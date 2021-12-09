Китай инвестировал в управление климатом на своей территории 1,3 млрд долл., чем это грозит Сибири?

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

9 декабря 2021, 20:07 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: pixabay.com

Китай осваивает технологию управления погодой и вызвал около 233,5 миллиарда кубометров дополнительных осадков на обширной части своей территории, чтобы обеспечить её дождем и снегом. Данный эксперимент охватит площадь около – 5,5 миллиона квадратных километров. Об этом сообщает «The guardian». Начальник отдела метеорологии и климата (ОМиК) «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок дал «Аргументам Недели» свой комментарий на этот счёт.

Не секрет, что Пекин уже довольно давно обнародовал свои планы расширить экспериментальную программу по изменению погоды до площади в 5,5 миллиона квадратных километров (это почти половина территории Китая), и обеспечить эти территории искусственным дождем или снегом. К слову, эта часть китайской суши в 1,5 раза превышает площадь Индии.

Уже в этом году 1 июля, в ходе празднования столетия Коммунистической партии Китая Университет Цинхуа продемонстрировал результат своих исследовательских работ «по засеву облаков» тем самым обеспечив над китайской столицей чистое небо на несколько часов.

Китайское правительство с энтузиазмом поддерживает эти технологии, тратя миллиарды долларов на попытки манипулировать погодой для защиты сельскохозяйственных регионов или улучшения погоды при проведении важных мероприятий. Государственный совет КНР постановил, что к 2025 году он намерен создать развитую систему изменения погоды, включая покрытие этими технологиями еще полмиллиона квадратных километров, на которых будут применены средства для подавления града.

Ранее сообщалось прессой КНР, что за пять лет до 2017 года Китай потратил на эту технологию более 1,3 миллиарда долларов США и вызвал около 233,5 миллиарда кубометров дополнительных осадков. И уже в 2019 году официальные лица Поднебесной рапортовали, что практика изменения погоды, обычно стрельба снарядами, начиненными йодом, для разрушения неблагоприятных погодных фронтов, помогла снизить ежегодный ущерб от града на 70 % в сельскохозяйственных районах Синьцзяна. Поскольку Пекин наращивает свои усилия в данном направлении, возникает вопрос, а окажут ли эти работы, по-искусственному вызыванию осадков, негативное влияние на соседние регионы, например - на Сибирь.

Начальник отдела метеорологии и климата (ОМиК) «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок пояснил корреспонденту газеты «Аргументы Недели» : «Мир как сообщающиеся сосуды и если из атмосферы где-то что-то удаляют, то оно компенсируется в другом месте или опять же из другого места перетекает в это место для того, чтобы компенсировать удаление этого компонента. Ну, это рассуждения любого здравомыслящего человека».

На вопрос, - вас не пугает такая огромная территория эксперимента, эксперт ответил: «Конечно пугает, она не может не пугать, 5,5 миллиона квадратных километров, это очень грандиозное у них мероприятие. Если на огромных территориях или акваториях они искусственно изменяют климатическую ситуацию, то естественно оно может оказывать большее влияние на ближайшее окружение. И это - однозначно. Но, какое, что и как — это трудно спрогнозировать. Ученые могут, конечно, сделать более-менее достоверные предположения».

На вопрос, - можно ли связать пожары в Сибири в этом году с такими действиями Китая, эксперт ответил: «Наверно в данном случае, стоит рассуждать осторожней, потому что 2021 год выдался очень жарким по всему миру и по всему северному полушарию, вы, конечно, обратили внимание на это. Здесь делать столь скоропалительные выводы как-то очень трудно. Но китайцы – это мудрые люди, если они увидят, что оказывают влияние на окружение, наверно задумаются чтобы этого не создавать, потому что оно бумерангом вернется на их же земли».

Последовал вопрос корреспондента «АН»,- Можем ли мы такие вещи отнести к климатическому оружию, лично меня, как журналиста очень волнуют эксперименты такого рода. То есть вот эта геоинженерия опасна, ведь у них выпал дождь, а соответственно где-то грянет засуха?

Николай Терешонок, посмеиваясь ответил: «Ну мы над Москвой, точнее не мы, а специализированные службы, тоже применяем или применяли некоторые воздействия на природу для устранения осадков во время проведения определенных мероприятий, вы это, конечно, знаете или помните. Ну что вы? Разве можно говорить, что климатическое оружие применяли против москвичей (смеется), да - нет, конечно. Я не думаю, что надо так уж слишком радикально говорить про это».

- Но, сама геоинженерия опасна и ее испытания опасны, я так понимаю, что она никем не контролируется? - последовал ещё одни вопрос корреспондента.

Эксперт после некоторой заминки ответил: «Не знаю, но те, кто разрабатывают, наверно последствия каким-то образом тоже просчитывают, это, во-первых. Во-вторых, человечество в своем количественном размере увеличивается и увеличивается очень и очень, поэтому наверняка надо как-то влиять на природу чтобы она каким-то образом способствовала содержанию такого количества населения, ну куда деваться то, мы к этому идем. Глобальное потепление создали тоже мы своим большим количеством населения и научно-техническим прогрессом.

- Получается, вы считаете, что глобальное потепление не несет природно-циклический характер, а именно искусственно создано человеком,- последовал выпад корреспондента.

Николай Терешонок парировал: «Абсолютно, но естественно оно подвержено некоторой цикличности, потому что рост температуры он в тренде в своем показывает этот рост, имеется ввиду год теплее, другой холоднее, но направленность положительная. Цикличность она существует, но, сдвигается в сторону потепления».

Однако проблема, которая может возникнуть в связи с развитием и распространением по планете ионного геонженеринга пока остаётся тайной за семью печатями. Экологические последствия его совершенно не оценены, а постоянное выбрасывание серы или ионов серебра в стратосферу однозначно приведет к тому, что она все равно будет оседать под воздействие гравитации. И не очень понятно, к какому эффекту это приведёт. Есть угроза, что возникнут кислотные дожди, содержащие различные компоненты рассеивания.

На данный момент нет ни одной международной организации, которая занималась бы контролем геонженеринга и могла бы регулировать этот процесс. А тем временем все страны продолжают эксперименты и ищут пути спасения своих территорий от засух или наоборот - от избытка осадков. Сейчас мероприятия по геоинженерингу проводятся автономно (разрозненно)разными государствами, без учёта негативного влияния на соседей. Можно сказать, что в мире процветает климатическая анархия, которая в состоянии в любой момент перерасти в вооружённый конфликт.

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