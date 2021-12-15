Николай Терешонок: Китай тратит миллиарды долларов на технологии изменения климата над своей территорией

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 декабря 2021, 16:17

Фото: pixabay.com

Не секрет, что Пекин уже довольно давно обнародовал свои планы расширить экспериментальную программу по изменению погоды до площади в 5,5 миллиона квадратных километров (это почти половина территории Китая), и обеспечить эти территории искусственным дождем или снегом. К слову, эта часть китайской суши в 1,5 раза превышает площадь Индии.

Ранее сообщалось прессой КНР, что за пять лет до 2017 года Китай потратил на эту технологию более 1,3 миллиарда долларов США и вызвал около 233,5 миллиарда кубометров дополнительных осадков. И уже в 2019 году официальные лица Поднебесной рапортовали, что практика изменения погоды, обычно стрельба снарядами, начиненными йодом, для разрушения неблагоприятных погодных фронтов, помогла снизить ежегодный ущерб от града на 70 % в сельскохозяйственных районах Синьцзяна.

Поскольку Пекин наращивает свои усилия в данном направлении, возникает вопрос, а окажут ли эти работы, по искусственному вызыванию осадков, негативное влияние на соседние регионы, например - на Сибирь.

Начальник отдела метеорологии и климата (ОМиК) «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок пояснил корреспонденту газеты «Аргументы Недели» : «Мир как сообщающиеся сосуды и если из атмосферы где-то что-то удаляют, то оно компенсируется в другом месте или опять же из другого места перетекает в это место для того, чтобы компенсировать удаление этого компонента. Ну, это рассуждения любого здравомыслящего человека».

На вопрос,- вас не пугает такая огромная территория эксперимента, эксперт ответил: «Конечно пугает, она не может не пугать, 5,5 миллиона квадратных километров, это очень грандиозное у них мероприятие. Если на огромных территориях или акваториях они искусственно изменяют климатическую ситуацию, то естественно оно может оказывать большее влияние на ближайшее окружение. И это - однозначно. Но, какое, что и как — это трудно спрогнозировать. Ученые могут, конечно, сделать более-менее достоверные предположения».

Читать материал полностью: «Китай инвестировал в управление климатом на своей территории 1,3 млрд долл., чем это грозит Сибири?»

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