. Я о ее нынешнем главном тренере Сергее Колмогорове.

Пока журналисты в ходе мирового первенства ломали головы, что же такое случилось с командой, что она вдруг "поплыла", спортсмены и тренеры неизменно отвечали: просто изменился климат. Исчезли бесконечные истерики руководства и "разборы полетов", люди стали спокойно работать, в то время как главный тренер старался создать им все условия для этой работы и решить любые проблемы. А главное – Колмогоров четко и жестко разграничил сферы влияния: федерация плавания должна заниматься развитием плавания в стране и не пытаться брать на себя управление сборной командой и главным тренером в том числе, как это было на протяжении многих лет.

Та давняя склока, завершившаяся потерей выдающегося пловца, лишь следствие былой политики. Да, Аркадий – парень с непростым характером и всегда таким был. Да, любой конфликт – дело двусторонней ответственности. Но если руководитель команды не в состоянии найти общий язык с теми, кто бьется за страну, таким лучше заняться выращиванием кроликов на даче. Задавая себе вопрос, могла бы в нынешней сборной произойти такая же история, как случилась с Вятчаниным в 2013-м, я однозначно ответила бы отрицательно. Хотя это уже не имеет никакого значения. Россия просто получила еще одного соперника: серьезного, честолюбивого, жаждущего реванша.

Аркадию же хочется просто пожелать удачи. Он ее заслужил.

Подольск - Цюрих: история олимпийского сноубордиста

Юрий Подладчиков - швейцарский сноубордист, до 2007 года выступавший за Россию. Спортсмен родился 13 сентября 1988 года в Подольске. В 1992 году отцу Юрия предложили работу за границей, и семья переехала в Швецию, затем в Нидерланды. а через несколько месяцев они приняли решение остаться жить в Швейцарии.

Родители Юрия - учёные, познакомились в МГУ, они оба изучали математику. На данный момент отец Юрия - профессор в Лозанне, занимается геофизикой. Также в Москве у Юрия живут родственники. Сейчас Юрий Подладчиков живет и тренируется в Цюрихе.

В 2004-ом году спортсмен дебютировал на этапах Кубка мира FIS за сборную России. В первой гонке, в хав-пайпе, Юрий занял 31 место, набрав 27,5 балла в первой попытке, а во второй - 18.5 балла. В своей второй гонке на этапах Кубка мира, Юрий занял 20 место, набрав 32,4 балла.

Благодаря удачным выступлениям на этапах Кубка мира 2005-06 в хав-пайпе, Юрий (на январь, 2006 года) занимал 13 место и прошёл квалификацию на Зимние Олимпийские игры 2006 года в Турине. При этом Юрий Подладчиков стал первым россиянином, выступившим на Олимпийских играх в хав-пайпе в соревнованиях у мужчин.

После сезона 2005—2006 Юрий, решив все вопросы с гражданством, перешёл выступать за сборную Швейцарии. В одном из своих интервью, Юрий рассказал, почему принял данное решение:

«У меня были проблемы с тренерами сборной России. Работать вместе мы не могли абсолютно. Я ведь вырос в Швейцарии, там тренировался, учился. А в России на меня даже смотрели косо, поскольку я имел другие возможности из-за этого. Личные отношения с тренерами были очень сложными, даже плохими. Эта ситуация совсем не нравилась и моим родителям. Всё складывалось очень сложно, поэтому над переходом я даже не задумывался. В Швейцарии я вырос и начал кататься тогда, когда у меня ещё не было FIS-лицензии. Швейцарцы знали, что у меня русский паспорт, но всё равно всячески мне помогали. Я катался и учился у лучших местных райдеров и был частью этой команды. Но, так как я гражданин России, выступать мне нужно было за российскую команду».

"Я чувствую себя своим, а не русским или швейцарским"

В Турине Подладчиков еще выступал за Россию (37-е место в квалификации), а потом сразу же занялся оформлением швейцарского гражданства. Все из-за проблем с тренерским штабом сборной. Сработаться никак не получилось. Свободолюбивый Подладчиков не мог понять, почему им командуют. В 2007 году он уже выступал под флагом Швейцарии. Тогда к нему и пришли успехи (две золотые медали чемпионатов мира, подиумы на этапах Кубка мира, малый Кубок мира в хафпайпе, серебро X-Games в суперпайпе).

На Играх в Ванкувере Подладчиков занял четвертое место, но уже тогда подумывал, чтобы выступить за Россию в Сочи. Даже в Москву ради этого летал. Ожидания оказались обманчивыми, потому что система осталась прежней.

— Я в Москву на переговоры приезжал. Но мы на совсем разных языках говорим. Короче говоря, я катаюсь на сноуборде. Все. Если бюрократам что-то нужно, то я не против, мне важно только одно — выиграть Олимпиаду. Если мне хотят в этом помочь, то я открыт. Вот Криштиану Роналду играет в «Барселоне»… А, или где он там играет? В «Реале» он, да. Ему предлагают перейти — и он смотрит команду, смотрит свои перспективы, смотрит, с кем будет работать. И я — так же.

Мне нравится в Швейцарии. У меня большая поддержка, отличная команда, я катаюсь и побеждаю. А чиновники думали, что я буду бегать за ними и упрашивать выступать за сборную России. Но такого никогда не будет.

Когда в Сочи он обыграл Уайта, все считали эту победу нашей, снова жалея, что упустили талантливого спортсмена (в который раз). Сам же Подладчиков на вопросы журналистов отвечал, что для него нет разницы, за какую страну выигрывать медали. Главное — выигрывать для себя. С таким настроением он начал готовиться и к Пхенчхану (нужно было защищать титул), но не сложилось из-за ряда травм.

Сейчас Юрий наслаждается жизнью вне профессионального спорта. Он устраивает благотворительные проекты в Швейцарии для юных скейтбордистов (хочет сделать подобное и в горах), играет на электрогитаре и серьезно занимается фотографией. Его мечта — снимать для Vogue. Это он еще на пресс-конференции в Сочи говорил. Недавно Подладчиков закончил учебу в Международном центре фотографии в Нью-Йорке (в июне вышла его третья фотокнига). А перерыв из-за коронавируса он использовал, чтобы помочь стране бороться с пандемией. Сноубордист пошел добровольцем в швейцарскую армию.

22 августа Подладчиков объявил о завершении спортивной карьеры. Теперь у него будет еще больше свободного времени, чтобы посвятить себя творчеству. Для этого он снова поступил в университет. В Цюрихе Юрий будет изучать философию и историю искусств.

