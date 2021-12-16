В эпоху Ленина и Сталина ситуация с пенсиями так и не разрешилась

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16 декабря 2021, 23:10 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая Газета

Пенсионная система всегда была для России больным местом. И то, что происходит сейчас – ещё, можно сказать, вполне неплохой результат. Ведь в царское время и в эпоху раннего периода СССР пенсия полагалась лишь отдельным группам людей. При царе, например, заветные выплаты получили в основном чиновники и работники высших госструктур. Крестьяне, недавно освободившиеся из-под власти господ, вообще не могли рассчитывать ни на какие государственные деньги. Наиболее худшая финансовая ситуация наблюдалась у бездетных селян, которые приходилось обращаться за помощью к общинникам. Но и общины были бедны до предела. Большая часть граждан Российской империи не могла рассчитывать даже на минимальную пенсию. Каждый был предоставлен сам себе. Выручали лишь только родственники, и в некотором случае, соседи.



Но с приходом Советской власти положение людей не изменилось. С Октябрьской революцией пришли новые обещания от большевистской власти. Многие из этих обещаний так и остались нереализованными. В апреле 1919 года все существовавшие эмеритальные, пенсионные, сберегательные и прочие кассы были ликвидированы. Все их средства тут же перечислили в доход казны. Взамен декретом Совнаркома от 31 октября 1918 года провозглашалось право всех лиц, «источниками которых является только собственный труд», на бесплатную медпомощь, на пособия по безработице или болезни и пенсии для утративших трудоспособность. Но несмотря на громкие заявления партийных вождей, данная система охватывала лишь малую часть населения. Гражданская война, эпидемия «испанки» и жёсткая политика Красных привела к суровому экономическому кризису. Уже в 1-й половине 1918 года во многих деревнях начался голод.



Масштабный голодомор в Поволжье, проходивший в начале 20-х годов, привёл к вымиранию в основном деревенских жителей. У этих людей вообще не было ни поддержки, ни помощи. Правительство Ленина заботилось лишь только о создании своего государства и об укреплении власти. Больше их ничего не интересовало. Даже после перехода к НЭПу в 1921 году и после начала восстановления экономики, пенсионная система всё равно оставалась ограниченной. Она охватывала бойцов Красной армии, инвалидов, отдельные категории рабочих, а также лица, имевшие определённые заслуги перед «диктатурой пролетариата». Известно, что в официальном «обзоре соцстрахования за 1924-26 гг.» приводится общее число советских пенсионеров. На 1 января 1926 года их насчитывалось примерно 510 000. При этом, перепись населения того же года гласила о том, что в стране проживает почти 6 миллионов лиц старше 65 лет. Все эти люди были, по сути, обречены.



Пенсионная система первых десятилетий СССР затрагивала крестьян так же, как и в царскую эпоху; то есть – никак. Власти обязывали селян создавать всевозможные общества взаимопомощи, которые естественно финансировались за счёт небольших субсидий от государства и самообложения. Общинники, как и в старые времена, были обязаны заботиться о «дряхлых и увечных» за свои же собственные деньги. Деятельность таких обществ была крайне малоэффективной. При Сталине и его политике индустриализации ситуация усугубилась. Большинство населения по-прежнему оставалось в буквальном смысле «за бортом». С 1928 года пенсии по старости существовали лишь у некоторых рабочих. В 1937-м пенсию ввели и для служащих. Но колхозники не могли рассчитывать на помощь от государства. Пособия для стариков должны были выплачиваться из «фондов помощи», в которые отчислялось 2% валовой продукции коллективного хозяйства. Одним словом, «нет человека – нет проблемы». Так же и к старикам. Сталин, как и все остальные тираны, ставил упор лишь только на молодых и здоровых.

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