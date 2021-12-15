Экс-генпрокурор: нынешние телепрограммы строятся так, чтобы обгадить противников вакцинации

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15 декабря 2021, 09:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Глава Роскомнадзора Анна Попова заявила, что 11 из 16 россиян, у которых был обнаружен омикрон-штамм, были привиты. При этом она не уточнила, какой препарат использовали при вакцинации вернувшиеся из ЮАР и Танзании граждане РФ.

Напомним, что многие специалисты отмечают, что хотя омикрон-штамм заразен, но все-таки достаточно «слаб», что позволяет надеяться на то, что не за горами и окончание инфодемии, связанной с популяризацией коронавируса. А пока по-прежнему продолжаются баталии между сторонниками и противниками вакцинации...

«Для того, чтобы примирить сторонников и противников вакцинации, - заявил «АН» президент фонда «Правовые технологии ХХ1 века», генпрокурор России (1995-2000 гг.), доктор юридических наук, профессор Юрий Скуратов, - надо вести с людьми полноценный, ясный и понятный диалог. Ведь до сих пор так и не дано серьезного аргументированного ответа на ряд вопросов, которые задают противники вакцинации. Кроме того, и ее сторонники тоже лукавят. Вначале нам было сказано, что вакцинация гарантирует от заболевания. Потом, когда пошли массовые случаи заболевания и даже летального исхода, формулировку изменили на такую, дескать, вакцинация поможет переболеть без тяжелых осложнений. Но это же совершенно разные вещи! К тому же были еще определенные, скажем так, нестыковки…»

Накануне в столице России прошла Московская международная научно-практическая конференция «Врачи за правду». Присутствовавший на ней завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета университета им. Сеченова академик РАМН и РАН Виталий Зверев напомнил, что в вакцинации есть несколько определяющих моментов: «Во-первых, сама вакцина, которая должна быть безопасной и эффективной. Во-вторых, правильная тактика введения этой вакцины. В-третьих, четкое понимание: кому и какую вакцину вводить можно, а кому нельзя».

«Если мы не ввели чрезвычайное положение и не объявили обязательную вакцинацию, за результаты которой отвечает государство, - продолжает Скуратов, - то сделайте ее реально добровольной! Кто хочет вакцинироваться, пусть вакцинируется, а если не хочет, то значит, нет. Но зачем же устраивать такие игрища, когда президент не является сторонником принудительной вакцинации, но главы субъектов, выполняя указания центральных властей, вводят ограничительные меры? Это же полностью противоречит отечественному законодательству!»

Виталий Зверев напомнил, что нет ни одной инфекции, при которой иммунитет после прививки был бы более полноценным и продолжительным, чем после перенесенного заболевания. «И нет никакого смысла вакцинировать и детей, которые в большинстве случаев болеют легко», - отметил академик.

По мнению экс-генпрокурора, государству надо действовать не только силой принудительных мер, но вести разъяснительную работу, больше убеждать и, конечно, опираться на закон. «А ведь с самого начала государство пыталось сэкономить на этом», - с горечью констатирует юрист.

«Вот и получается, что теперь вакцинированные боятся тех, кто не привит, потому что у самих привившихся, видимо, нет полной уверенности, что эта вакцина поможет, - отмечает Юрий Скуратов в разговоре с «АН». - Вакцинированные сами до конца не верят в вакцину - отсюда и их боязнь как потенциальных носителей. Но если вы гарантированно защищены, почему боитесь непривитых?»

Академик Зверев уверен, что правила испытания вакцин нельзя нарушать «ни при каких обстоятельствах», потому что это не лекарство, которое может стать последним спасением для умирающего, а препарат, который собираются вводить здоровым людям, в том числе детям и беременным женщинам!

Экс-генпрокурор уверен, что если люди ставят серьезные вопросы, то государство должно ответить на них, а не дискредитировать тех, кто их задает.

«Честно говоря, у меня самого есть масса вопросов. Но я в выходные смотрел аналитическую телепрограмму, а ее построили так, чтобы обгадить тех, кто является противниками вакцинации. Ну нельзя же так обращаться с ними!» - заключает Скуратов.

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